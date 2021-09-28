Заполняем поле 108 в платежном поручении

Поле 108 в платежном поручении заполняется в случае перечисления налоговых, таможенных и бюджетных платежей или страховых взносов. Этот реквизит дает представление о номере документа, на основании которого совершается операция. При расчетах с поставщиками и прочими контрагентами поле 108 заполнять не требуется. Как правильно заполнить этот реквизит платежки в различных ситуациях, читайте в нашей статье.
Какую информацию несет поле 108 платежного поручения в 2021-2022 годах
Если денежные средства перечисляются безналичным способом для пополнения бюджета, внебюджетных фондов, то информация в поле 108 может указывать не только на номер, но и на вид документа, на основании которого произведен платеж.
Значение поля 108 при налоговых платежах
Значение поля 108 зависит от основания платежа, указанного в поле 106. Если это текущие платежи (поле 106 = ТП), в поле 108 ставится 0.
Для погашения задолженности за прошлые периоды с 01.10.2021 действуют новые правила заполнения обоих этих полей.
Так, в поле 106 больше не используются коды:
- ТР — погашение задолженности по требованию налогового органа об уплате налогов (сборов, страховых взносов);
- ПР — погашение задолженности, приостановленной к взысканию;
- АП — погашение задолженности по акту проверки;
- АР — погашение задолженности по исполнительному документу.
Вместо них нужно проставлять единый код ЗД. Он означает погашение задолженности по истекшим налоговым, расчетным (отчетным) периодам, независимо от того, делает налогоплательщик это добровольно или в результате доначисления, взыскания.
При этом по полю 108 как раз и можно отличить добровольное погашение от принудительного. Дело в том, что использовавшиеся ранее в поле 106 коды ТР, ПР, АП и АР теперь нужно указывать в поле 108 перед номером документа-основания:
- «ТР0000000000000» — номер требования ИФНС об уплате налога, сбора, страховых взносов;
- «ПР0000000000000» — номер решения о приостановлении взыскания;
- «АП0000000000000» — номер решения о привлечении к ответственности за налоговое правонарушение или об отказе в привлечении к ответственности;
- «АР0000000000000» — номер исполнительного документа или исполнительного производства.
При добровольном погашении старых долгов в поле 108, как и ранее, ставится 0.
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В остальных случаях в поле 108 в обычном порядке указывается номер документа — основания платежа, по которому в поле 106 проставлен один из следующих кодов:
- РС. Погашение задолженности в рассрочку. В соответствии с п. 3 ст. 61 НК РФ налогоплательщики, не имеющие возможность погасить задолженность перед бюджетом вовремя, могут получить рассрочку. Налоговый орган может выдать разрешение, позволяющее вносить требуемый платеж равномерно в течение года. Но для этого необходимо привести веские основания (ущерб, полученный в результате стихийного бедствия, сезонный характер работ) с подтверждающими документами. Кроме того, придется оплатить проценты на сумму задолженности, не погашенной в установленный срок (п. 2 ст. 61 НК РФ).
- ОТ. Номер решения об отсрочке текущего платежа, принятого налоговым органом. В некоторых обстоятельствах субъекты не имеют возможности уплатить сумму начисленного налога полностью в срок. В таком случае можно обратиться в инспекцию с заявлением об отсрочке платежа. Налоговые органы обязаны принять соответствующее решение не позднее 30 дней.
- РТ. Указывается номер принятого налоговиками решения о реструктуризации. В случае невозможности погашения организацией задолженности по налогам и пеням она может воспользоваться льготными условиями в соответствии с принятым графиком погашения долговых обязательств.
- ПБ. Номер дела по вынесенному арбитражным судом решению. Иногда между налогоплательщиками и контролирующими органами возникают споры по поводу правильности начисления и полноты уплаты бюджетных обязательств. Если арбитражный суд согласится с требованиями налоговиков, плательщику придется перечислить недостающие суммы по налогам на основании решения, вынесенного арбитражным судом.
- ИН. Номер решения о предоставлении инвестиционного налогового кредита — еще одного способа изменения установленного срока уплаты по налогам. Помимо отсрочки исполнения платежа, он несет в себе некоторые признаки бюджетного кредитования с последующей уплатой начисленных процентов и основной суммы долга. Период пользования средствами может достигать 10 лет. Часто применяется при начислении налога на прибыль.
- ТЛ. Проставляется номер определения арбитражного суда, удовлетворяющего заявление о погашении требований к должнику.
Номера каких документов указываются при осуществлении таможенных платежей
В случае осуществления таможенных переводов поле 108 может принимать числовые значения при указании в поле 106 следующих оснований платежа:
- ДЕ или КТ. Прописываются последние 7 цифр таможенной декларации.
- ПО. Указывается существующий номер таможенного приходного ордера.
- ИД. Прописывается номер исполнительного документа, служащего основанием для оплаты.
- ТУ. Применяется, если уплата таможенных платежей производится по выставленному требованию.
- ИН. Указывается номер инкассационного документа.
- БД. Номер документа, созданного бухгалтерией органов таможни.
- КП. Прописывается номер действующего соглашения между крупными налогоплательщиками при уплате централизованных платежей.
Заполнение поля 108 числами, указывающими на номера документов, на основе которых совершается платеж, возможно только при наличии некоторых статусов в поле 101 платежки.
Важно: знак номера (№) в поле 108 не указывается.
Заполнение поля 108 на основании данных о физлице
Согласно приложению 4 к приказу Минфина от 12.11.2013 № 107н физлицом (статус 24) при уплате страхсборов в фонд соцстрахования в поле 108 указывается цифровое 2-значное обозначение документа — идентификатора физлица, а затем проставляется его номер. Так же поле 108 заполняется, если перечисление платежа осуществляется в отношении физлица:
- отделением почты (статус 03 в поле 101) при составлении поручения на оплату страховых взносов или иных платежей от имени физлица;
- работодателем (статус 19 в поле 101) при составлении распоряжения об оплате задолженности сотрудника в бюджет, удержанной из его зарплаты на основании исполнительного документа;
- кредитными учреждениями (статус 20) при перечислении средств на уплату страхвзносов или прочих платежей, принятых от физлиц.
Используются следующие удостоверения личности граждан:
- паспорт гражданина РФ (01);
- выданное ЗАГС или прочими муниципальными органами свидетельство о рождении (02);
- паспорт моряка (03);
- документ, подтверждающий личность военнослужащего (04);
- билет военнообязанного (05);
- временное удостоверение о гражданстве РФ (06);
- справка об освобождении (07);
- документ, удостоверяющий личность иностранного подданного (08);
- оформленный вид на жительство (09);
- документ на временное проживание лиц без гражданства (10);
- удостоверение беженца (11);
- выданная миграционная карта (12);
- паспорт, подтверждающий гражданство СССР (13);
- карточка СНИЛС (14);
- водительские права (22);
- документ, подтверждающий регистрацию автомобиля (24).
Цифровые значения в поле 108 проставляются с использованием разделительного знака «;». Например, паспорт РФ 5800 № 111222 в поле 108 будет обозначен так: 01;5800111222.
Итоги
Поле 108 платежного поручения заполняется только в случае перечисления платежей в бюджет. В этом реквизите необходимо отобразить номер документа — основания фискального (судебного) органа или номер документа — идентификатора физлица в установленных законом случаях.