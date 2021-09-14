Налоги в программах партий, участвующих в выборах в Государственную Думу 2021 года

Почему важно знать о «налогах» в партийных программах Самым главным событием политической жизни России 2021 года, бесспорно, станут выборы депутатов в нижнюю палату отечественного парламента – в Государственную Думу Федерального Собрания России. Выборы пройдут уже на этой неделе, через несколько дней, с 17 по 19 сентября. Не вдаваясь в политические, социально-экономические и прочие аспекты этого события в настоящей статье, без всякой агитации и пропаганды, хотелось бы поговорить именно о налогах и проанализировать «налоговую составляющую» в предвыборных программах партий, претендующих на «депутатские места». Думаю, что занятие это не досужее, а преисполнено определенного смысла. Я утверждаю (готов с любым поспорить), что идеи о налогах, заложенные в предвыборных программах партий, претендующих на звание «парламентская», представляют собой своеобразный «апогей» научной, практической и политической мысли сегодняшнего дня. Эти идеи представляют собой как бы «сливки», определенный «интеллектуальный концентрат» современного налоговедения. И пусть кто-то с чем-то не согласен, пусть говорит о том, что «а это популизм» или «чушь», или «на это никогда не пойдут» пр., однако сам факт попадания той или иной налоговой идеи (предложения) в предвыборную программу уже свидетельствует о том, что эта идея (предложение) очень и очень значимая и отнестись к ней следует очень серьезно. По данным Министерства юстиции РФ, на сегодняшний день в России насчитывается 30 партий, которые имеют право принимать участие в выборах (в соответствии с Федеральным законом от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях»). В ГосДуму будет баллотироваться только 14 партий. Итак, приступаем…

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Начинаем, конечно, с партии «Единая Россия», которую все не без оснований называют «партия власти». «Единая Россия» крупнейшая партия страны, в ГосДуме 2016-2021 гг. занимает 343 мест из 450. Программа партии, которая называется «Народная программа партии «Единая Россия» «За благополучие и достойную жизнь людей. За сильную и успешную Россию» содержит следующие положения о налогах. Освободить от уплаты налога на доход от продажи жилой недвижимости семьи с двумя и более детьми, если в течение календарного года они направляют

полученные средства на покупку нового жилья.

Снизить издержки налогового администрирования для индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения

и уплачивающих единый налог с доходов.

Создать нормативно-правовую базу, стимулирующую регионы и муниципальные образования к наращиванию собственных налоговых и неналоговых

доходов. Рост собственных доходов не должен приводить к сокращению трансфертов и норм софинансирования из федерального бюджета.

Упрощать административные процедуры и улучшать налоговое и таможенное администрирование внешнеэкономической деятельности, устранять торговые барьеры для выхода российских компаний на перспективные мировые и региональные рынки. Вот, собственно и всё… К слову сказать, что в программе партии «Единая Россия», которая была до вышеуказанной программы, о налогах было намного больше. В частности, ранее у партии в программе был целый раздел, который назывался «Справедливые налоги», в котором указывалось: «Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» считает, что понимание налоговой системы лишь как инструмента наполнения бюджета не соответствует современным вызовам. Стимулирующая функция налоговой системы должна стать не менее важной, чем ее фискальная составляющая. Мы предлагаем программу, которая не только позволит эффективно мобилизовать финансовые ресурсы в бюджетную систему в условиях экономического кризиса, но и обеспечит поддержку бизнеса, добросовестных налогоплательщиков». Однако на сегодняшнем этапе, можно предположить, что партия ограничилась только самым необходимым, что и попало в её программу

«Коммунистическая партия Российской Федерации» (КПРФ) В программе КПРФ, которая называется «Десять шагов к власти народа», о налогах говорится в нескольких местах. Так, в перечне основных лозунгов партии читаем: «Создадим справедливую систему налогов. Освободим от них бедных и заставим богатых платить больше». В перечне «шагов», шагом № 5, который в программе называется «Шаг 5: Честные налоги – справедливая жизнь», партия указывает. КПРФ — за кардинальную реформу налоговой системы. За последние годы в России значительно усилен налоговый пресс. Повышены налоги на имущество и землю поселений. Внедрена возмутившая всех система «Платон». Многочисленные поборы непосильным бременем ложатся на граждан, сковывают развитие малого бизнеса. Часть налогов КПРФ намерена отменить. Прежде всего, мы поэтапно ликвидируем НДС. Не случаен тот факт, что этого налога нет в США и не было в СССР. Отмена НДС удешевит отечественную продукцию, повысит её конкурентоспособность на мировых рынках и снизит инфляцию в России. Потери бюджета из-за снижения бремени налогов есть чем компенсировать. Давно назрело восстановление государственной монополии на производство и реализацию спиртосодержащей продукции. Только эта мера даст дополнительно в госбюджет больше трёх триллионов рублей. Стране нужен прогрессивный налог на доходы физических лиц. Вводя его, мы освободим от уплаты НДФЛ малообеспеченных граждан. Это решение станет не только социально справедливой мерой. Оно добавит в казну свыше 4 триллионов рублей каждый год. Прогрессивный НДФЛ эффективен в большинстве стран мира, включая Китай, США, Германию, Францию, Турцию. Страны — разные, подход — общий. Пора раскошеливаться и олигархам в России. Таким образом, КПРФ не только предлагает бюджет развития в 33 триллиона рублей. Мы знаем, где взять средства. Коммунисты прямо указывают на источники пополнения российского бюджета.

