МРОТ и больничные при неполной ставке: нюансы в 1С

Расскажем, как рассчитать минимальные выплаты по больничному листу на сотрудника, который работает на неполной ставке. Расчет покажем на примере программы «1С:Зарплата и управление персоналом 8», ред. 3.1.

Главный ориентир при расчете больничных — Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» от 29.12.2006 № 255-ФЗ. В нем прямо сказано, как быть, если человек работает неполный день да ещё и зарабатывает копейки.

Так, если на начало болезни у сотрудника не было заработка или заработок был ниже МРОТ, то в качестве среднего заработка, исходя из которого считаем больничное пособие, принимаем федеральный МРОТ. А именно — МРОТ, который действует на первый день нетрудоспособности.

В ситуации, когда речь идет о неполном рабочем времени (неполная рабочая неделя, неполный рабочий день), средний заработок определяем пропорционально времени работы.

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Пример.

Сотрудник Зорин О.М. принят на работу 01.05.2021 на полставки. Справку о доходах с прошлого места работы он не предоставлял. В августе этого года сотрудник предоставил больничный лист.

Первоначально оформим прием на работу Зорина О.М. на условиях неполного рабочего времени. Для этого создаем документ «Прием на работу» (раздел «Кадры» — «Приемы, переводы, увольнения»).

В документе «Прием на работу» на закладке «Главное» укажем количество ставок в поле «Колич.ставок» и введем график работы в поле «График работы», рассчитанный на неполный рабочий день (4 часа в день).

Если в документе нет поля «Колич.ставок», идем в настройки программы (раздел «Настройка» — «Кадровый учет» — ставим флажок «Используется работа по неполной ставке»).

Регистрируем период нетрудоспособности и начисляем пособие за счет средств работодателя (первые три дня болезни) документом «Больничный лист» (раздел «Зарплата» — «Больничные листы»).

Выбрав в документе месяц регистрации и «подтянув» сотрудника, можно заметить, что у него в поле «Средний заработок» стоит ноль. По условиям нашего примера сотрудник не предоставлял нам справку о заработке с прошлого места работы, поэтому сумм среднего заработка в листке нетрудоспособности не будет. В ином случае их можно было бы внести в разделе «Кадры» — «Сотрудники» — перейти по ссылке «Налог на доходы» — ссылка «Доходы с предыдущего места работы».

Многие бухгалтеры в этом случае задаются вопросом: «Каким образом программа расчитала выплату за счет работодателя?».

Формула такая: программа умножает МРОТ на количество ставок, делит на количество календарных дней в месяце регистрации больничного и умножает на три рабочих дня выплат за счет работодателя.

Так как по условию примера сотрудник работает на ½ ставки, то МРОТ для расчета его больничного — 12 792 руб., умноженный на ½ ставки.

Далее определяем количество календарных дней. Больничный оформлен в августе 2021 года, а значит число календарных дней равно 31 дню.

Итого: 12 792 руб. умножим на ½ ставки, разделим на 31 календарный день и умножим на 3 дня за счет работодателя. Итог — 618,96 руб., как и показано на рисунке 2.

Более подробно расчет можно просмотреть на вкладке «Начислено (подробно)» в документе «Больничный лист». В табличной части ищите данные о начисленном пособии. Суммы пособия за счет ФСС и работодателя отобразятся отдельными строками. Часть пособия, которую выплачивает ФСС (начиная с 4 дня нетрудоспособности), программа не рассчитывает, поэтому строка с суммой пособий за счет фонда остается пустой.

Для выплаты пособий достаточно оформить ведомость на выплату. В нашем примере это «Ведомость в банк» (раздел «Выплаты»).