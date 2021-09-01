Как получить дубликат трудового договора при утере

Как восстановить трудовой договор — просить у работодателя распечатать еще один экземпляр, подписать его заново или сделать дубликат?

Можно ли восстановить трудовой договор при утере

Трудовой договор — основной документ, соглашение между работодателем и работником, в нем установлены взаимные права и обязанности сторон. Его утеря ведет к серьезным последствиям. Государственная инспекция труда рассматривает его отсутствие как нарушение ст. 5.27 КоАП РФ.

Вопросы о восстановлении трудового договора возникают нередко. Воссоздать утерянный экземпляр можно. Процедура восстановления пропавшего документа в законодательстве не описана, работодателю стоит разработать для организации собственный алгоритм его воссоздания и внести его в ЛНА компании (ст. 8 ТК РФ).

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Как восстановить ТД при утере работодателем

Трудовой договор составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у работодателя. Если документооборот в компании большой, то возникают ситуации, когда часть документации пропадает и нуждается в срочном восстановлении. Составляем алгоритм, что делать, если трудовой договор утерян работодателем.

Итак, руководству организации и специалистам отдела кадров предстоит выполнить следующие действия.

Утерянный оригинал восстанавливается на основании экземпляра сотрудника. Руководитель просит работника предоставить его экземпляр: ориентируясь на него, составляет дубликат. Оригинал возвращается сотруднику.

В законодательстве не указан временной промежуток, в течение которого компания должна составить дубликат документа и возвратить оригинал владельцу. Во избежание конфликтов с работниками работодателю стоит прописать в ЛНА сроки работы отдела кадров с документацией и обозначить время ее возврата сотрудникам. Восстановление занимает около одного рабочего дня.

Еще к одному способу восстановления документа, если он утерян обеими сторонами, относится заключение нового. При исчезновении обоих экземпляров дубликат сделать невозможно, поэтому документацию оформляют и подписывают заново, ориентируясь на записи в личной карточке Т-2, дата подписания ставится текущая, а дата приема указывается фактическая. Отдельным пунктом следует прописать, что данный экземпляр заключен вместо утраченного.

Как восстановить ТД при утере сотрудником

В связи с тем что не все сотрудники бережно относятся к хранению выданных им отделом кадров бумаг, вопрос, что делать, если трудовой договор утерян работником, требует ответа. Воссоздают документ, утерянный работником, так.

Сделать дубликат. Выдать заверенную надлежащим образом копию по письменному заявлению от работника (ст. 62 ТК РФ).

Срок исполнения запроса не превышает трёх дней с момента обращения.

Если работник требует копию документа, заверенную нотариусом, то отдел кадров вправе отказать в этой просьбе. Услуга платная, и если она не предусмотрена в ЛНА работодателя, то оказывать ее обязанности нет. Но работник вправе заверить документацию у нотариуса самостоятельно.

Как выглядит дубликат договора

Вот как выглядит образец дубликата трудового договора при утере:

Он практически идентичен оригинальному документу, но у него новый порядковый номер, дата. На нем имеется соответствующая отметка «дубликат», нанесенная штампом, ставится печать организации и подпись руководства. Дубликат обладает той же юридической силой, что и оригинал.