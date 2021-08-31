Как бороться с шумными соседями по закону и что говорят юристы

Ваше утро начинается с нежного рева перфоратора за стеной, а не с чашечки ароматного кофе? А нервный рабочий день завершается под грохот бесконечных тусовок соседа-подростка? С похожими ситуациями сталкивается половина жителей многоквартирных домов.

Непутевые соседи способны отравить жизнь, но не стоит этого допускать. Путем переговоров или обращения к контролирующим органам возвращаем свое право на тишину.

Что говорит закон

Сейчас нет единого «Закона о тишине», который действовал бы на территории всей страны. Согласно Федеральному закону N 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», допустимое время для шумных и ремонтных работ каждый субъект определяет самостоятельно, учитывая территориальные особенности и плотность заселения.

В зависимости от региона, тишина должна соблюдаться с 21:00 — 23:00 до 07:00 — 09:00 в будние дни, при этом в некоторых районах до 10:00 в выходные и праздничные дни, а в некоторых местностях тишина должна соблюдаться и в дневное время (в зависимости от субъекта это время может разниться).

Для начала предлагаем выяснить, какое время тишины установлено в вашем регионе, и есть ли различия во времени в зависимости от дня недели.

Например: в Москве запрещается шуметь ночью с 23:00 до 07:00 в будни (ст.1 Закона г. Москвы от 12.07.2002 № 42 «О соблюдении покоя граждан и тишины в ночное время в городе Москве»). В то время, как в Подмосковье — с 21:00 до 08:00 (ст. 2 Закона Московской области от 07.03.2014 № 16/2014-ОЗ «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Московской области»).

Важно отметить: производство шумных и ремонтных работ разрешается в разное время. Так, на примере Московской области: нельзя шуметь в выходные и праздничные дни с 22:00 до 10:00, а проводить ремонт — с 19:00 до 10:00 и с 13:00 до 15:00 по субботам. А в воскресенье и праздничные дни — вовсе стоит запрет.

Учитывая обстановку с коронавирусом, руководители субъектов РФ вправе устанавливать иные периоды, в течение которых не допускаются действия, повлекшие нарушения тишины и покоя людей.

Что такое шум

Это любые звуки, которые превышают максимально разрешенный уровень децибел.

В дневное время для жилых комнат, квартир, домов он равен — 55 децибел; для жилых комнат общежитий и номеров гостиниц — 60 децибел, а в ночное — 45 и 50 децибел соответственно (СанПиН 1.2.3685-21)

На какой шум можно жаловаться

В зависимости от региона страны, в законодательстве выделяются следующие виды шума:

ремонтные работы;

работа строительной техники;

звуковая аппаратура (громкий телевизор);

крики, пение, свист, лай собаки;

пиротехника;

игра на музыкальных инструментах;

сигнализация автомобиля.

Что делать с шумом

Попытайтесь решить конфликт с соседями мирным путем. Сообщите, что вам не дают спать вой собаки, стук мячика об стенку или игра на фортепиано в ночное время. Некоторые даже не догадываются, что мешают остальным своей активной жизнью.

Если нет диалога с соседями, обращайтесь за наведением порядка к органам власти. Привлечь нарушителей можно к административной и гражданской ответственности.

В случае вечеринки или ремонта ночью вызывайте полицию. Приедет наряд, составит протокол об административном правонарушении (выпишет штраф) и проведет разъяснительную беседу. Если нарушения будут носить систематический характер, пишите жалобу в Роспотребнадзор.

Вы также можете потребовать возмещение морального вреда в судебном порядке. Для этого необходимо зафиксировать недопустимый уровень шума и подать исковое заявление. Обратитесь в аккредитованную организацию при Роспотребнадзоре, которая проведет необходимые замеры. Помимо компенсации морального вреда, вы можете взыскать с нарушителя расходы на юриста и фиксацию шума (платная услуга).

В крайнем случае, если собственник жилого помещения использует его не по назначению, систематически нарушает права соседей, квартира может быть продана на публичных торгах по решению суда. Таких дел в России на сегодняшний день единицы, но подобная практика существует.

Несмотря на то, что добиться требований о тишине бывает непросто, советуем вам не опускать руки. Разговаривать с соседями, писать жалобы, вызвать полицию и обращаться в суд. Закон на вашей стороне.