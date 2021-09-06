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Учет безвозмездно переданного имущества в НКО в 1С: Бухгалтерии

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Одним из источников формирования имущества некоммерческой организации служит имущество, полученное безвозмездно. В качестве такого имущества могут выступать основные средства, материальные ценности, товары. В этой статье рассмотрим порядок учета безвозмездно переданного имущества НКО на примере программы 1С: Бухгалтерия предприятия ред. 3.0.

Некоммерческая организация может купить материалы, а может получить их в дар, безвозмездно, как имущество, переданное в счет целевого финансирования. На безвозмездной основе имущество передается путем заключения договора дарения или договора пожертвования.

Если договор между сторонами содержит обещание подарить или пожертвовать, или дарителем (жертвователем) является юридическое лицо и стоимость дара превышает пять установленных законом МРОТ, то договор обязательно должен заключаться в письменной форме.

Полученные в дар материалы также необходимо принять к учету. Материалы, приобретенные за плату, некоммерческие организации, также, как и коммерческие, принимают к учету по фактической стоимости.

Что касается материалов, полученных безвозмездно, то они должны приниматься к учету в согласованной сторонами цене. Обычно, если соглашением не установлено иное, в оценке по данным передающей стороны.

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В программе безвозмездное поступление материалов отражается с помощью двух документов — обычного документа поступления и ручной операции:

К примеру, некоммерческая организация, занятая управлением и эксплуатацией коттеджного поселка, получила в дар от одного из жителей аквариум в качестве пожертвования на ведение уставной деятельности (благоустройство офиса). Согласно договору пожертвования, жертвователь оценил передаваемое в дар имущество в 7 тысяч рублей.

Оприходуем аквариум в программе:

Так как для операции по оприходованию безвозмездно полученных материальных ценностей не предусмотрено специального документа в программе, то счета учета в нем необходимо задать вручную (автоматически документ использует счет 60 для отражения поступлений от поставщиков):

Также с помощью ручной операции необходимо отразить стоимость имущества (материалов), подлежащих получению по договору пожертвования:

Таким образом, после проведения документов программа сформирует проводки:

  • Дт 76.09 Кт 86.02 — отражена стоимость имущества (аквариума), подлежащих получению в счет целевого финансирования.
  • Дт 10 Кт 76.09 — отражена стоимость фактически полученного имущества (аквариума) по согласованной оценке.

Передача в эксплуатацию поступивших безвозмездно материальных ценностей отражается в учете как обычно — документом «Передача материалов в эксплуатацию»:

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