Выплата дивидендов имуществом общества: важные детали

Выплата дивидендов имуществом общества значительно отличается от аналогичных выплат в денежной форме. До принятия решения о выплате убедитесь, что не нарушаете ограничения, при которых выплата дивидендов запрещена законом. В статье расскажем, как правильно выплачивать дивиденды имуществом ООО и какие налоги придется заплатить.

Можно ли дивиденды выплачивать имуществом

Компания может выплачивать дивиденды имуществом, если выполняет все условия, необходимые для проведения таких операций.

Правила выплаты дивидендов в ООО регулирует Федеральный закон об обществах с ограниченной ответственностью от 08.02.98 № 14-ФЗ. В законе не прописано, в какой форме нужно выплачивать дивиденды, и нет запретов на выплату прибыли в неденежной форме.

Соответственно, участники ООО могут получить не только деньги в качестве дивидендов, но и другое имущество. Например, основные средства, ценные бумаги, товары для перепродажи, продукцию собственного производства.

Перед тем, как выплачивать дивиденды имуществом, проверьте, чтобы в уставе не было запрета на выплату дивидендов в такой форме (ст. 28 закона № 14-ФЗ). А если хотите избежать споров с налоговой, то закрепите такой способ распределения прибыли между участниками общества в уставе или утвердите такой способ выплат в решении на общем собрании участников.

Тогда налоговики не смогут настаивать, что основной целью передачи имущества было не распределение прибыли, а например, вывод имущества из общества, чтобы избежать последствия выездной налоговой проверки. Как составить и принять решение о выплате дивидендов имуществом, чтобы не возникло лишних вопросов от проверяющих, мы расскажем далее.

Решение о выплате дивидендов имуществом

Решение о выплате дивидендов имуществом принимают участники общества на общем собрании. (п. 1 ст. 28 закона № 14-ФЗ). В какой форме ООО будет распределять прибыль, можно обсудить как на отдельном собрании, так и одновременно с другими текущими вопросами общества.

По общим правилам, ООО выплачивает дивиденды один раз за квартал, полугодие или год. При этом решение о распределении прибыли — это право, а не обязанность участников ООО, которые даже при наличии чистой прибыли не обязаны распределять ее между собой.

Также бывают случаи, когда распределить прибыль в ООО между участниками невозможно, поскольку это запрещает закон.

Нельзя выплачивать дивиденды, когда:

за текущий год вместо прибыли у компании убытки;

участники общества оплатили уставный капитал не полностью;

участник вышел из организации, а ООО еще не выплатила ему стоимость доли;

выплата дивидендов приведет к банкротству организации либо компания уже объявлена банкротом.

Если ограничения по выплате дивидендов к организации неприменимы, то по итогу общего собрания учредители оформляют решение в виде протокола с подробным описанием обсуждаемых вопросов. В документе отражают следующую информацию:

номер, дату и место принятия решения;

список лиц, участвующих в собрании, и порядок распределения долей прибыли между ними;

повестку дня;

итоги обсуждения и вынесения решения по каждому из вопросов.

Что касается выплаты дивидендов, собрание должно определить и отразить в решении:

за какой период дивиденды будут выплачены;

общую сумму, выделенную для этого;

форму и срок выплат.

Если в ООО единственный учредитель, то он самостоятельно выносит решение о выплате дивидендов, оформив его по типовой форме, с указанием даты составления и сути вопроса, по которому выносится решение.

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Чтобы произвести выплату дивидендов имуществом, в решении укажите, что прибыль будет выплачена в неденежной форме, например, основными средствами. Также включите сведения, которые помогут индивидуализировать имущество, которое общество передаст участникам, и укажите информацию о сроке и порядке передачи имущества новому собственнику.

Важно учесть, что срок передачи имущества в качестве дивидендов по решению участников ООО не может быть больше 60 дней (п. 3 ст. 28 закона № 14-ФЗ). Если в решении или уставе ООО не предусмотрен иной срок выплаты дивидендов, то выплатить их также необходимо не позднее 60 дней с момента подписания протокола.

На основании протокола о выплате дивидендов имуществом составляется приказ о выплате дивидендов и акт приема-передачи имущества. Подробнее о порядке передачи имущества в качестве дивидендов и налогообложении таких выплат расскажем далее.

Порядок передачи имущества в качестве дивидендов

Порядок выплаты дивидендов в качестве имущества определяют собственники общества. Обычно дивиденды в компании распределяются по итогам прошедшего года после формирования бухгалтерской отчетности.

При этом законом не запрещено выплачивать дивиденды ежеквартально, по полугодиям или в те сроки, которые перечислены в уставе организации.

По общим правилам выдача дивидендов участникам ООО осуществляется следующим образом.

Шаг 1. Определяется величина чистой прибыли по данным бухгалтерской отчетности.

Дивиденды выплачивают только из чистой прибыли организации, то есть оставшейся после налогообложения (п. 2 ст. 42 Закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ, п. 1 ст. 28 закона № 14-ФЗ).

Налоговая рекомендует брать данные из отчета о финансовых результатах по строке, соответствующей строке этой формы бухгалтерской отчетности (письма МНС от 31.03.2004 № 22-1-15/597, УМНС по г. Москве от 08.10.2004 № 21-09/64877).

Шаг 2. Принимается решение о выплате дивидендов на общем собрании участников.

Если учредитель один, то он принимает решение единолично. О нюансах оформления этого документа мы рассказали в предыдущем абзаце.

Шаг 3. Распределение прибыли между участниками ООО.

Обычно прибыль распределяют пропорционально вкладам в уставном капитале, но в уставе могут быть и другие правила (ст. 28 закона № 14-ФЗ).

В типовом случае распределение происходит по следующей формуле: сумма дивидендов для участника = распределяемая сумма прибыли х процент участия в уставном капитале.

