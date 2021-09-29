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Как заполнить РСВ за 3 квартал: порядок и особенности

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Рубрика Отчетность
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Расчет по страховым взносам за 9 месяцев 2021 года нужно сдавать в налоговую в октябре. Какие изменения произошли с этим отчетом и правилами его подачи в 2021 году? 

Порядок сдачи РСВ

В правилах подачи расчета по страховым взносам за 9 месяцев 2021 года существенных изменений не произошло. По-прежнему отчитаться надо юрлицам и предпринимателям, у кого в прошедшем отчётном периоде 2021 года были действующие договоры с «физиками», подразумевающие выплату облагаемого взносами дохода (напомним: даже если по факту деньги не платились, но договоры были — отчитываться надо).

Срок подачи РСВ — не позднее 30-го числа месяца, идущего за отчетным кварталом. То есть, сдать РСВ за 9 месяцев в 2021 году надо не позднее 1 ноября (30-е октября приходится на субботу).

Юрлица отчитываются в общем случае по месту своего нахождения. Если же у юрлица есть обособка со своим счетом в банке и выплачивающая зарплату «физикам» — по месту нахождения такой обособки надо подать отдельную РСВ.

ИП всегда сдают расчет по взносам по месту своей регистрации в качестве ИП. Главы КФХ должны поступать так же — отчитываться по месту регистрации.

Способ сдачи расчета по взносам по-прежнему зависит от количества застрахованных лиц в периоде, за который отчитываемся:

  • электронно (по ТКС) сдают те, у кого численность застрахованных физлиц превышает 10 человек. Это касается и вновь созданных организаций (п. 10 ст. 431 НК РФ);
  • если численность 10 или менее человек, есть право самостоятельного выбора, как подавать расчет — в электронной форме или на бумаге.

Расчет по взносам за 9 месяцев 2021 надо сдавать по форме, утвержденной приказом ФНС от 18.09.2019 N ММВ-7-11/470 и заполнять в соответствии с Порядком, утвержденным этим же приказом.

Как заполнить РСВ за 3 квартал 2021

Разберем заполнение по основным параметрам — какие листы расчета по взносам надо формировать и как.

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Состав отчета

Если в отчетном периоде проходили выплаты «физикам», в состав РСВ включают (п. п. 2.1 и 2.2 Порядка заполнения расчета по страховым взносам):

  • титульный лист;
  • разд. 1;
  • подразделы 1.1 и 1.2 Приложения 1 к разд. 1;
  • Приложение 2 к разд. 1;
  • разд. 3.

Сдающие нулевой расчет по взносам сдают те же разделы, но без приложений, и титул.

В отдельных случаях необходимо представить и другие листы расчета по взносам:

  • подразделы 1.3.1 и 1.3.2 Приложения 1 к разд. 1 — если начисляли взносы на ОПС по доптарифам;
  • Приложение 8 к разд. 1 — если были выплаты иностранцам и лицам без гражданства, временно пребывающим в РФ, и есть основания применить тариф 1,8% по взносам на случай ВНиМ;
  • Приложения 5.1, 6 и 7 к разд. 1 — если применялись пониженные тарифы по взносам.

В правильно заполненном РСВ не должно быть значений со знаком минус.

Если показателя для внесения в бумажный расчет нет, поле всё равно нужно заполнить:

  • «0» — для количественного или суммового показателя;
  • прочерком — для текстового, кодового или другого показателя.

Если расчет по взносам подготовлен с использованием программного обеспечения и распечатан на принтере, прочерки в незаполненных знакоместах могут отсутствовать.

Что включать в РСВ

В расчете по взносам отражают выплаты, с которых:

  • уплачиваются взносы;
  • не уплачиваются взносы (есть освобождение), но при этом выплаты признаются объектом обложения по ст. 420 НК РФ.

Не попадают в РСВ только выплаты, которые объектом обложения взносами вообще не считаются. Это дивиденды, детские подарки к праздникам и т. п.

Титульный лист

Титульник заполняют по общим правилам для отчетов, представляемых в налоговую. Поэтому подробно останавливаться на его заполнении не будем. Напомним только, что код отчетного периода для РСВ за 9 месяцев 2021 года — «33».

Также заметим, что в форме РСВ, по которой надо сдавать расчет в 2021 году, на титуле есть поле «Среднесписочная численность» (ССЧ). Вычисляют этот показатель по правилам, установленным Росстатом. Если есть обособленные подразделения, то при заполнении этого показателя есть нюанс:

  • в РСВ, который подают отдельно по обособке, поле для ССЧ не заполняют;
  • сотрудников обособленного подразделения учитывают в РСВ, который представляют по месту нахождения организации. В поле ССЧ на титульном листе ставят показатель, рассчитанный исходя из численности работников головного и обособленных подразделений (подробнее об этом можно узнать из письма ФНС от 22.01.2021 N БС-4-11/663).

Раздел 3

Начинать заполнять информативную часть расчета по взносам удобнее с Раздела 3.

В него вносят данные на каждое физлицо, которому выплачивали облагаемые взносами суммы в отчетном периоде. То есть, Раздел 1 заполняют только за 3 квартал — июль, август и сентябрь.

Приложения к разделу 1

Применительно к РСВ за третий квартал 2021 напомним:

  • в поле 001 Приложения 2 (взносы по ВНиМ) по основному тарифу указывают код «1». Если есть другие тарифы, то Приложение 2 надо заполнять по каждому. При этом Лист со строками 070-090 заполняют только один раз;
  • в поле 002 Приложения 2 «признак выплат» в 2021 году у всех «1» — прямые выплаты.

Раздел 1

Раздел является суммирующим для данных из предыдущих разделов.

Если до этого всё заполнено верно, то и сформировать Раздел 1 трудности не составит.

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