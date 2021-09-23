Что делать, если сотрудник хочет получать зарплату на карту в «своем» банке?

Выплата зарплаты в рамках зарплатных проектов уже давно не редкость и применяется многими фирмами. А если работник требует перечислять деньги на другую карту в «свой» банк, что будет за отказ и за чей счет будет комиссия?

За отказ заменить зарплатный банк — ответственность по КоАП

Исходя из норм статьи 136 ТК РФ, организация-работодатель перечисляет заработную плату на тот счет в банке, который указан работником.

Даже если у вас есть зарплатный проект с банком, в котором у вас открыт расчетный счет, работник может написать заявление на перечисление зарплаты в любой удобный для него банк, указав реквизиты своего счета.

Работодатель не вправе отказать работнику, который хочет получать зарплату в «своем» банке.

Отказ работнику в праве на замену кредитной организации, в которую должна быть переведена его заработная плата, в части 6 статьи 5.27 КоАП РФ прописан как отдельное правонарушение и влечет ответственность, которая приравнивается к невыплате зарплаты или установлению ее в меньшем размере.

Ответственность по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ — это предупреждение или наложение административного штрафа:

на должностных лиц в размере от 10 до 20 тысяч рублей;

на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от одной до пяти тысяч рублей;

на юридических лиц — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

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За повторное аналогичное нарушение штраф будет значительно больше.

За чей счет комиссия?

По договору с банком в рамках зарплатного проекта фирма перечисляет банку комиссии за перечисление зарплаты.

Работодатель обязан перечислять зарплату работникам в полном объеме и своевременно (ст. 22, 136 ТК РФ). А оплата такой комиссии обеспечивает выполнение этой обязанности.

За перевод денег со счета работодателя на счет сотрудника в стороннем банке тоже взимается комиссия.

Некоторые работодатели удерживают эти суммы из зарплаты «строптивого» работника, прописав это в коллективном договоре или правилах внутреннего распорядка. Но делать это они не имеют права.