Российская экологическая партия «Зеленые» В предвыборной программе российской экологической партии «Зеленые» идеи о налогах отсутствуют совсем, зато говорится о необходимости введения высоких штрафов за причинения вреда окружающей среде и об обязательном страховании экологических рисков. Можно только отметить, что в официальной программе партии (непредвыборной), о налогах говорится значительно больше. Так, в частности, в своей партийной программе «зеленые» пишут и о льготном налогообложении и всемерном поощрении перевода производства на менее опасные и безопасные, и об обеспечении приоритета взимания экологического налога (природно-ресурсной ренты) перед другими видами налогообложения, о формировании налоговой политики, стимулирующей переориентацию экспорта с сырья на продукты глубокой переработки, о введении системы налогообложения, обеспечивающей снижение в городах уровня загрязнения от эксплуатации автомобильного транспорта. Однак на выборы в ГосДуму партия выходит без налоговых лозунгов и идей.

Политическая партия «Либерально-демократическая партия России» (ЛДПР) Партия ЛДПР в своей предвыборной программе о налогах заявляет следующее. Снижать налоги для населения малых городов и сел. Агитировать людей к переезду из крупных городов в провинцию.

Создать экономический и демографический бум в Сибири и на Дальнем Востоке: убрать все виды налогов.

Освободить от налога на доходы физических лиц, если заработная плата не более 30 тысяч рублей. Поднять налог на сверхдоходы для богатых.

Освободить от налогов бизнес в сфере образования, науки и производства. Нужно стимулировать внедрение наших научных разработок в экономику.

Уменьшить налоги в несырьевых отраслях промышленности. Предоставить право регионам России снижать ставку по налогу на профессиональный доход.

Предусмотреть налоговые льготы для перевода бизнеса из мегаполисов в малые города. Собираемые налоги от крупных предприятий оставлять в регионе. Направлять их на развитие инфраструктуры, дорог и транспортной системы.

Снизить налоги для развития массового фермерства.

Не взимать налоги с малого бизнеса в течение трех лет с начала работы.

Сократить количество проверок малого бизнеса.

Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» Партия «Новые люди» в своей программе отразила следующие идеи о налоговой политике в России. Совершить налоговый маневр. Сегодня совокупная ставка налогообложения в России – 46,2%. Это очень высокий уровень при том, что налоговая система сложна и запутанна. Мы предлагаем ввести для предприятий единый налог с оборота, отменив НДС, налог на прибыль и страховые отчисления. В первый год ставка налога составит 7%. Затем каждый год будем уменьшать ее на 0,5%, сократив налог до 5%. Единый оборотный налог легко собирать и контролировать, отомрут схемы по уходу от НДС и «обналичке», все работодатели будут платить зарплаты «в белую».

Увеличить предельный размер дохода для применения «Налога на профессиональный доход» с 2.4 до 5 млн. руб.

Сейчас все налоги распределяются так: 75% передают в федеральный бюджет, 25% оставляют регионам. А должно быть наоборот: 25% передаются в

федеральный бюджет, 75% остаются в регионе.

Ввести налоговые льготы за трудоустройство выпускников. Поощрять предприятия за прием на работу выпускников высших или профессиональных учебных заведений, в первую очередь – по специальности.

Ввести налоговое поощрение. Расходы частных компаний на

научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) принимать в зачет при выплате налогов.

Изменить принцип формирования накопительной части пенсии: отчислять часть подоходного налога (3 процентных пункта) на индивидуальный инвестиционный счет. Кстати, в программе встречается интересный термин «пересборка налоговой системы».

«Справедливая Россия – Патриоты - За правду» В программе партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» о налогах сказано следующее. Пересмотреть демографическую политику: освободить от налогов и оказывать адресную поддержку семьям, имеющим детей, в том числе обеспечить их жильём и помочь погасить государством ипотечные кредиты при рождении трёх и более детей;

Введение полноценной шкалы прогрессивного налога на доходы физических лиц;

Введение налога на роскошное потребление и предметы роскоши;

Введение повышенных налогов на вывоз сырья за пределы страны, отмена возврата НДС для экспортёров природных ресурсов и непереработанного сырья;

Отмена налогового маневра в нефтяной отрасли;

Снижение НДС до 15 %;

Освобождение от всех налогов самозанятых граждан, индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса;

Введение налоговых льгот для высокотехнологичных компаний, компаний, нанимающих на работу молодёжь и для социально-ориентированного бизнеса.

Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» Партия «Яблоко» в своей предвыборной программе под названием «Свобода и закон. Надежда на будущее» определила следующие идеи налоговой политики. Компенсационный налог на сверхкрупные доходы от приватизационных сделок, заключенных по итогам залоговых аукционов в 1990-е годы. Налоговые каникулы для малого бизнеса. Налоговое стимулирование высокотехнологичных и наукоемких производств. Отмена подоходного налога для людей с низкими доходами. Мораторий на повышение налогов на 5 лет.

Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА» Интересно отметить, что «Партия роста», которая казалось бы является самой заинтересованной «в налогах» партией с своей предвыборной программе 2021 года (принятой 07.07.2021) о налогах не упоминает. Однако отметим, что в программе «Партии роста» 2020 года, которая называется «Россия может быть другой», о налогах говорится в нескольких местах. Освободить сроком на 3 года от всех налогов предприятия, работающие на специальных режимах налогообложения.

Провести налоговую амнистию для МСП.

Снизить социальные страховые взносы до 15%.

Разрешить предприятиям применять ускоренные сроки амортизации на новое оборудование. Разрешить зачитывать амортизацию не только по налогу на прибыль, но и по налогу на имущество и НДС.

«Российская партия свободы и справедливости» (РПСС) «Российская партия свободы и справедливости» в своей предвыборной программе говорит о налогах лаконично, но емко. За прогрессивную шкалу налогообложения, за прекращение перекачки налогов трудового народа через бюджетные программы в карманы олигархов! За отмену НДС! Отмена налогов и социальных выплат с граждан, получающих доход равный МРОТ!

Коммунистическая партия «Коммунисты России» В предвыборной программе партии «Коммунисты России» с названием «Долой капитализм – даёшь социализм!» о налогах буквально три тезиса. Считаем необходимым ввести прогрессивную шкалу налогообложения, начиная с тех, чей доход превышает 3 млн. руб. в год в нынешних ценах.

В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ БУДЕТ ВВЕДЕН НАЛОГ НА ПРЕДМЕТЫ РОСКОШИ (шрифт из программы).

Мы ослабим налоговое бремя на полезные обществу сегменты малого бизнеса, защитим их от бесконечных бюрократических проверок и произвола.

Политическая партия «Гражданская платформа» Партия «Гражданская платформа» ничего о налогах в своей программе не говорит. Тем не менее с основной программе партии, принятой еще в 2016 года о налогах говорится много, в частности «Гражданская платформа» выступает (так в программе) за резкое сокращение налоговой нагрузки на реальный сектор экономики, за упрощение и декриминализацию налога на недвижимость юридических лиц, занимающихся производством, за снижение налога на фонд заработной платы. Кроме партия предлагает сократить (вплоть до полной отмены) налогообложение малого бизнеса, особенно занятого реальным производством, изменить систему распределения налогов по уровням бюджетной системы. Ввести вместо НДС налог с продаж, направляемый в муниципальные и региональные бюджеты, установить прогрессию для НДФЛ, увеличить налога налог на спекулятивные операции (куплю-продажу финансовых активов, валютообменные операции и пр.).

Политическая партия «Зеленая альтернатива» В предвыборной программе партии «Зеленая альтернатива» о налогах буквально один тезис: «Налоговая нагрузка на предприятия должна обязательно учитывать фактор влияния на природу. Те, кто угрожает окружающей среде, обязаны платить повышенные налоги, ну, а экологичные производства и отрасли, наоборот, смогут рассчитывать на льготы».

Всероссийская политическая партия «РОДИНА» Партия «Родина» в своей предвыборной программе пишет о налогах в разделе «Возвращение собираемых налогов муниципалитетам». Обосновывая необходимость принципиального изменения системы перераспределения собираемых налогов, в программе указывается: «Только в изменении налоговой системы путём возвращения налогов в муниципалитеты партия «Родина» видит выход из сложившейся ситуации…. И мэры должны понимать, что часть собираемых налогов должна остаться в городских бюджетах, и их распределяют городские депутаты».

Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» В своей программе «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» останавливается на следующих аспектах налоговой политики в РФ. Пересмотреть налоговое законодательство, установив прогрессивную шкалу НДФЛ.

Вынести на обсуждение новые принципы налогового администрирования по НДФЛ, обязывающие нести основную налоговую нагрузку категории сверхбогатых граждан страны.

Отменить все налоги на семьи, где совокупный душевой доход составляет сумму менее 15 000 рублей.

Отменить налоги людям до 26 лет, если у них нет сверхдоходов.

Российским государственным и частным корпорациям отменить все налоговые льготы и запретить им создавать оффшорные структуры.

Отменить налоги для фондов, оказывающих помощь слабозащищенным категориям граждан – инвалидам, детям, страдающим тяжелыми заболеваниями, одиноким пенсионерам.