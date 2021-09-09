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НДФЛ по расходам на проезд к месту отпуска работникам-северянам

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Рубрика НДФЛ
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Сотрудникам, которые работают на Крайнем Севере, организация обязана оплачивать проезд к месту отпуска и обратно по территории РФ. Компенсация таких расходов не облагается НДФЛ. Но для этого компания должна выполнить ряд условий.

Условия компенсирования расходов на проезд к месту отпуска работникам — «северянам»

Право на оплату проезда к месту ежегодного отпуска имеют работники, если они трудятся по основному месту в организациях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Работодатель должен оплатить не только проезд в пределах территории РФ к месту ежегодного оплачиваемого отпуска и обратно, но также и провоз багажа.

Компенсация расходов на проезд к месту отпуска и обратно работникам — «северянам» положено выплачивать 1 раз в 2 года.

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Право на компенсацию расходов на проезд к месту отпуска и обратно возникает у работника одновременно с правом на получение ежегодного оплачиваемого отпуска за первый год работы в организации.

Следовательно, право на первую выплату компенсации возникает уже через 6 месяцев непрерывной работы в компании.

Размер компенсации проезда и провоза багажа к месту отпуска и обратно законодательно не утвержден. Поэтому компания может определить его самостоятельно, например, в Положении об отпусках.

Если размер компенсации по расходам на проезд к отпуску и обратно работникам — «северянам» не установлен, то при возникновении спора о ее выплате суды по аналогии руководствуются положениями статьи 325 Трудового кодекса и Правилами, утвержденными постановлением Правительства РФ от 12.06.2008 № 455.

Поэтому компенсацию присудят выплатить в размерах, установленных для работников бюджетных организаций (абз. 5 раздела 6 Обзора практики рассмотрения судами дел, связанных с осуществлением гражданами трудовой деятельности в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, утв. Президиумом Верховного Суда 26.02.2014).

НДФЛ при компенсации расходов на проезд к месту отпуска работникам — «северянам»

С компенсации стоимости проезда к месту отпуска и обратно, которую вы выплатили сотруднику, работающему в условиях Крайнего Севера, удерживать НДФЛ не надо.

Условия для освобождения от НДФЛ сумм компенсации расходов на проезд к месту отпуска работникам — «северянам» перечислены в абзаце 10 пункта 1 статьи 217 Налогового кодекса. Об этом напомнил Минфин в письме от 24.08.2021 г. № 03-04-05/67981.

Не облагается НДФЛ оплата работодателем, расположенным в районах Крайнего Севера:

  • стоимости проезда работника в пределах РФ к месту проведения отпуска и обратно;
  • стоимости провоза багажа работником весом до 30 кг;
  • стоимости проезда неработающих членов семьи работника — мужа, жены, несовершеннолетних детей, фактически проживающих с работником;
  • стоимости провоза багажа весом до 30 кг неработающих членов семьи работника.

При этом, если работник едет в отпуск за границу, то НДФЛ не облагают стоимость его проезда или перелета, рассчитанную от места отправления до пункта пропуска через границу РФ, в том числе до международного аэропорта, в котором работник проходит пограничный контроль (п. 1 ст. 217 Налогового кодекса).

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