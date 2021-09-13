Новый ФСБУ для документооборота: с чем его едят

Минфин утвердил новый ФСБУ «Документы и документооборот в бухгалтерском учете» (ФСБУ 27/2021), который вступит в силу с 1 января 2022 г. Разбираемся, что это за стандарт и что надо знать бухгалтеру.

Структура нового ФСБУ

ФСБУ 27/2021 (утвержден приказом Минфина приказом от 16.04.2021 № 62н) содержит пять разделов:

общие положения;

требования к документам бухгалтерского учета;

исправление документов бухгалтерского учета;

хранение документов бухгалтерского учета;

документооборот в бухгалтерском учете.

Бухгалтерские документы: суть термина

Исходя из терминологии нового стандарта, документы бухгалтерского учета — это не только первичные документы, но также и регистры бухгалтерского учета.

В качестве первичных учетных документов стандарт называет:

договор;

кассовый чек;

квитанцию об оплате;

авансовый отчет;

судебный акт;

торговый товарный счет.

Общее условие: документы содержат все обязательные реквизиты первичного документа. При этом стандарт уточняет и дополняет нормы Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Например, дата составления документа в общем случае — это дата его подписания.

Стандарт регламентирует:

правила оформления, исправления и хранения бухгалтерских документов;

правила документооборота между экономическими объектами, за исключением бюджетной сферы учета.

Особые моменты

Первичные документы и регистры бухучета составляйте на русском языке. По документам на иностранном языке нужен построчный перевод на русский.

Исключение: требование законодательства или правил страны, в которой ведется деятельность организации за пределами России, в составлении документов бухгалтерского учета на языке этой страны. В то же время, регистр бухгалтерского учета все равно должен быть составлен с построчным переводом на русский язык.

Регистры ведите в рублях. А если оценка в инвалюте — и в рублях, и в этой валюте. Исключение — случаи, когда иное устанавливают другие ФСБУ.

Требований к электронной подписи закон № 402-ФЗ и стандарт не содержат. Экономический субъект может составлять документы на бумажном носителе или в виде электронного документа, подписанного электронной подписью. Перечень лиц с правом подписывать документы утверждает руководитель организации.

По электронным документам должна быть возможность изготовить их бумажные копии.

Исправление документов

Стандарт (разд. 3) четко определяет, что ошибки в оформлении документов бухучета надо исправлять. Причем свои правила исправления — для бумажного носителя, и свои — для электронного.

Исправление в бумажном документе выполняем путем зачеркивания ошибочного текста (суммы) и указания исправленного текста (суммы) над зачеркнутым. Исправление обязательно сопровождаем надписью «Исправлено». Ставим дату исправления. В завершение получаем подписи лиц, которые составили документ. Указываем их должности, фамилии и инициалы.

Исправление первичного электронного документа оформляем путем составления нового, исправленного электронного документа. Новый документ должен содержать указание на то, что он составлен взамен первоначального, дату исправления, а также — по аналогии с бумажным исправлением — электронные подписи лиц, составивших документ. Также должны быть указаны должности, фамилии и инициалы. Крайне важно: средства воспроизведения нового электронного документа должны обеспечить невозможность использования его отдельно от первоначального электронного документа.

Регистры исправляем также, как и первичку.

Хранение документов

По общему правилу организация должна хранить подлинники документов бухучета. Не важно как они составлены — на бумаге или электронно. Где хранить? И документы, и базы данных — на территории России (п. 25).

Если правила страны, где компания ведет деятельность, требуют хранить документацию на территории такой страны, придется это сделать.

Доступ к первичным документам, а также к регистрам бухучета определяет сама компания. Обязательно информировать главбуха, где что лежит, или аутсорсера, если доверили учет ему.

Если потеряли бумаги или испортили и дальше их невозможно использовать, организация должна принять все возможные меры по их восстановлению.

Документооборот

Документооборот, согласно стандарту — это движение учетных документов в организации с момента их составления до завершения исполнения.

Бухгалтерский документооборот организует руководитель экономического субъекта. Главная цель — своевременно отразить объект бухгалтерского учета в бухгалтерском учете, а также передать первичку для регистрации в регистрах бухгалтерского учета. Венчает весь учет составление бухгалтерской (финансовой) отчетности.

За непосредственную работу с документами отвечают те, кто их составляет и подписывает. А именно менеджеры по работе с документами отвечают за эти задачи:

своевременное оформление первичных учетных документов;

достоверность содержащихся в документах данных;

передача бумаг в установленные сроки в бухгалтерию, для отражения в бухгалтерском учете.

А как быть, если разобраться надо с другим ФСБУ, который 5/2019 и про запасы? Об этом на «Клерке» есть классный курс.

Что надо знать о новом стандарте: итоги