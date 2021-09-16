Задержали зарплату? Ждите неприятностей

Рассказываем о негативных последствиях несвоевременной выплаты зарплаты для работодателя. Попутно вспоминаем права сотрудников, которые не получили в срок свои деньги.

Штраф от трудинспекции

Возможные административные штрафы от трудовой инспекции смотрите в таблице. Основание — п. 6 ст. 5.27 КоАП.

Имейте в виду: санкция нагрянет, если задержали ЗП хоть одному работнику, хоть тысяче. То есть масштаб ошибки в случае со штрафом ни на что не влияет.

Административное наказание за задержку ЗП

Кто платит штраф Санкция, если задержали ЗП впервые повторно Организация Предупреждение либо штраф от 30 000 руб. до 50 000 руб. Штраф от 50 000 руб. до 100 000 руб. Должностное лицо. Обычно руководитель Предупреждение либо штраф от 10 000 руб. до 20 000 руб. Штраф от 20 000 руб. до 30 000 руб. или дисквалификация от 1 года до 3 лет Предприниматель Предупреждение или штраф от 1000 руб. до 5000 руб. Штраф от 10 000 руб. до 30 000 руб.

Компенсация сотрудникам

За каждый день задержки выплат причитающихся сотрудникам, работодатель обязан выплатить компенсацию. Компенсация начисляется со следующего календарного дня после даты, когда работник должен был получить выплату, а заканчивается в день погашения задолженности, то есть в день выплаты долга.

Зарплату работникам надо выплачивать каждые полмесяца. Чаще или реже — уже риски. Безопаснее выдерживать дистанцию по дням. Если зарплатный день выпадает на выходной, тогда законно платим накануне.

Конкретные даты выплаты аванса и второй части ЗП нужно прописать в коллективном, трудовом договоре, правилах внутреннего распорядка. Например, установить в качестве зарплатных 14 и 29 числа месяца.

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Минимальный размер компенсации рассчитывается в следующем порядке (ст. 236 ТК РФ):

Работодатель может установить повышенный размер компенсации, но ниже 1/150 — нельзя.

Пример. Сотруднику Иванову И. И. за вторую половину июля полагалось 25 000 руб. (сумма уже за вычетом НДФЛ). Установленный срок выплаты — 14.08.2021, но деньги были перечислены 20.08.2021. Просрочка составляет 6 дней (с 15.08.2021 по 20.08.2021). Ключевая ставка ЦБ за этот период — 6,5%. Итого сумма компенсации — 65 руб. (25 000 руб. х 6,5% / 150 * 6 дней).

Законный прогул за счет работодателя

Если работодатель задержал ЗП больше, чем на 15 календарных дней, сотрудники вправе не выходить на работу до тех пор, пока с ними не рассчитаются. Перед этим сотрудники письменно должны уведомить работодателя, что работу они приостанавливают. Без такого письменного предупреждения работодатель может оформить увольнение за прогул и будет прав.

Если персонал ушел в законный прогул, уведомив работодателя, за период приостановки им нужно платить средний заработок.

Сотрудник обязан выйти на работу, если работодатель погасил весь долг по зарплате. Если только часть долга, работник может не выходить на работу или выйти и через некоторое время снова покинуть рабочее место. Так вот, второй раз оповещать о приостановке работы уже не обязательно (ст. 142 ТК РФ).

Возможная уголовная ответственность руководителя

В крайних случаях руководству бизнеса грозит «уголовка». Для этого сторона обвинения должна доказать, что работодатель скупится на зарплату из корыстных целей либо личной заинтересованности (ст. 145.1 УК РФ).

Уголовное наказание за задержку ЗП