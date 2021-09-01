Баба Яга уже против: немного про ФСБУ 26/2020

ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» еще не вступил в силу (согласно п. 2 Приказа Минфина России от 17.09.2020 № 204н он применяется, начиная с бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год). Но Минфин уже поспешил выразить свое мнение о порядке отражения некоторых его требований для целей налогообложения прибыли.

Напомним, что затраты на ликвидацию (или перемещение) объектов основных средств, независимо от того, являются ли такая ликвидация (или такое перемещение) необходимым для осуществления капитальных вложений, не включаются в затраты, увеличивающие стоимость этих самых капитальных вложений в регистрах бухгалтерского учета (подп. «к» п. 16 ФСБУ 26/2020).

Следовательно, понесенные в процессе ликвидации затраты необходимо признать расходами и списать их на уменьшение финансового результата записями: Дебет счета 91-2 Кредит счета 76

Туда же, то есть на расходы, списывается и стоимость ликвидированного основного средства (п. 31 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», п. 44 ФСБУ 6/2020 «Основные средства»).

И это даже в том случае, когда ликвидированное основное средство еще вполне могло и дальше использоваться в процессе производства и приносить какой-то доход. Но руководство, естественно не просто так, а на основании произведенных расчетов, решило, что ликвидировать (ну, или перенести) его, а на этом месте поставить новое оборудование (или возвести новый объект), в конечном итоге принесет большую выгоду.

Налоговое законодательство также гласит, что расходы на ликвидацию выводимых из эксплуатации объектов основных средств, равно как и сумма недоначисленной в соответствии с установленным сроком полезного использования амортизации, признаются внереализационными расходами (подп. 8 п. 1 ст. 265 НК РФ).

При этом указанным подпунктом никоим образом не уточняется, ликвидируется ли этот объект только в связи с тем, что его дальнейшая эксплуатация обойдется дороже, чем ликвидация, или в первую очередь для высвобождения места под новый объект.

А раз такого уточнения законодательство не требует, то и организация не обязана его учитывать при ликвидации объекта.

Но шустрые парни (или девушки) из департамента налоговой политики Минфина России, как всегда, решили, что это слишком просто и неинтересно. И в письме Минфина России от 02.06.2021 № 03-03-06/1/42998 они опубликовали свое, довольно оригинальное, видение рассматриваемой ситуации.

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Вначале, и это тоже, как всегда, ритуальная отсылки к статьям Налогового кодекса, с которыми и не поспоришь.

По п.1 ст. 257 НК РФ все расходы, связанные с изготовлением (сооружением) и доведением до состояния, пригодного к эксплуатации, объекта основных средств, включаются в первоначальную стоимость данного объекта основных средств. Далее. По подп. 8 п. 1 ст. 265 НК РФ сумма расходов на ликвидацию выводимых из эксплуатации основных средств, на списание нематериальных активов, а также расходы на ликвидацию объектов незавершенного строительства и иного имущества, а также сумма недоначисленной амортизации включаются в состав внереализационных расходов.

Ну что же, все верно и правильно.

А вот потом ну очень логичный вывод из вышесказанного, исходя из принципа: Я — художник, я так вижу.

При этом, по мнению Минфина, в случае, если ликвидация осуществляется в целях создания нового амортизируемого имущества, остаточная стоимость ликвидируемого имущества включается в первоначальную стоимость создаваемого объекта.

Необходимо отметить, что Федеральные стандарты бухгалтерского учета не регулируют правила ведения налогового учета.

Интересы ревнителей бюджета видны сразу. Цель: не позволить организации уменьшить налогооблагаемую прибыль в периоде ликвидации объекта на сумму понесенных затрат. Ведь если включить их в затраты по капитальным вложениям, то на расходы их можно будет отнести только через амортизацию, что произойдет гораздо позже, и намного меньшими суммами.

Возможно, что налоговики на местах не будут принимать во внимание это письмо, и организация, попавшая в рассматриваемую ситуацию, не должна будет долго и нудно им разъяснять, что налогообложение в стране регулируется не мнением чиновников, а НК РФ.

Но вполне вероятно и обратное. И, если затраты на ликвидацию объекта были существенными, да еще и привели к убытку (ликвидировали объект в текущем году, а возведение на его месте нового займет полгода-год-полтора), то, возможно, придется приложить много усилий, дабы убедить как налоговиков, так и суды, что требования налогового законодательства инвестор понимает и применяет правильно.