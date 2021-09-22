ФНС заблокировала электронную подпись: почему и что делать?

Налоговая служба может не принять отчет или декларацию, если с электронной подписью или ее владельцем что-то не так. Тогда она заблокирует подпись и не сообщит о причине. В Налоговом кодексе такая процедура не описана. Порядок решения проблемы — тоже. О том, что делать в такой ситуации — в статье.

Почему ФНС может заблокировать электронную подпись

Обычно организация или ИП заранее не получает уведомление о том, что подпись заблокирована. Это происходит в моменте и зачастую только в сервисах налоговой.

Например, бухгалтер направляет через электронный кабинет декларацию по налогу на прибыль, подписанную электронной подписью. Налоговики могут усомниться в подписи или ее обладателе.

Без уведомления налоговики могут заблокировать подпись, а разбираться в причинах нужно вам.

Причины блокировки электронной подписи

Изменились данные об организации или ИП в ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Например, юридический адрес.

То есть подпись выдана с учетом старого адреса, а он изменился.

Организация или ИП — недобросовестный налогоплательщик. Такой статус можно получить из-за задолженности по налогам, уменьшения чистых активов, роста кредиторской задолженности.

В деятельности появились признаки «фирмы-однодневки».

Например, у организации очень маленький штат, небольшое помещение, мало оборудования, отсутствие контрагентов, в ФНС не предоставляют декларации.

Вероятность того, что удостоверяющий центр отозвал подпись владельца сертификата из-за факта компрометации. К таким относится, например, обоснованное подозрение удостоверяющего центра на утечку информации или утрата контроля за единоличным доступом к подписи. Но такие ситуации бывают редко.

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Что делать, если электронную подпись заблокировали

У вас есть два варианта. Первый — обратиться в ИФНС, которая заблокировала подпись, и выяснить причины блокировки. Лучше это сделать письменно.

Скорее всего, вас попросят подать пояснения или устранить причину блокировки. Но это долгий процесс, который не всегда приводит к разблокировке. Обычно процедура занимает 2-3 недели.

Если налоговой службе потребуется выяснить данные о налогоплательщике, она может направить запрос в МВД или ФАС. Эти органы инициируют проверку в удостоверяющем центре, который может подтвердить, действительно ли вы владеете соответствующим ключом проверки электронной подписи.

Второй вариант — обратиться в удостоверяющий центр. Отозвать старую подпись, написав заявление, и заказать выпуск новой. Зачастую на это уходит меньше времени, чем на устранение причин блокировки.