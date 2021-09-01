Банкиры не поддерживают упрощение внесудебного банкротства: что не так с процедурой?

Национальный совет финансового рынка (НСФР), членами которого являются российские банки, высказался против упрощения процедуры внесудебного банкротства граждан. Это следует из документов, опубликованных на сайте организации.

Разбираем подробности с ДОЛГ.РФ.

В НСФР считают, что увеличение максимального порога долга до 1 млн рублей ухудшит положение кредиторов. Кроме того, под повышенные лимиты могут подпасть ипотечные кредиты, выданные в регионах. Опасаясь этих рисков, банки могут ужесточить требования к их выдаче и для добросовестных заемщиков.

В организации подготовили отзыв на проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и Федеральный закон «Об исполнительном производстве», ранее предложенный Минэкономразвития.

Новация предполагает ряд изменений в процедуру внесудебного банкротства:

увеличить максимальный лимит долга с 500 тыс. до 1 млн руб.;

продлить срок оспаривания результатов процедуры с шести месяцев до года;

предоставить людям возможность один раз корректировать документы.

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В первую очередь, в своем заключении на законопроекте НСФР высказывается против увеличения лимитов. Там отмечают, что внесудебное банкротство не предполагает правовую оценку судом всех обстоятельств, поэтому установление верхнего порога в размере 1 млн рублей может привести к злоупотреблениям со стороны недобросовестных должников и ущемлению интересов кредиторов.

При этом увеличение лимита создаст определенные риски для залогодержателей, которые могут лишиться права обратить взыскание на заложенное имущество по завершении внесудебного банкротства человека. В НСФР указывают, что возможность внесудебного банкротства по обязательствам, обеспеченным залогом, прямо не регламентирована законодательством. А процедура обращения взыскания на заложенное имущество не предусмотрена банкротством во внесудебном порядке. При этом в законодательстве не содержится прямого запрета на инициирование процедуры внесудебного банкротства по обязательствам, обеспеченным залогом, в том числе недвижимым имуществом.

Эта законодательная коллизия может отразиться на ипотечных кредитах, выданных в регионах. Лимит в 1 млн рублей как раз соответствует уровню цен на жилье в ряде субъектов РФ. Ранее такой риск, как пояснили в НСФР, нивелировался ограничением денежных обязательств и обязательных платежей в размере 500 тыс. рублей.

«Предлагаем сохранить неизменным общий размер денежных обязательств и обязанностей по уплате обязательных платежей гражданина, при котором он имеет право на возбуждение процедуры внесудебного банкротства в размере не более 500 тыс. руб.», — говорится в документе.

Член Ассоциации юристов Асия Мухамедшина полагает, что замечание относительно лимита и его влияния на залоговые кредиты можно учесть на региональных уровнях.

«Данное заключение не может служить основанием для внесения поправок на федеральном уровне, так как относительность цен на жилые помещения в каждом регионе разная, следовательно, установить общую единицу измерения не представляется возможным, в связи с чем данное заключение можно отнести к рассмотрению на региональных уровнях», — говорит эксперт.

Комментируя предоставление людям возможности один раз корректировать документы для внесудебного банкротства, члены НСФР предлагают размещать информацию о внесенных уточнениях отдельным сообщением в ЕФРСБ. Также необходимо уточнить, можно ли при редакции документов вносить в них новых кредиторов.

Кроме этого, НСФР не поддерживает продления срока оспаривания результатов внесудебного банкротства до 1 года. Вместо этой новации союз предлагает включить в законопроект конкретный список разногласий, которые могут стать поводом для обращения в суд и оспаривания результатов процедуры. По мнению подписантов заключения, к этим разногласиям стоит отнести:

неуказание кредитора в списке, направленном в МФЦ;

некорректно указанную должником сумму задолженности;

наличие у должника незаявленного имущества.

Ранее мы уже просили экспертов оценить поправки, которые предлагается внести в процедуру внесудебного банкротства. Мнения разошлись: с одной стороны, увеличение лимита до 1 млн рублей действительно может привести к злоупотреблениям со стороны должников. С другой, в банкротствах на такую сумму обычно присутствует 1-2 кредитора, то есть вполне реально решить с ним вопрос без судов, которые сейчас перегружены.