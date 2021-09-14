Что такое аудит и почему его не стоит бояться?

К какой бы сфере деятельности не относилась ваша организация, есть большая вероятность, что ей рано или поздно может потребоваться внешняя аудиторская проверка. В этой статье мы поговорим в целом об аудите: кто его должен проводить, из скольки этапов состоит проверка и каковы штрафные санкции за ее отсутствие.

Какие организации подлежат обязательному аудиту в 2021 году?

Необходимость аудита определяется важностью достоверности и прозрачности финансовой информации для принятия решений заинтересованными пользователями, собственниками имущества экономического субъекта.

Аудит — это независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности компаний, осуществляемая в целях выражения мнения о ее достоверности.

Его проведение касается не только крупных предприятий с большим количеством сотрудников, но и относительно маленьких компаний, если они подлежат обязательному аудиту (ежегодная проверка, проведение которой определяется прямым указанием в нормативных актах).

Чтобы понять, какие организации точно попадают под обязательный аудит, стоит воспользоваться критериями, установленными п. 1 ст. 5 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ.

Федеральным законом от 29.12.2020 № 476-ФЗ в эту норму внесены изменения, которые вступили в силу с 1 января 2021 года.

Итак, с 2021 года (т. е. с отчетности за 2020 год) обязательный аудит необходим следующим организациям:

получившим за год, предшествующий отчетному, доходы более 800 млн руб. (ранее — 400 млн руб.) или имеющим по состоянию на конец года, предшествующего отчетному, активы на сумму более 400 млн руб. (ранее — 60 млн руб.);

ценные бумаги которых допущены к организованным торгам;

являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг или бюро кредитных историй;

являющимся фондами с поступлением имущества (в том числе денежных средств) за год, предшествующий отчетному, более 3 млн руб. (кроме государственных внебюджетных фондов, специализированных организаций управления целевым капиталом и международных фондов);

иным организациям в соответствии с федеральными законами (акционерные общества, инвестиционные фонды, клиринговые, кредитные, страховые, микрофинансовые и др.).

Полный перечень случаев проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год можно найти на сайте Минфина России.

Может ли аудит быть добровольным?

Да, конечно же, проведение аудита может быть добровольным, то есть инициировано собственником в определенных интересах.

Например, при смене руководителя, главного бухгалтера или сомнениях в правильности и достоверности учета.

Нередко собственники заказывают аудит с целью проверки работы бухгалтерии, чтобы оценить возможные риски.

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Кто проводит аудит?

Аудит проводится независимыми аудиторскими компаниями, сотрудники которых являются аудиторами.

Не каждый человек, обладающий экономическим образованием, имеет право проведения аудита. Для осуществления такой деятельности он обязан пройти экзамен для получения специального аттестата и состоять в СРО.

От аудиторов требуется высокий уровень компетентности и знаний законодательства бухгалтерского и налогового учета в разных сферах и отраслях деятельности. При выполнении профессиональных обязанностей важную роль играют правила этики, независимости и конфиденциальность.

Как происходит аудиторская проверка?

Проверка может происходить в один этап, или поквартально, за полугодие или 9 месяцев.

Плюсы поэтапного проведения — в оперативном устранении некоторых ошибок и неточностей до окончания проверки.

Аудиторская проверка касается всех аспектов деятельности той или иной компании. Во время поведения проверки проверяются не только документация предприятия, но также проводится анализ особенностей её работы.

Она включает в себя несколько этапов:

подготовительный (ознакомительный анализ деятельности аудируемого лица и принятие решения о заключении договора);

планирование (заключение договора, составление плана и стратегии проверки, формирование аудиторской группы);

основной (непосредственно проведение проверки, изучение бухгалтерского учета и отчетности, сбор аудиторских доказательств);

заключительный (документирование доказательств, подготовка заключения, передача заказчику).

По окончанию выдается аудиторское заключение, выражающее мнение о достоверности отчетности, и отчет (если составление отчета предусмотрено условием договора), содержащий замечания по вопросам системы внутреннего контроля, соблюдения законодательства и достоверности бухгалтерской отчетности, ссылку с указанием нормативных актов, которые были нарушены.

Полученные результаты отражают выводы о правильности ведения бухучета, а также корректности информации в финансовой отчетности организации, предназначенной для всех заинтересованных пользователей.

Есть ли штрафы за непрохождение аудиторской проверки?

Да, есть.

В КоАП (ст. 15.11) предусмотрены штрафы за отсутствие аудиторского заключения (от 5 тыс. рублей до 10 тыс. рублей (на должностных лиц); повторное деяние — до 20 тыс. рублей (на должностных лиц) либо дисквалификация на срок от 1 года до 2 лет). Срок давности 2 года с момента совершения правонарушения.

Кроме того организация должна направить заключение в налоговый орган для размещения на ресурсе ГИРБО https://bo.nalog.ru/. Подается оно вместе с отчетностью или в течение 10 дней с даты выдачи аудиторского заключения, но не позднее 31 декабря.

По итогам обязательного аудита в течение трех дней компания также обязана его результаты разместить в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности экономических субъектов.

Размещение информации платное.

За непредставление или несвоевременное раскрытие сведений предусмотрен штраф (от 5 до 10 тыс. рублей; повторное нарушение —от 10 тыс. до 50 тыс. рублей или дисквалификация на срок от одного года до трех лет) (ст. 14.25 КоАП РФ).

Многие руководители и бухгалтеры негативно воспринимают проверку, предполагая, что ее результаты могут отрицательно отразиться на деятельности компании. Однако не стоит путать с налоговой поверкой, аудитор действует всегда в интересах клиента, и никакой карательной функции не несет.

Как подготовиться к аудиту?

Не стоит несерьезно относиться или совсем игнорировать требования законодательства о проведении аудиторской проверки, а также воспринимать аудит как личный экзамен по бухгалтерскому учету.

Более того, проведенная аудиторская проверка часто оказывается крайне полезной, так как в ходе неё могут быть выявлены нарушения, способные повлечь за собой возникновение существенной ошибки, а своевременное обнаружение позволит избежать таких ситуаций в дальнейшем.

А как приятно бывает осознавать, что по результатам проведенной проверки установлено, что в учете всё в порядке, и ваши труды и время потрачены не зря!

Чтобы подготовиться к проверке, следует привести в соответствие всю первичную документацию, подготовить бухгалтерскую отчетность и проверить в ней наличие всех форм. Законодательно закрепленного перечня документов, представляемых для проведения ежегодного обязательного аудита нет. Аудиторы могут запросить абсолютно любые документы аудируемого лиц. Перед проведением аудиторской проверки аудиторы предоставят список необходимых документов.

Какие ошибки чаще всего находят аудиторы?

Приведем несколько распространенных нарушений, выявляемых в ходе проведения аудита:

1. Недостаточный контроль за формированием бухгалтерской отчетности;

2. Непроведение инвентаризации перед составлением годовой бухгалтерской отчетности или аудируемым лицом не соблюдаются сроки и периодичность проведения инвентаризации, и порядок отражения ее результатов;

3. Способы ведения учета, закрепленные в учетной политике организации, не соблюдаются фактически;

4. Отсутствуют резервы (под снижение стоимости материальных ценностей, по сомнительным долгам, по отпускам);

5. Не создан резервный капитал (для акционерных обществ, и иных организаций, уставом, которых предусмотрено формирование фонда).