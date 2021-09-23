Счет 26 бухгалтерского учета: общехозяйственные расходы

Общехозяйственные расходы (ОР) — это затраты, не связанные с основной деятельностью компании и процессом производства, но необходимые для обслуживания и управления предприятия в целом. Иными словами, это управленческие расходы организации. Для учета таких расходов предусмотрен счет 26. Наш материал поможет ознакомиться с составом затрат, отражаемых на этом счете, примерами бухгалтерских проводок, способами распределения общехозяйственных расходов.

Что учитывается на счете 26 в бухгалтерском учете

Счет 26 «Общехозяйственные расходы» служит для обобщения сведений об управленческих расходах организации. Имеются в виду расходы, не связанные непосредственно с процессом производства. Примерами таких затрат являются расходы на финансирование деятельности функциональных служб организации:

экономического отдела;

бухгалтерии;

отдела продаж;

отдела технического снабжения;

безопасности;

дирекции;

секретариата и других.

Счет 26 «Общехозяйственные расходы» является активным. По дебету счета собираются все расходы, связанные с обслуживанием и управлением предприятия в целом. В конце месяца с кредита их сумма списывается и распределяется, причем вся. Поэтому остатка на этом счете в конце месяца нет. В балансе он не показывается.

Что включают в себя общехозяйственные расходы

Какие затраты включать в состав общехозяйственных расходов, зависит от характера деятельности компании, отрасли, в которой она работает, а также правил, определенных в учетной политике.

Основные статьи затрат, входящих в состав ОР:

фонд оплаты труда (ФОТ) управленческого персонала, то есть директората, бухгалтерии, канцелярии, секретариата;

страховые взносы, начисленные на ФОТ аппарата управления организации;

амортизация по ОС и НМА, используемым исключительно для административно-хозяйственных нужд;

затраты на ремонт непроизводственных ОС;

аренда непроизводственных помещений;

информационные и консультационные услуги;

материалы, приобретенные для управленческих целей;

представительские расходы;

переподготовка кадров;

услуги охранных компаний;

затраты, связанные с подбором персонала;

ПО;

услуги связи и интернет;

командировочные расходы.

Учет общехозяйственных расходов

Учет ОР ведется по дебету счета 26. Счет не имеет остатка, поэтому в конце месяца ОР полностью списываются на счет 90 «Продажи».

Таким образом, в течение месяца по дебету счета накапливаются суммы с кредита счетов 02, 60, 76, 70, 69. В конце месяца суммы списываются на счет 90.

Если деятельность организации с процессом производства не связана, например, компания занимается агентированием, экспедированием, счет 26 можно использовать в качестве основного, то есть именно на нем отражать все расходы, а затем списывать их на счет 90.

А вот торговым компаниям применять счет 26 не стоит, поскольку свои затраты они должны отражать на счете 44.

Операции по учету общехозяйственных расходов бюджетного учета отражаются по счету 109 80 согласно плану счетов, утвержденному Приказом Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н. Это те же административно-управленческие расходы — зарплата и начисленные на нее страховые взносы управленческого персонала, командировочные расходы, затраты на услуги связи, коммунальные платежи.

Произведенные за месяц общехозяйственные расходы учреждения относятся на счет 109 60, а в части нераспределяемых расходов — на счет 401 20.

В стоимость незавершенного производства ОР не включаются.

Аналитика ведется в многографной карточке по форме 0504054, утвержденной Приказом Минфина РФ от 30.03.2015 № 52н, по видам производимой готовой продукции, выполняемых работ, услуг по видам расходов (п. 139 инструкции к плану счетов приказа № 157н).

Распределение общехозяйственных расходов

Обычно ОР сразу списывают в расходы текущего периода. В себестоимость их не включают (п. 18 ФСБУ 5/2019). Этот метод называется директ-костинг, или метод сокращенной себестоимости. В этом случае расходы списываются в качестве условно-постоянных в дебет счета 90 «Продажи», субсчет 90-2 «Себестоимость продаж».

Дело в том, что начиная с 2021 года вместо прежнего ПБУ 5/01 применяется ФСБУ 5/2019. Благодаря новому стандарту, теперь в состав незавершенного производства и готовой продукции ОР не включаются. Это событие положило конец возможности формирования полной себестоимости. Таким образом, единственно возможным вариантом учета ОР стал директ-хостинг. Списание общехозяйственных расходов на себестоимость продаж по такому методу сопровождается проводкой: Дебет 90 Кредит 26.

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Пример формирования себестоимости продукции по способу директ-хостинга

Допустим, в течение месяца со склада в цех № 1 отпущены материалы для производства:

изделия «А» — на сумму 325 тыс. рублей;

изделия «Б» — на сумму 100 тыс. рублей.

На начало месяца остатка НЗП и готовой продукции не было.

За месяц произведено 50 изделий «А» и 45 изделий «Б».

Остаток НЗП на конец месяца составил:

изделий «А» — 15 штук на сумму 150 тыс. рублей;

изделий «Б» — 5 штук на сумму 20 тыс. рублей.

