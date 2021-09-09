Надбавки за вахтовый метод: размер и налоги

Работа вахтой пользуется спросом у жителей отдаленных регионов, где трудоустройство бывает проблематичным. Люди ездят на заработки в города, где крупные работодатели организовывают рабочие места и бытовые городки для приезжих работников. Для людей, работающих вахтовым методом, предусмотрены дополнительные гарантии и компенсации. Среди них — надбавка за вахтовый метод работы.

Что такое надбавка за вахтовый метод работы

Надбавка за работу вахтовым режимом предусмотрена ст. 302 ТК РФ.

Она представляет собой доплату за каждый день нахождения на работе от начала до окончания вахты плюс за дни, затраченные на дорогу от дома до места работы и обратно.

Компания, организующая работу вахтовым методом, обязана выплачивать работникам компенсацию за то, что они не могут ежедневно возвращаться на работу и в дни трудовой деятельности вынуждены жить вне постоянного места жительства. Отчасти она напоминает суточные, но ничего общего с ними не имеет.

Причина в том, что вахтовая работа и командировка — это два разных понятия. Вахта — это всего лишь способ организации рабочего и трудового процессов. ТК РФ указывает на то, что надбавка за вахтовый метод работы заменяет суточные, выплачиваемые командируемым работникам.

Какой размер у надбавки за вахту

Надбавка может быть установлена как в фиксированном размере, так и в процентном соотношении от оклада или часовой/дневной тарифной ставки.

Размер надбавки может различаться в зависимости от региона, уровнях бюджета, организационно-правовой формы компании-работодателя и даже от должности работника. Это говорит о том, что работодатели могут устанавливать различные величины доплаты за вахту для работников на разных должностях. При этом работающие на одной должности вахтовики должны получать одинаковые надбавки.

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Размер надбавки регламентирован:

Тип работодателя Работодатели — федеральные бюджетники Работодатели, финансируемые из региональных и муниципальных бюджетов Коммерческие компании и предприниматели Чем устанавливается размер надбавки Федеральные законодательные акты Нормативно-правовые акты, изданные региональными правительствами и органами местного самоуправления Внутренние документы работодателя: трудовые и коллективные договоры, положение о вахтовом методе работы.

Так, например, для работников федеральных государственных учреждений размеры надбавок определены Постановлением Правительства от 03.02.2005 № 51:

Местность Размер надбавки, в % от оклада Крайний Север и приравненные территории 75% Сибирь и Дальний Восток 50% Остальные регионы 30%

При этом вахтовая надбавка для федералов:

ограничена суммой, равной установленному размеру суточных;

не участвует в расчете надбавки за северный стаж.

Также на величину надбавки могут оказывать влияние отраслевые соглашения, если работодатель — участник такового.

Установленный нормативным актом размер надбавки за один день умножается на сумму дней вахты и дней на дорогу.

Надбавка за вахту и районный коэффициент

Надбавка за вахтовый метод относится к компенсационным выплатам (ст. 164 ТК РФ), так как выплачивается именно за ненормальный режим работы, отличный от установленной сорокачасовой рабочей недели. Поэтому она не попадает в базу для начисления районного коэффициента для работ на Крайнем Севере и приравненным к нему территориям.

Налогообложение надбавки за вахтовый метод работы

Что касается налогообложения вахтовой надбавки, то тут никаких дополнительных расходов как для работника, так и для работодателя не возникает.

Надбавка за работу вахтовым методом не облагается ни подоходным налогом, ни страховыми взносами (абз. 11 п. 3 ст. 217, абз. 10 подп. 2 п. 1 ст. 422 НК РФ).

Эти правила напрямую связаны со статусом доплаты — с тем, что надбавка за вахту — это компенсационная выплата (письма Минфина от 09.02.2018 № 03-04-05/7999 и от 30.03.2017 № 03-15-05/18583).

Говоря о налоге на прибыль, отметим, что работодатель вправе учесть при исчислении налогооблагаемой базы надбавку за вахту в составе расходов на оплату труда при условии, что она зафиксирована в затратах компании в колдоговоре (ст. 255, 264 НК РФ).

Подводим итоги