При выплате дивидендов имуществом участники ООО сначала определяют размер дивидендов. Далее, передав в счет них имущество, определяют выручку, как при реализации. Затем выручку засчитывают в счет погашения обязательств перед участниками. А в самом конце, как и при продаже, списывают стоимость имущества.

При этом размер дохода участника ООО при передаче имущества в качестве дивидендов определяют исходя из рыночных цен на те активы, которые передали (письмо Минфина РФ от 25.08.2017 № 03-03-06/1/54596).

Оценить стоимость имущества, передаваемого в качестве дивидендов, задача не из легких, поскольку в законодательстве не содержатся правила, как проводить рыночную оценку имущества при распределении прибыли общества. Поэтому имущество может быть оценено по данным бухгалтерского учета или определено самостоятельно участниками общества.

Однако операции по выплате дивидендов имуществом, которое оценено ниже его балансовой или рыночной стоимости, наверняка заинтересуют налоговиков. Поэтому если с определением цены имущества возникают сложности, то безопаснее всего будет обратиться к независимому оценщику.

Кроме этого, из-за выплаты дивидендов имуществом возникнут последствия, которых нет при выплате дивидендов деньгами. Во-первых, поскольку такую операцию налоговики считают реализацией имущества, то, по их мнению, она подлежит обложению НДС, налогом на прибыль или единым налогом в случае применения компанией УСН. Во-вторых, платить НДФЛ с дивидендов в неденежной форме, скорее всего, будет получатель. Подробнее об этом расскажем дальше.

НДФЛ при выплате дивидендов имуществом общества

По общим правилам компания, которая выплачивает дивиденды физическим лицам, признается налоговым агентом по НДФЛ, поэтому должна удержать сумму налога непосредственно из доходов при выплате дивидендов и перечислить в бюджет.

Однако если учредители не получают в ООО других доходов, кроме натуральных, то обязанность по перечислению исчисленной суммы ложится на физическое лицо, а не на организацию.

В таком случае в течение месяца известите налоговую о том, что не смогли удержать подоходный налог. Сообщите это в две ИФНС: по месту регистрации получателя дивидендов и в ту, в которой стоите на учете.

Уведомление о невозможности удержать налог за 2021 год и последующие периоды подавайте в виде приложения 1 «Справка о доходах и суммах налогов физлица» (замена 2-НДФЛ) к годовому расчету 6-НДФЛ (п. 2 Приказа ФНС РФ от 15.10.2020 № ЕД-7-11/753@, п. 1.18 порядка, утвержденного Приказом ФНС РФ от 15.10.2020 № ЕД-7-11/753@).

Инспекция направит физлицу налоговое уведомление. Налог нужно будет заплатить не позднее 1 декабря года, следующего за годом выплаты дивидендов (п. 6 ст. 228 НК РФ). То есть если, к примеру, дивиденды выплачены в 2021 году, то НДФЛ по уведомлению из ИФНС надо будет заплатить не позднее 1 декабря 2022 года. Подавать декларацию 3-НДФЛ в этом случае не надо.

НДС при выплате дивидендов имуществом

Вопрос начисления НДС в случае выплаты дивидендов в натуральной форме является спорным. Согласно разъяснениям официальных органов НДС необходимо начислять, а согласно позиции арбитражных судов (в том числе на уровне ВС РФ) НДС начислять не следует.

Налоговики требуют в обязательном порядке начислять НДС на дату передачи имущества, так как при выплате дивидендов в виде имущества право собственности на него переходит к участникам. А значит, эта сделка признается реализацией. (письмо УФНС России по городу Москве от 05.02.08 № 19-11/010126).

При этом стоимостью выбытия имущества признается сумма дивидендов, определенная решением общего собрания (письмо Минфина РФ от 26.03.10 № 03-03-06/1/198). Она включает в себя НДС с передаваемого имущества. Следовательно, сумма данного налога может быть выделена путем применения расчетной ставки.

Однако суды приходят к выводу, что объекта обложения НДС в данном случае не возникает (постановления ФАС Уральского округа от 03.10.06 № Ф09-8779/06-С2 и от 23.05.11 № Ф09-1246/11-С2).

Поскольку передача участнику общества имущества, а не денег, по итогам распределения чистой прибыли не может рассматриваться как реализация. Из-за формы выплаты суть не меняется. Доход не перестает быть доходом. НДС такая выплата не облагается.

Налоговики продолжают настаивать на своей позиции, поэтому использование данного способа передачи имущества участнику компании сопряжено с риском налоговых споров в суде. Если не готовы спорить с налоговиками, доход от реализации безопаснее все-таки отразить.

Чтобы минимизировать риски по НДС при выплате дивидендов, закрепите в уставе возможность выплаты дивидендов в натуральной форме. Учтите, что у налоговиков непременно возникнут вопросы, если вы решите принять НДС к вычету при приобретении имущества, в дальнейшем переданного в качестве дивидендов учредителям. Ведь фактически оно используется не для деятельности, облагаемой НДС. В этом случае безопаснее включить сумму входного НДС в его стоимость.

Проводки при выплате дивидендов имуществом

В бухгалтерском учете организации делаются следующие проводки при выплате дивидендов имуществом:

Дт 84 Кт 75-2 (70) — начисление дивидендов;

Дт 75-2 (70) Кт 68 — начисление НДФЛ по выплате дивидендов;

Дт 75-2 (70) Кт 90 (91) — выплата дивидендов имуществом общества;

Дт 90-2 (91-2) Кт 01 (02, 10, 41) — списание стоимости выбывающих активов.

Если компания решит отразить выплату дивидендов имуществом как реализацию, в учете необходимо будет отразить НДС следующей проводкой: