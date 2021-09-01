Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Банкиры не поддерживают упрощение внесудебного банкротства: что не так с процедурой?

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Банкротство
Версия для печати

Национальный совет финансового рынка (НСФР), членами которого являются российские банки, высказался против упрощения процедуры внесудебного банкротства граждан. Это следует из документов, опубликованных на сайте организации.

Разбираем подробности с ДОЛГ.РФ

В НСФР считают, что увеличение максимального порога долга до 1 млн рублей ухудшит положение кредиторов. Кроме того, под повышенные лимиты могут подпасть ипотечные кредиты, выданные в регионах. Опасаясь этих рисков, банки могут ужесточить требования к их выдаче и для добросовестных заемщиков.

В организации подготовили отзыв на проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и Федеральный закон «Об исполнительном производстве», ранее предложенный Минэкономразвития.

Новация предполагает ряд изменений в процедуру внесудебного банкротства:

  • увеличить максимальный лимит долга с 500 тыс. до 1 млн руб.;
  • продлить срок оспаривания результатов процедуры с шести месяцев до года;
  • предоставить людям возможность один раз корректировать документы.

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар по субсидиарной ответственности 24 сентября: разберем последнюю судебную практику и работающие инструменты защиты. Нужно только зарегистрироваться.

В первую очередь, в своем заключении на законопроекте НСФР высказывается против увеличения лимитов. Там отмечают, что внесудебное банкротство не предполагает правовую оценку судом всех обстоятельств, поэтому установление верхнего порога в размере 1 млн рублей может привести к злоупотреблениям со стороны недобросовестных должников и ущемлению интересов кредиторов.

При этом увеличение лимита создаст определенные риски для залогодержателей, которые могут лишиться права обратить взыскание на заложенное имущество по завершении внесудебного банкротства человека. В НСФР указывают, что возможность внесудебного банкротства по обязательствам, обеспеченным залогом, прямо не регламентирована законодательством. А процедура обращения взыскания на заложенное имущество не предусмотрена банкротством во внесудебном порядке. При этом в законодательстве не содержится прямого запрета на инициирование процедуры внесудебного банкротства по обязательствам, обеспеченным залогом, в том числе недвижимым имуществом.

Эта законодательная коллизия может отразиться на ипотечных кредитах, выданных в регионах. Лимит в 1 млн рублей как раз соответствует уровню цен на жилье в ряде субъектов РФ. Ранее такой риск, как пояснили в НСФР, нивелировался ограничением денежных обязательств и обязательных платежей в размере 500 тыс. рублей.

«Предлагаем сохранить неизменным общий размер денежных обязательств и обязанностей по уплате обязательных платежей гражданина, при котором он имеет право на возбуждение процедуры внесудебного банкротства в размере не более 500 тыс. руб.», — говорится в документе.

Член Ассоциации юристов Асия Мухамедшина полагает, что замечание относительно лимита и его влияния на залоговые кредиты можно учесть на региональных уровнях.

«Данное заключение не может служить основанием для внесения поправок на федеральном уровне, так как относительность цен на жилые помещения в каждом регионе разная, следовательно, установить общую единицу измерения не представляется возможным, в связи с чем данное заключение можно отнести к рассмотрению на региональных уровнях», — говорит эксперт.

Комментируя предоставление людям возможности один раз корректировать документы для внесудебного банкротства, члены НСФР предлагают размещать информацию о внесенных уточнениях отдельным сообщением в ЕФРСБ. Также необходимо уточнить, можно ли при редакции документов вносить в них новых кредиторов.

Кроме этого, НСФР не поддерживает продления срока оспаривания результатов внесудебного банкротства до 1 года. Вместо этой новации союз предлагает включить в законопроект конкретный список разногласий, которые могут стать поводом для обращения в суд и оспаривания результатов процедуры. По мнению подписантов заключения, к этим разногласиям стоит отнести:

  • неуказание кредитора в списке, направленном в МФЦ;
  • некорректно указанную должником сумму задолженности;
  • наличие у должника незаявленного имущества.

Ранее мы уже просили экспертов оценить поправки, которые предлагается внести в процедуру внесудебного банкротства. Мнения разошлись: с одной стороны, увеличение лимита до 1 млн рублей действительно может привести к злоупотреблениям со стороны должников. С другой, в банкротствах на такую сумму обычно присутствует 1-2 кредитора, то есть вполне реально решить с ним вопрос без судов, которые сейчас перегружены.

Согласно данным «Арбитраж.ру» и ЕФРСБ, с 1 сентября 2020 года по 30 июня 2021 года было завершено 1679 процедур внесудебного банкротства с суммой долгов в 582 млн руб. Всего за весь период действия новой процедуры было подано 10961 заявление о внесудебном банкротстве. Однако из них возбудили всего 37% дел в отношении 4032 заявлений. Общий объем заявленного долга превышает 1,4 млрд рублей.

Подборка полезных мероприятий

Разместить