Заполняем поле 108 в платежном поручении

Поле 108 в платежном поручении заполняется в случае перечисления налоговых, таможенных и бюджетных платежей или страховых взносов. Этот реквизит дает представление о номере документа, на основании которого совершается операция. При расчетах с поставщиками и прочими контрагентами поле 108 заполнять не требуется. Как правильно заполнить этот реквизит платежки в различных ситуациях, читайте в нашей статье.

Какую информацию несет поле 108 платежного поручения в 2021-2022 годах

Если денежные средства перечисляются безналичным способом для пополнения бюджета, внебюджетных фондов, то информация в поле 108 может указывать не только на номер, но и на вид документа, на основании которого произведен платеж.

Значение поля 108 при налоговых платежах

Значение поля 108 зависит от основания платежа, указанного в поле 106. Если это текущие платежи (поле 106 = ТП), в поле 108 ставится 0.

Для погашения задолженности за прошлые периоды с 01.10.2021 действуют новые правила заполнения обоих этих полей.

Так, в поле 106 больше не используются коды:

ТР — погашение задолженности по требованию налогового органа об уплате налогов (сборов, страховых взносов);

ПР — погашение задолженности, приостановленной к взысканию;

АП — погашение задолженности по акту проверки;

АР — погашение задолженности по исполнительному документу.

Вместо них нужно проставлять единый код ЗД. Он означает погашение задолженности по истекшим налоговым, расчетным (отчетным) периодам, независимо от того, делает налогоплательщик это добровольно или в результате доначисления, взыскания.

При этом по полю 108 как раз и можно отличить добровольное погашение от принудительного. Дело в том, что использовавшиеся ранее в поле 106 коды ТР, ПР, АП и АР теперь нужно указывать в поле 108 перед номером документа-основания:

«ТР0000000000000» — номер требования ИФНС об уплате налога, сбора, страховых взносов;

«ПР0000000000000» — номер решения о приостановлении взыскания;

«АП0000000000000» — номер решения о привлечении к ответственности за налоговое правонарушение или об отказе в привлечении к ответственности;

«АР0000000000000» — номер исполнительного документа или исполнительного производства.

При добровольном погашении старых долгов в поле 108, как и ранее, ставится 0.

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В остальных случаях в поле 108 в обычном порядке указывается номер документа — основания платежа, по которому в поле 106 проставлен один из следующих кодов:

РС. Погашение задолженности в рассрочку. В соответствии с п. 3 ст. 61 НК РФ налогоплательщики, не имеющие возможность погасить задолженность перед бюджетом вовремя, могут получить рассрочку. Налоговый орган может выдать разрешение, позволяющее вносить требуемый платеж равномерно в течение года. Но для этого необходимо привести веские основания (ущерб, полученный в результате стихийного бедствия, сезонный характер работ) с подтверждающими документами. Кроме того, придется оплатить проценты на сумму задолженности, не погашенной в установленный срок (п. 2 ст. 61 НК РФ).

ОТ. Номер решения об отсрочке текущего платежа, принятого налоговым органом. В некоторых обстоятельствах субъекты не имеют возможности уплатить сумму начисленного налога полностью в срок. В таком случае можно обратиться в инспекцию с заявлением об отсрочке платежа. Налоговые органы обязаны принять соответствующее решение не позднее 30 дней.

РТ. Указывается номер принятого налоговиками решения о реструктуризации. В случае невозможности погашения организацией задолженности по налогам и пеням она может воспользоваться льготными условиями в соответствии с принятым графиком погашения долговых обязательств.

ПБ. Номер дела по вынесенному арбитражным судом решению. Иногда между налогоплательщиками и контролирующими органами возникают споры по поводу правильности начисления и полноты уплаты бюджетных обязательств. Если арбитражный суд согласится с требованиями налоговиков, плательщику придется перечислить недостающие суммы по налогам на основании решения, вынесенного арбитражным судом.

ИН. Номер решения о предоставлении инвестиционного налогового кредита — еще одного способа изменения установленного срока уплаты по налогам. Помимо отсрочки исполнения платежа, он несет в себе некоторые признаки бюджетного кредитования с последующей уплатой начисленных процентов и основной суммы долга. Период пользования средствами может достигать 10 лет. Часто применяется при начислении налога на прибыль.

ТЛ. Проставляется номер определения арбитражного суда, удовлетворяющего заявление о погашении требований к должнику.

Номера каких документов указываются при осуществлении таможенных платежей

В случае осуществления таможенных переводов поле 108 может принимать числовые значения при указании в поле 106 следующих оснований платежа:

ДЕ или КТ. Прописываются последние 7 цифр таможенной декларации. ПО. Указывается существующий номер таможенного приходного ордера. ИД. Прописывается номер исполнительного документа, служащего основанием для оплаты. ТУ. Применяется, если уплата таможенных платежей производится по выставленному требованию. ИН. Указывается номер инкассационного документа. БД. Номер документа, созданного бухгалтерией органов таможни. КП. Прописывается номер действующего соглашения между крупными налогоплательщиками при уплате централизованных платежей.

Заполнение поля 108 числами, указывающими на номера документов, на основе которых совершается платеж, возможно только при наличии некоторых статусов в поле 101 платежки.

Важно: знак номера (№) в поле 108 не указывается.

Заполнение поля 108 на основании данных о физлице

Согласно приложению 4 к приказу Минфина от 12.11.2013 № 107н физлицом (статус 24) при уплате страхсборов в фонд соцстрахования в поле 108 указывается цифровое 2-значное обозначение документа — идентификатора физлица, а затем проставляется его номер. Так же поле 108 заполняется, если перечисление платежа осуществляется в отношении физлица:

отделением почты (статус 03 в поле 101) при составлении поручения на оплату страховых взносов или иных платежей от имени физлица;

работодателем (статус 19 в поле 101) при составлении распоряжения об оплате задолженности сотрудника в бюджет, удержанной из его зарплаты на основании исполнительного документа;

кредитными учреждениями (статус 20) при перечислении средств на уплату страхвзносов или прочих платежей, принятых от физлиц.

Используются следующие удостоверения личности граждан:

паспорт гражданина РФ (01);

выданное ЗАГС или прочими муниципальными органами свидетельство о рождении (02);

паспорт моряка (03);

документ, подтверждающий личность военнослужащего (04);

билет военнообязанного (05);

временное удостоверение о гражданстве РФ (06);

справка об освобождении (07);

документ, удостоверяющий личность иностранного подданного (08);

оформленный вид на жительство (09);

документ на временное проживание лиц без гражданства (10);

удостоверение беженца (11);

выданная миграционная карта (12);

паспорт, подтверждающий гражданство СССР (13);

карточка СНИЛС (14);

водительские права (22);

документ, подтверждающий регистрацию автомобиля (24).

Цифровые значения в поле 108 проставляются с использованием разделительного знака «;». Например, паспорт РФ 5800 № 111222 в поле 108 будет обозначен так: 01;5800111222.

Итоги

Поле 108 платежного поручения заполняется только в случае перечисления платежей в бюджет. В этом реквизите необходимо отобразить номер документа — основания фискального (судебного) органа или номер документа — идентификатора физлица в установленных законом случаях.