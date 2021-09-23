Что делать, если сотрудник хочет получать зарплату на карту в «своем» банке?

Выплата зарплаты в рамках зарплатных проектов уже давно не редкость и применяется многими фирмами. А если работник требует перечислять деньги на другую карту в «свой» банк, что будет за отказ и за чей счет будет комиссия?
За отказ заменить зарплатный банк — ответственность по КоАП
Исходя из норм статьи 136 ТК РФ, организация-работодатель перечисляет заработную плату на тот счет в банке, который указан работником.
Даже если у вас есть зарплатный проект с банком, в котором у вас открыт расчетный счет, работник может написать заявление на перечисление зарплаты в любой удобный для него банк, указав реквизиты своего счета.
Работодатель не вправе отказать работнику, который хочет получать зарплату в «своем» банке.
Отказ работнику в праве на замену кредитной организации, в которую должна быть переведена его заработная плата, в части 6 статьи 5.27 КоАП РФ прописан как отдельное правонарушение и влечет ответственность, которая приравнивается к невыплате зарплаты или установлению ее в меньшем размере.
Ответственность по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ — это предупреждение или наложение административного штрафа:
- на должностных лиц в размере от 10 до 20 тысяч рублей;
- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от одной до пяти тысяч рублей;
- на юридических лиц — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.
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За повторное аналогичное нарушение штраф будет значительно больше.
За чей счет комиссия?
По договору с банком в рамках зарплатного проекта фирма перечисляет банку комиссии за перечисление зарплаты.
Работодатель обязан перечислять зарплату работникам в полном объеме и своевременно (ст. 22, 136 ТК РФ). А оплата такой комиссии обеспечивает выполнение этой обязанности.
За перевод денег со счета работодателя на счет сотрудника в стороннем банке тоже взимается комиссия.
Некоторые работодатели удерживают эти суммы из зарплаты «строптивого» работника, прописав это в коллективном договоре или правилах внутреннего распорядка. Но делать это они не имеют права.
Дело в том, что в результате получается неполная выдача зарплаты. А выдача зарплаты в неполной сумме допустима только в случаях, установленных статьей 137 ТК РФ. Удержание из заработной платы комиссии банка за перечисление заработной платы в этой статье не предусмотрено (письмо Роструда от 10 октября 2019 г. № ПГ/25775-6-1).