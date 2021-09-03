Корпоративное расследование: советы по проведению

Хищения со стороны сотрудников наносит бизнесу не только финансовый ущерб. Компания рискует своей репутацией и деловыми связями, снижаются темпы развития. В этих ситуациях может потребоваться корпоративное расследование. Разберемся, как его проводить.

Сначала немного теории.

Основные виды хищений

Основные виды хищений, которые чаще всего встречаются в компаниях:

кражи готовой продукции;

кражи наличных денежных средств;

кражи денежных средств посредством системы банк-клиент;

мошенничества посредством «откатов»;

мошенничества при реализации инвестиционных проектов;

мошенничества при осуществлении капитального строительства;

хищение конфиденциальной информации, клиентских баз и «ноу-хау»;

осуществление «параллельного» бизнеса.

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Выявление виновного

Для выявления виновного в хищении лица надо учитывать следующие моменты.

1. О проведении расследования должно знать как можно меньше сотрудников. Информация внутри офиса распространяется очень быстро и вероятнее всего «дойдет» до нарушителя. Это даст ему возможность повлиять на ход расследования.

В идеале — не озвучивать цель проверки, а создать «легенду». ⠀

2. Проводите расследование как можно скорее и не теряйте время, которое также может дать нарушителю возможность повлиять на результаты проверки.

3. Обратите внимание на сотрудников, чье имущественное положение явно не соответствует уровню получаемого дохода. Конечно, только лишь факт наличия дорогостоящих активов не свидетельствует о совершенном хищении. Необходимо оценивать доказательства в совокупности.

4. Уделите особое внимание проверке возможных связей между сотрудниками и контрагентами (поставщиками). Особенно если сотрудник проявлял излишнюю заинтересованность и настойчивость в выборе конкретного поставщика.

Таким образом вам удастся выявить возможное хищение средств в форме «отката».

5. Создайте условия для общения сотрудников и контрагентов с помощью корпоративных инструментов связи. Проанализируйте содержимое электронной почты сотрудников и обратите внимание на тех, кто использует сторонние почтовые ресурсы.

6. Проверьте фактическое исполнение контрагентами своих обязательств по заключенным договорам.

Объем уплаченных денежных средств должен соответствовать встречному исполнению по договору. В случае несоответствия установите причину ненадлежащего исполнения. Данные обстоятельства могут быть вызваны недобросовестностью контрагента или внутренним хищением.

7. Анализируйте видеозаписи, а также осуществляйте мониторинг времени прихода-ухода работников.

Например, очевидно, что появление сотрудника в офисе ночью не всегда свидетельствует о внезапно возникшем желании поработать.

8. Беседуйте с сотрудниками, особенно с теми, кто увольняется.

9. Проводите исследования с помощью полиграфа с согласия работников.

Собранную информацию необходимо консолидировать и в зависимости от способа привлечения виновного к ответственности задокументировать.

Привлечение виновного к материальной ответственности

Привлечение сотрудника к полной материальной ответственности возможно только в случае, если с ним заключен договор о полной индивидуальной материальной ответственности, или в случае наличия в федеральном законодательстве прямого указания на таковую ответственность.

Полная материальная ответственность означает возмещение работником причиненного прямого действительного ущерба в размере его фактической стоимости исходя из рыночных цен на день причинения ущерба.

После проведения инвентаризации необходимо получить от работника письменное объяснение (или зафиксировать отказ работника от дачи объяснений). Затем необходимо составить акт служебного расследования и приказ о привлечении работника к полной индивидуальной материальной ответственности. В случае невыплаты работником ущерба, работодатель имеет право обратиться в суд с исковым заявлением. Срок давности обращения в суд с требованием о возмещении работником ущерба, причиненного работодателю, составляет один год со дня обнаружения причиненного ущерба.

Привлечение виновного к уголовной ответственности

В случае, если хищение имеет признаки состава преступления, предусмотренного УК РФ, то работодатель вправе обратиться в правоохранительные органы с заявлением о привлечении виновного к уголовной ответственности. Для этого необходимо составить заявление, в котором изложить подробно, каким способом совершено хищение, как установлено лицо, его совершившее (в случае если оно установлено), анкетные данные виновного и способ связи с ним.

Особое внимание необходимо уделить подтверждению и калькуляции ущерба, поскольку отсутствие ущерба указывает на отсутствие преступления и наоборот (за исключением приготовления и покушения на преступление), а его размер влияет на квалифицирующие признаки преступления. Приложите к заявлению имеющиеся у вас доказательства с обязательным перечислением таковых непосредственно в самом заявлении. Это необходимо для того, чтобы собранные вами доказательства «не потерялись» в полиции, а также храните запасные копии доказательств.

Заявление следует подавать по территориальности, то есть если преступление совершено в офисе, то необходимо его подать в ОМВД, на подведомственной территории которого расположена компания.

В ходе производства предварительного расследования компания будет признана потерпевшей. Компания имеет право подать заявление о признании ее гражданским истцом для взыскания с виновного ущерба, причиненного преступлением. Таким образом, ущерб будет взыскан по результатам рассмотрения уголовного дела в суде, или же суд выделит в отдельное производство материал о взыскании ущерба. Основанием взыскания ущерба в таком случае будет приговор суда, которым установлена вина работника.

В целях дальнейшего предотвращения хищений рекомендуем придать огласке внутри компании привлечение виновного к уголовной ответственности. Это является одной из наиболее эффективных превентивных мер.

И наконец, в целях недопущения случаев корпоративного мошенничества рекомендуем тщательно проверять соискателей с помощью анкетирования и открытых источников. Особое внимание уделяйте наличию судимости, в частности за экономические и должностные преступления. Также рекомендуем проводить исследование с помощью полиграфа с согласия соискателя для выявления рисков при приеме на работу.