Юридический дизайн: что это такое, кому он нужен и причем тут бухгалтер

В профессиональном сообществе юристов все активнее обсуждается «юридический дизайн». В США и Европе понятие имеет давнюю историю, но в России появилось относительно недавно. Что это такое и насколько юридический дизайн может быть полезен отечественному специалисту?

Одна из ключевых ошибок сегодня — бурная дискуссия вокруг обозначения дефиниции понятия «юридический дизайн». Некоторые утверждают, что это про «структуру документа», другие возражают, что юридический дизайн про «визуальное сопровождение». И так до бесконечности. Вступать в этот спор кажется делом неблагодарным и непродуктивным. В конце концов, большинство мнений по этому поводу — это лишь интерпретация сказанного на иностранном языке. Отмечу, что для меня «юридический дизайн» — понятие широкое, куда входят:

структура документа;

способ подачи;

техника юридического письма;

визуальная составляющая (при уместности и необходимости);

необходимость думать об адресате документа и т.д.

Список для меня далеко не закрытый (к примеру, турецкие коллеги и вовсе полагают, что даже подача важной юридической информации с помощью подкастов также относится к юридическому дизайну).

Зачем юридический дизайн юристу?

Обратим внимание на коммуникацию «специалист — неспециалист». Важно составлять понятные документы для коллег, но у человека, который не обладает специальными знаниями, шансов не понять (или понять не в полном объеме) больше.

Юридический дизайн особенно актуален при взаимодействии крупных компаний с человеком, который находится в более уязвимом положении. Яркий тому пример — разъяснение документации компанией Apple.

Мнение о том, что чем более непонятен документ для адресата, тем лучше для компании, не релевантно в конкурентной среде. Настороженность и тревожность гражданина в долгосрочной перспективе приводит к обращению к другой компании, которая излагается понятным языком и не боится использовать разные формы для подачи информации.

Если у юриста (в том числе частнопрактикующего) есть потребность в сокращении издержек при коммуникации и повышении репутации, то ему необходимо составлять понятные и доступные документы для «неспециалиста». Конкретный инструмент привязан к решаемой задаче (начиная от выравнивания/структуры/шрифта, заканчивая яркими визуальными образами).

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Зачем юридический дизайн компаниям?

Что касается коммуникации внутри компании, то опыт Shell, AIRBUS и иных гигантов показывает, что выстраивание юридической коммуникации внутри компании с применением инструментов юридического дизайна назрело давно.

В отношении компаний целесообразно использовать структурные решения. Ценностью является не упрощенный документ для пользователя, а эффективное функционирование бюрократической системы (единообразие, избежание громоздких текстов, оптимизированная библиотека) внутри организации. Это неизбежно повлечет ускорение принятия решений.

Отдельно стоит упомянуть взаимодействие с юридическим департаментом. Правильно выбранный подход позволит разгрузить и службы поддержки. Все чаще практикуется применение инструментов юридического дизайна и при составлении разного рода отчетов компаниями.

Зачем юридический дизайн бухгалтеру?

Речь здесь скорее не про бухгалтера в классическом понимании, а про департамент в целом или финансиста. Предпосылка совпадает с ранее указанными случаями — донесение специальной информации для того, кто специальными знаниями не обладает в полном объеме.

К примеру, если финансовому отделу необходимо обозначить перед руководством позицию по конкретной сделке или операции, то доступно поданный материал повысит эффективность взаимодействия. Безусловно, есть установленные формы отчетов и актов, которые изменять не стоит, но «гибкие» документы должны стать понятнее как с точки зрения структуры и содержания, так и с визуальной точки зрения (при необходимости и уместности).

Зачем юридический дизайн HR-службе?

Если в организации 2-3 сотрудника, то необходимость применения юридического дизайна не так очевидна, как в компаниях с численностью сотрудников от 10 и более. Донесение локальных актов до сотрудников, унификация документооборота, скорость создания новых документов (инструкций, положений и т.п.).

Последнее возможно благодаря созданию единой конструкции к типам документов. Скорость коммуникации может существенно снизить наличие таких переменных, как наличие филиалов и представительств или иностранных работников.

Выводы: