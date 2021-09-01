Как получить дубликат трудового договора при утере

Как восстановить трудовой договор — просить у работодателя распечатать еще один экземпляр, подписать его заново или сделать дубликат?
Можно ли восстановить трудовой договор при утере
Трудовой договор — основной документ, соглашение между работодателем и работником, в нем установлены взаимные права и обязанности сторон. Его утеря ведет к серьезным последствиям. Государственная инспекция труда рассматривает его отсутствие как нарушение ст. 5.27 КоАП РФ.
Вопросы о восстановлении трудового договора возникают нередко. Воссоздать утерянный экземпляр можно. Процедура восстановления пропавшего документа в законодательстве не описана, работодателю стоит разработать для организации собственный алгоритм его воссоздания и внести его в ЛНА компании (ст. 8 ТК РФ).
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Как восстановить ТД при утере работодателем
Трудовой договор составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у работодателя. Если документооборот в компании большой, то возникают ситуации, когда часть документации пропадает и нуждается в срочном восстановлении. Составляем алгоритм, что делать, если трудовой договор утерян работодателем.
Итак, руководству организации и специалистам отдела кадров предстоит выполнить следующие действия.
- Утерянный оригинал восстанавливается на основании экземпляра сотрудника.
- Руководитель просит работника предоставить его экземпляр: ориентируясь на него, составляет дубликат.
- Оригинал возвращается сотруднику.
В законодательстве не указан временной промежуток, в течение которого компания должна составить дубликат документа и возвратить оригинал владельцу. Во избежание конфликтов с работниками работодателю стоит прописать в ЛНА сроки работы отдела кадров с документацией и обозначить время ее возврата сотрудникам. Восстановление занимает около одного рабочего дня.
Еще к одному способу восстановления документа, если он утерян обеими сторонами, относится заключение нового. При исчезновении обоих экземпляров дубликат сделать невозможно, поэтому документацию оформляют и подписывают заново, ориентируясь на записи в личной карточке Т-2, дата подписания ставится текущая, а дата приема указывается фактическая. Отдельным пунктом следует прописать, что данный экземпляр заключен вместо утраченного.
Как восстановить ТД при утере сотрудником
В связи с тем что не все сотрудники бережно относятся к хранению выданных им отделом кадров бумаг, вопрос, что делать, если трудовой договор утерян работником, требует ответа. Воссоздают документ, утерянный работником, так.
- Сделать дубликат.
- Выдать заверенную надлежащим образом копию по письменному заявлению от работника (ст. 62 ТК РФ).
Срок исполнения запроса не превышает трёх дней с момента обращения.
Если работник требует копию документа, заверенную нотариусом, то отдел кадров вправе отказать в этой просьбе. Услуга платная, и если она не предусмотрена в ЛНА работодателя, то оказывать ее обязанности нет. Но работник вправе заверить документацию у нотариуса самостоятельно.
Как выглядит дубликат договора
Вот как выглядит образец дубликата трудового договора при утере:
Он практически идентичен оригинальному документу, но у него новый порядковый номер, дата. На нем имеется соответствующая отметка «дубликат», нанесенная штампом, ставится печать организации и подпись руководства. Дубликат обладает той же юридической силой, что и оригинал.
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