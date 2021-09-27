Юридический дизайн: что это такое, кому он нужен и причем тут бухгалтер

В профессиональном сообществе юристов все активнее обсуждается «юридический дизайн». В США и Европе понятие имеет давнюю историю, но в России появилось относительно недавно. Что это такое и насколько юридический дизайн может быть полезен отечественному специалисту?
Одна из ключевых ошибок сегодня — бурная дискуссия вокруг обозначения дефиниции понятия «юридический дизайн». Некоторые утверждают, что это про «структуру документа», другие возражают, что юридический дизайн про «визуальное сопровождение». И так до бесконечности. Вступать в этот спор кажется делом неблагодарным и непродуктивным. В конце концов, большинство мнений по этому поводу — это лишь интерпретация сказанного на иностранном языке. Отмечу, что для меня «юридический дизайн» — понятие широкое, куда входят:
- структура документа;
- способ подачи;
- техника юридического письма;
- визуальная составляющая (при уместности и необходимости);
- необходимость думать об адресате документа и т.д.
Список для меня далеко не закрытый (к примеру, турецкие коллеги и вовсе полагают, что даже подача важной юридической информации с помощью подкастов также относится к юридическому дизайну).
Зачем юридический дизайн юристу?
Обратим внимание на коммуникацию «специалист — неспециалист». Важно составлять понятные документы для коллег, но у человека, который не обладает специальными знаниями, шансов не понять (или понять не в полном объеме) больше.
Юридический дизайн особенно актуален при взаимодействии крупных компаний с человеком, который находится в более уязвимом положении. Яркий тому пример — разъяснение документации компанией Apple.
Мнение о том, что чем более непонятен документ для адресата, тем лучше для компании, не релевантно в конкурентной среде. Настороженность и тревожность гражданина в долгосрочной перспективе приводит к обращению к другой компании, которая излагается понятным языком и не боится использовать разные формы для подачи информации.
Если у юриста (в том числе частнопрактикующего) есть потребность в сокращении издержек при коммуникации и повышении репутации, то ему необходимо составлять понятные и доступные документы для «неспециалиста». Конкретный инструмент привязан к решаемой задаче (начиная от выравнивания/структуры/шрифта, заканчивая яркими визуальными образами).
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Зачем юридический дизайн компаниям?
Что касается коммуникации внутри компании, то опыт Shell, AIRBUS и иных гигантов показывает, что выстраивание юридической коммуникации внутри компании с применением инструментов юридического дизайна назрело давно.
В отношении компаний целесообразно использовать структурные решения. Ценностью является не упрощенный документ для пользователя, а эффективное функционирование бюрократической системы (единообразие, избежание громоздких текстов, оптимизированная библиотека) внутри организации. Это неизбежно повлечет ускорение принятия решений.
Отдельно стоит упомянуть взаимодействие с юридическим департаментом. Правильно выбранный подход позволит разгрузить и службы поддержки. Все чаще практикуется применение инструментов юридического дизайна и при составлении разного рода отчетов компаниями.
Зачем юридический дизайн бухгалтеру?
Речь здесь скорее не про бухгалтера в классическом понимании, а про департамент в целом или финансиста. Предпосылка совпадает с ранее указанными случаями — донесение специальной информации для того, кто специальными знаниями не обладает в полном объеме.
К примеру, если финансовому отделу необходимо обозначить перед руководством позицию по конкретной сделке или операции, то доступно поданный материал повысит эффективность взаимодействия. Безусловно, есть установленные формы отчетов и актов, которые изменять не стоит, но «гибкие» документы должны стать понятнее как с точки зрения структуры и содержания, так и с визуальной точки зрения (при необходимости и уместности).
Зачем юридический дизайн HR-службе?
Если в организации 2-3 сотрудника, то необходимость применения юридического дизайна не так очевидна, как в компаниях с численностью сотрудников от 10 и более. Донесение локальных актов до сотрудников, унификация документооборота, скорость создания новых документов (инструкций, положений и т.п.).
Последнее возможно благодаря созданию единой конструкции к типам документов. Скорость коммуникации может существенно снизить наличие таких переменных, как наличие филиалов и представительств или иностранных работников.
Выводы:
- цель документа — донести информацию. Нет ничего дурного в желании донести ее эффективно;
- юридический дизайн позволит сократить издержки коммуникации между юристом и клиентом;
- компаниям необходима отлаженная внутренняя коммуникация для ускорения принятия решений;
- документ должен стать функциональным.