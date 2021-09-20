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Бизнес через WildBerries: что волнует бухгалтеров

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Онлайн-продажи сейчас в тренде. Содержать свой собственный интернет-магазин дело хлопотное и затратное. Маркетплейсы рулят.

WildBerries — один из самых известных маркетплейсов. Поэтому неудивительно, что бухгалтеры, в том числе на форуме «Клерка», активно обсуждают тему учета продаж через WB.

Договор

По сути, отношения продавцов и WB — агентские. Сейчас площадка предлагает поставщикам подписать «Оферту о реализации товара на сайте Wildberries». Иногда это смущает бухгалтеров, так как они ожидают агентский договор, а получают оферту.

Несмотря на такое название, документ содержит все элементы агентского договора. В частности, там сказано, что «Продавец поручает, а Вайлдберриз принимает на себя обязательство за вознаграждение совершать от имени Продавца и за счет Продавца сделки по реализации товаров, принадлежащих Продавцу».

WB принимает оплату за товары от покупателей и передает вырученные денежные средства продавцу.

ККТ

Один из волнующих вопросов — необходимость применять ККТ по продажам через WB. Ведь фактически покупателями являются физлица, а значит чек нужен как при наличном, так и безналичном расчете.

В прошлом году Минфин выпустил письмо (№ 03-01-15/44636 от 27.05.2020), в котором разъяснил ситуацию с чеками в подобных случаях.

В документе сделан вывод, что если агент применил ККТ, то дополнительное применение ККТ поставщиком товаров не требуется.

Таким образом, чек формирует и передает покупателю Wildberries. Продавцов этот кассовый вопрос не касается, от этой проблемы они освобождены.

Продажи

Передача товара на склад маркетплейса реализацией не является. В бухучете товар перемещается со счета 41 на счет 45.

Затем по мере фактической продажи товара покупателям он списывается с 45 счета. Основание — отчет о продажах, который «Вайлдберриз» предоставляет еженедельно. Форма такого отчета представлена в виде приложения к Оферте.

В 1С данные из отчета WB заносятся в документ «Отчет комиссионера о продажах».

Если номенклатура очень обширная, в отчете множество позиций, заносить его в программу вручную будет проблематично. Некоторые бухгалтеры пользуются специальными обработками, которые позволяют сделать быструю загрузку отчета по продажам в формате XLSX в «Отчет комиссионера» в 1С.

Доходы при УСН

При продажах через маркетплейсы реальные деньги приходят после того, как товар продан и отражен в отчете комиссионера.

При УСН доход от продаж учитывается тогда, когда деньги поступят на счет. Однако в отчете отражается еще и комиссия площадки. Она является и доходом, и расходом одновременно. В составе доходов комиссия отражается в 1С датой отчета комиссионера.

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Взаимозачет

Помимо вознаграждения на продажу (комиссию), Вайлдберриз берет с продавцов плату, в том числе, за хранение товара.

Эти сопутствующие услуги заносятся в программу как поступления услуг. Затем необходимо произвести зачет взаимных требований. В 1С это делается через документ «Корректировка долга».

На нашем форуме взаимодействие с WildBerries обсуждают в следующих темах:

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