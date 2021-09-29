Как заполнить РСВ за 3 квартал: порядок и особенности

Порядок сдачи РСВ
В правилах подачи расчета по страховым взносам за 9 месяцев 2021 года существенных изменений не произошло. По-прежнему отчитаться надо юрлицам и предпринимателям, у кого в прошедшем отчётном периоде 2021 года были действующие договоры с «физиками», подразумевающие выплату облагаемого взносами дохода (напомним: даже если по факту деньги не платились, но договоры были — отчитываться надо).
Срок подачи РСВ — не позднее 30-го числа месяца, идущего за отчетным кварталом. То есть, сдать РСВ за 9 месяцев в 2021 году надо не позднее 1 ноября (30-е октября приходится на субботу).
Юрлица отчитываются в общем случае по месту своего нахождения. Если же у юрлица есть обособка со своим счетом в банке и выплачивающая зарплату «физикам» — по месту нахождения такой обособки надо подать отдельную РСВ.
ИП всегда сдают расчет по взносам по месту своей регистрации в качестве ИП. Главы КФХ должны поступать так же — отчитываться по месту регистрации.
Способ сдачи расчета по взносам по-прежнему зависит от количества застрахованных лиц в периоде, за который отчитываемся:
- электронно (по ТКС) сдают те, у кого численность застрахованных физлиц превышает 10 человек. Это касается и вновь созданных организаций (п. 10 ст. 431 НК РФ);
- если численность 10 или менее человек, есть право самостоятельного выбора, как подавать расчет — в электронной форме или на бумаге.
Расчет по взносам за 9 месяцев 2021 надо сдавать по форме, утвержденной приказом ФНС от 18.09.2019 N ММВ-7-11/470 и заполнять в соответствии с Порядком, утвержденным этим же приказом.
Как заполнить РСВ за 3 квартал 2021
Разберем заполнение по основным параметрам — какие листы расчета по взносам надо формировать и как.
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Состав отчета
Если в отчетном периоде проходили выплаты «физикам», в состав РСВ включают (п. п. 2.1 и 2.2 Порядка заполнения расчета по страховым взносам):
- титульный лист;
- разд. 1;
- подразделы 1.1 и 1.2 Приложения 1 к разд. 1;
- Приложение 2 к разд. 1;
- разд. 3.
Сдающие нулевой расчет по взносам сдают те же разделы, но без приложений, и титул.
В отдельных случаях необходимо представить и другие листы расчета по взносам:
- подразделы 1.3.1 и 1.3.2 Приложения 1 к разд. 1 — если начисляли взносы на ОПС по доптарифам;
- Приложение 8 к разд. 1 — если были выплаты иностранцам и лицам без гражданства, временно пребывающим в РФ, и есть основания применить тариф 1,8% по взносам на случай ВНиМ;
- Приложения 5.1, 6 и 7 к разд. 1 — если применялись пониженные тарифы по взносам.
В правильно заполненном РСВ не должно быть значений со знаком минус.
Если показателя для внесения в бумажный расчет нет, поле всё равно нужно заполнить:
- «0» — для количественного или суммового показателя;
- прочерком — для текстового, кодового или другого показателя.
Если расчет по взносам подготовлен с использованием программного обеспечения и распечатан на принтере, прочерки в незаполненных знакоместах могут отсутствовать.
Что включать в РСВ
В расчете по взносам отражают выплаты, с которых:
- уплачиваются взносы;
- не уплачиваются взносы (есть освобождение), но при этом выплаты признаются объектом обложения по ст. 420 НК РФ.
Не попадают в РСВ только выплаты, которые объектом обложения взносами вообще не считаются. Это дивиденды, детские подарки к праздникам и т. п.
Титульный лист
Титульник заполняют по общим правилам для отчетов, представляемых в налоговую. Поэтому подробно останавливаться на его заполнении не будем. Напомним только, что код отчетного периода для РСВ за 9 месяцев 2021 года — «33».
Также заметим, что в форме РСВ, по которой надо сдавать расчет в 2021 году, на титуле есть поле «Среднесписочная численность» (ССЧ). Вычисляют этот показатель по правилам, установленным Росстатом. Если есть обособленные подразделения, то при заполнении этого показателя есть нюанс:
- в РСВ, который подают отдельно по обособке, поле для ССЧ не заполняют;
- сотрудников обособленного подразделения учитывают в РСВ, который представляют по месту нахождения организации. В поле ССЧ на титульном листе ставят показатель, рассчитанный исходя из численности работников головного и обособленных подразделений (подробнее об этом можно узнать из письма ФНС от 22.01.2021 N БС-4-11/663).
Раздел 3
Начинать заполнять информативную часть расчета по взносам удобнее с Раздела 3.
В него вносят данные на каждое физлицо, которому выплачивали облагаемые взносами суммы в отчетном периоде. То есть, Раздел 1 заполняют только за 3 квартал — июль, август и сентябрь.
Приложения к разделу 1
Применительно к РСВ за третий квартал 2021 напомним:
- в поле 001 Приложения 2 (взносы по ВНиМ) по основному тарифу указывают код «1». Если есть другие тарифы, то Приложение 2 надо заполнять по каждому. При этом Лист со строками 070-090 заполняют только один раз;
- в поле 002 Приложения 2 «признак выплат» в 2021 году у всех «1» — прямые выплаты.
Раздел 1
Раздел является суммирующим для данных из предыдущих разделов.
Если до этого всё заполнено верно, то и сформировать Раздел 1 трудности не составит.