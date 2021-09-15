Причины и основания признания отчетности непредставленной: что делать бизнесу?

В июле 2021 года вступили в силу изменения Налогового кодекса в отношении камеральных налоговых проверок, а именно — приема отчетности. В частности, был расширен список причин, из-за которых расчет может считаться непредставленным. Теперь просто отправить декларацию и «отстреляться» не получится, поэтому бизнесу важно знать тонкости предоставления отчетности, чтобы избежать штрафов или блокировки счетов. О том, что нужно учесть, чтобы не столкнуться с неприятными последствиями, расскажем в статье.

Когда налоговая может не принять отчетность?

Ранее налоговое законодательство не устанавливало случаи для отказа в приеме налоговой отчетности (расчету). Это, в свою очередь, могло влиять на качество и своевременность проверки достоверности сведений о налогоплательщиках.

Например, подавалась декларация за подписью должностного лица, который, по факту, являлся номинальным руководителем.

Чтобы держать на контроле организации, которые незаконно стремятся получить финансовую выгоду, нововведениями в ст.80, 88 НК РФ установлен закрытый перечень оснований для отказа в приеме деклараций.

Вашу отчетность могут признать непредставленной, если:

декларация по НДС не соответствует контрольным соотношениям или расчеты по страховым взносам содержат ошибки;

Такая ситуация может возникнуть, если вы, например, указали неверный ОКТМО, ИНН, КПП или же если ваш документ попросту не соответствует общепринятому формату (устаревшее программное обеспечение, неверные поля и другое). Также в случае, если несоответствуют контрольные соотношений показателей налоговой отчетности, установленные п.5.3.ст. 174 НК РФ.

установлен факт подписания налоговой декларации неуполномоченным лицом;

Неуполномоченным является лицо, подписавшее отчетности без доверенности (кроме руководителя компании, как единоличного исполнительного органа или управляющего, которому были переданы полномочия на основании решения участников согласно учредительным документам компании).

у налоговиков содержатся сведения о дате смерти физлица, наступившей ранее даты подписания налоговой расчета усиленной квалифицированной электронной подписью этого физлица;

в Единый государственный реестр юрлиц внесена запись о недостоверности сведений в отношении лица, имеющего право действовать без доверенности от имени налогоплательщика;

В частности, это касается отчетности, которая была подписана неуполномоченным лицом после признания недостоверности сведений о нем.

факт недостоверности сведений о подписанте декларации может быть установлен по данным внутренних федеральных ресурсов — при наличии сведений о не подтверждении руководителем своих полномочий по результатам представленного заявления от этого физлица или по результатам проведенного допроса этого лица в налоговой, в том числе, если имеются сведения о смерти подписанта декларации;

в отношении налогоплательщика организации в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о прекращении юридического лица. Например, путем реорганизации, ликвидации или исключения из реестра юридических лиц по решению регистрирующего органа ранее даты представления таким лицом в налоговую декларации.

Такой случай непринятия налоговой декларации связан с тем, что организация должная отчитаться по своим налоговым обязательствам до срока прекращения деятельности, поскольку отчетный период признается по дату внесения изменений о государственной регистрации компании.

Что ждет бизнес, если эти требования не будут соблюдены?

В случае отказа в принятии отчетности у организации возникает риск привлечения к налоговой ответственности по ст. 119 НК РФ за представление отчетности позже установленного срока, а ее должностных лиц — к административной (п. 4 ст. 108 НК РФ, ст.15.5 КоАП РФ).

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Кроме этих мер, организации могут заблокировать счета в банке и переводы электронных денег (п. 6 ст. 6.1, пп. 1 п. 3, п. 11 ст. 76 НК РФ) в срок

Также возможны случаи неподтверждения вычетов по НДС у контрагентов-покупателей, пока не будет принята электронная декларация у контрагента-поставщика.

Вашу декларацию не приняли. Что делать дальше?

Обязанность налоговой состоит в уведомлении налогоплательщика не позднее 5 дней с момента обнаружении соответствующего обстоятельства, в части случаев по выявлению расхождений с контрольными соотношениями уведомление будет направлено не позднее 1 дня, следующего за днем подачи декларации.

Налогоплательщик в течении 5 дней с даты направления уведомления обязан устранить нарушения и представить уточненную декларацию, только в этом случае декларация будет считаться принятой налоговой. Данное нововведение вступило в силу в отношении отчетности, представленной с 01.07.2021 г.