На последнюю дату месяца начислены:

амортизация производственного оборудования по цеху № 1 — 55 тыс. рублей;

зарплата и страховые взносы работникам цеха № 1 — 220 675,68 рубля;

общепроизводственные расходы — 383 783,80 рубля;

общехозяйственные расходы — 170 тыс. рублей.

Внутрицеховые косвенные расходы распределяются пропорционально нормативной себестоимости продукции. Нормативная себестоимость изделия «А» — 10 тыс. рублей, изделия «Б» — 4 тыс. рублей.

Общепроизводственные распределяются по подразделениям пропорционально стоимости ОС, доля производства цеха № 1 — 0,25.

1. Рассчитываем величину общепроизводственных и ОР, приходящихся на цех № 1. При этом ОР не распределяем, так как используем метод директ-костинга.

Сумма общепроизводственных расходов, приходящихся на цех № 1, — 95 945,95 рублей (383 783,80 руб. x 0,25)

2. Рассчитываем коэффициент распределения косвенных расходов по изделиям.

Наименование продукции Нормативная стоимость единицы (руб.) Выпуск продукции Коэффициент распределения (гр. 4 / сумма строк гр. 4) Количество (шт.) Нормативная стоимость (руб.) (гр. 2 x гр. 3) 1 2 3 4 5 Изделие «А» 10 тыс. 50 500 тыс. 0,74 Изделие «Б» 4 тыс. 45 180 тыс. 0,26

3. Распределяем косвенные затраты по изделиям.

Продукция Коэффициент распределения Амортизация (руб.) Зарплата и взносы (руб.) Общепроизводственные расходы (руб.) Итого косвенных затрат (руб.) Цех № 1 1,0 55 тыс. 220 675,68 95 945,95 371 621,63 Изделие «А» 0,74 40 700 163 300 71 000 275 000,00 Изделие «Б» 0,26 14 300 57 375,68 24 945,95 96 621,63

4. Рассчитываем общую сумму затрат и себестоимость выпуска по изделиям.

Продукция НЗП на начало месяца (руб.) Прямые затраты за месяц (руб.) Косвенные затраты за месяц (руб.) Всего затратза месяц (руб.) (Д сч. 20), гр. 3 гр. 4 НЗП на конец месяца (руб.) Себестоимость выпущенной продукции (руб.) (Д сч. 43), гр.2 гр. 5 — гр. 6 1 2 3 4 5 6 7 Изделие «А» 0 325 тыс. 275 тыс. 600 тыс. 150 тыс. 450 тыс. Изделие «Б» 0 100 тыс. 96 621,63 196 621,63 20 тыс. 176 621,63

5. Рассчитываем себестоимость единицы продукции.

Продукция Себестоимость выпущенной продукции Количество выпущенной продукции Себестоимость единицы (руб.) (гр. 3 / гр. 2) 1 2 3 4 Изделие «А» 450 тыс. 50 9 тыс. Изделие «Б» 176 621,63 45 3 924,93

Проводки 26 счета бухгалтерского учета

Примеры бухгалтерских проводок по счету 26:

Содержание операции Дебет счета Кредит счета Начислена амортизация по ОС и НМА общехозяйственного назначения 26 05, 02 Списание материалов, используемых на общехозяйственные нужды 26 10 Учтены представительские расходы 26 60 Учтены расходы на аудиторские услуги 26 60 Отражены затраты на ремонт 26 60 Списана стоимость материалов, израсходованных при ремонте 26 10-5 Начислена заработная плата управленческому персоналу 26 70 Начислены страховые взносы с заработной платы управленческого персонала 26 69 Арендная плата за использование помещений и транспортных средств 26 76 Учтена стоимость противопожарного оборудования 26 60 Списаны общехозяйственные расходы при учете готовой продукции (работ, услуг) по методу директ-костинга 90-2 26

Аналитический учет по счету 26

Аналитический учет по счету 26 ведется:

по каждой статье затрат;

местам возникновения расходов.

В зависимости от видов общехозяйственных расходов аналитический учет можно организовать по следующим направлениям.

1. Зарплата руководителю компании и его заместителям, главбуху и работникам бухгалтерии, руководителю и работникам кадровой службы, техническому персоналу.

2. Обязательные страховые взносы, начисленные на заработную плату управленческого персонала.

3. Вознаграждения в пользу лиц, управляющих компанией (членам совета директоров, генеральному директору, членам ревизионной комиссии).

4. Расходы на эксплуатацию непроизводственных активов организации:

стоимость ремонта ОС;

арендная плата за офисные помещения и транспортные средства.

5. Расходы на приобретение и обновление ПО.

6. Затраты на хозинвентарь.

7. Амортизация:

по ОС;

НМА.

8. Услуги, связанные с ведением деятельности компании в целом:

информационные;

консультационные;

юридические;

бухгалтерские;

нотариальные;

почтовые;

услуги связи и другие.

9. Расходы на безопасность: