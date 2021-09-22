ФНС заблокировала электронную подпись: почему и что делать?

Налоговая служба может не принять отчет или декларацию, если с электронной подписью или ее владельцем что-то не так. Тогда она заблокирует подпись и не сообщит о причине. В Налоговом кодексе такая процедура не описана. Порядок решения проблемы — тоже. О том, что делать в такой ситуации — в статье.
Почему ФНС может заблокировать электронную подпись
Обычно организация или ИП заранее не получает уведомление о том, что подпись заблокирована. Это происходит в моменте и зачастую только в сервисах налоговой.
Например, бухгалтер направляет через электронный кабинет декларацию по налогу на прибыль, подписанную электронной подписью. Налоговики могут усомниться в подписи или ее обладателе.
Без уведомления налоговики могут заблокировать подпись, а разбираться в причинах нужно вам.
Причины блокировки электронной подписи
Изменились данные об организации или ИП в ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Например, юридический адрес.
То есть подпись выдана с учетом старого адреса, а он изменился.
Организация или ИП — недобросовестный налогоплательщик. Такой статус можно получить из-за задолженности по налогам, уменьшения чистых активов, роста кредиторской задолженности.
В деятельности появились признаки «фирмы-однодневки».
Например, у организации очень маленький штат, небольшое помещение, мало оборудования, отсутствие контрагентов, в ФНС не предоставляют декларации.
Вероятность того, что удостоверяющий центр отозвал подпись владельца сертификата из-за факта компрометации. К таким относится, например, обоснованное подозрение удостоверяющего центра на утечку информации или утрата контроля за единоличным доступом к подписи. Но такие ситуации бывают редко.
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Что делать, если электронную подпись заблокировали
У вас есть два варианта. Первый — обратиться в ИФНС, которая заблокировала подпись, и выяснить причины блокировки. Лучше это сделать письменно.
Скорее всего, вас попросят подать пояснения или устранить причину блокировки. Но это долгий процесс, который не всегда приводит к разблокировке. Обычно процедура занимает 2-3 недели.
Если налоговой службе потребуется выяснить данные о налогоплательщике, она может направить запрос в МВД или ФАС. Эти органы инициируют проверку в удостоверяющем центре, который может подтвердить, действительно ли вы владеете соответствующим ключом проверки электронной подписи.
Второй вариант — обратиться в удостоверяющий центр. Отозвать старую подпись, написав заявление, и заказать выпуск новой. Зачастую на это уходит меньше времени, чем на устранение причин блокировки.
Перед выпуском новой подписи разберитесь в причине блокировки и устраните расхождения в данных, отраженных в ЕГРЮЛ или ЕГРИП. Так вы получите новую подпись, которая полностью соответствует реальным данным компании.