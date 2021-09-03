Почему налоговая приходит к участникам ВЭД?

Разберемся с основными причинами (и ошибками), которые допускают компании в этой сфере. Какие-то из них — общераспространенные, а о некоторых вы вообще могли не слышать.
Большие расходы предприятия
Если у бизнеса в сравнении с предыдущими периодами сильно возросли расходы, а доходы остались прежними или стали даже меньше, то проверка практически гарантирована.
Сотрудники ФНС заподозрят умышленное занижение выручки или завышение расходов и уход от налогов.
Суммы вычетов по НДС
Налоговая инспекция обязательно заинтересуется предприятием, если оно подает к вычету НДС, превышающий 89% от начисленной за год суммы налога.
Величина соотношения ориентировочная, в разных регионах она может быть больше или меньше.
Данных от ФНС на этот счет в открытом доступе нет, поэтому лучше снижать НДС как минимум до этого значения.
Неоднократная смена отделения ФНС
Под пристальным вниманием налоговиков окажутся компании, которые несколько раз меняли свой юридический адрес и параллельно закрепление за отделением налоговой службы.
Работа в убыток в течение двух или более лет
Предприятия, которые так долго работают в минус, однозначно вызовут подозрение налоговиков. Больше всего рискует убыточный бизнес с:
- достаточным уровнем выручки от реализации продукции;
- большими суммами вычетов по НДС;
- зарплатами ниже среднего уровня по отрасли.
Как минимум, директора пригласят на беседу в отделение ФНС, как максимум — приедут с проверкой сами.
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Ведение деятельности через нескольких связанных друг с другом контрагентов
Работа через нескольких посредников должна быть экономически обоснована, иначе налоговики посчитают это одной из схем ухода от налогов.
Многоразовое приближение к предельным показателям по выбранной системе налогообложения.
Налоговая инспекция может инициировать выездную проверку предприятия на спецрежиме, если за год были несколько раз приближения к предельным показателям:
- по количеству работников;
- по стоимости основных средств;
- по величине выручки.
Приближением считается разница 5% и меньше между установленным в НК значением и фактическими показателями на предприятии.
Игнорирование запросов налоговиков
По итогам камеральной проверки ФНС может сделать запрос в организацию или ИП для пояснения по каким-то вопросам или для исправления ошибок.
Если руководство предприятия никак не реагирует на уведомления налоговиков, то появляются обоснованные подозрения в реальности существования компании и назначается выездная проверка.
Налоговая нагрузка отличается от средней по отрасли
Выездная проверка грозит предприятиям, у которых общий коэффициент налоговой нагрузки сильно отличается от расчетов ФНС.
Чтобы не вызывать подозрений у налоговиков, следует регулярно рассчитывать свой коэффициент по формуле в зависимости от системы налогообложения. Отчисления в бюджет должны быть на уровне 0,9% и выше от дебетового оборота. Отклонения в 5-7% гарантированно добавляют организацию или ИП в группу риска.
Ошибки в кодах ТН ВЭД
Например, импортер ввозит технику и оформляет ее как строительные материалы, чтобы таможенная пошлина была намного меньше.
Допустить ошибку в кодах ВЭД можно и неумышленно, просто из-за желания сэкономить на услугах специалиста.
В любом случае, компании или ИП грозит конфискация товара, налоговая проверка и административная ответственность.
Деятельность с высоким налоговым риском
Под обоснованные подозрения налоговиков подпадают организации и ИП, которые:
- работают с «фирмами-однодневками» и контрагентами, заподозренными в «отмывании денег»;
- участвуют в экономически необоснованных сделках;
- проводят разовые хозяйственные операции, деятельность бизнеса нерегулярна;
- привлекают много посредников.
Во всех этих случаях ФНС подозревает предприятие в получении необоснованной налоговой выгоды.
Отклонения в рентабельности
Рентабельность активов компании и проданной продукции не должна отклоняться более, чем на 10% от установленных ФНС средних по отрасли значений.
Посмотреть данные, на которые ориентируются налоговики, можно здесь.