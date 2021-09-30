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Заявление об отказе от НСУ: что это такое и что про него надо знать

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Рубрика Социальные пособия
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Заявление об отказе от НСУ — это документ, который направляют в органы соцзащиты льготники (чернобыльцы, инвалиды, ветераны), которые хотят получать вместо натуральных социальных услуг единую денежную выплату (ЕДВ). Ежегодно подается до 1 октября.

Для чего отказываться от набора социальных услуг

В России есть категории граждан, которым, в соответствии с нормами Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ (ред. от 11.06.2021), положена государственная социальная помощь в виде набора социальных услуг в натуральной форме (НСУ):

  • бесплатный проезд;
  • санаторно-курортное лечение;
  • бесплатные медикаменты.

Но в статье 6.3 закона № 178-ФЗ предусмотрено, что каждый получатель вправе подать заявление на отказ от соцпакета в территориальное отделение Пенсионного фонда и монетизировать положенные ему льготы. Реализовать такую возможность разрешается один раз в год — до 1 октября. При подаче заявления в течение следующего календарного года (с 1 января до 31 декабря) НСУ заменят денежной выплатой (ЕДВ).

Заменить разрешается как весь пакет НСУ, так и его часть. Для каждой услуги установлен денежный эквивалент, который человек получит при отказе от натуральной формы.

Стоимость соцуслуг ежегодно индексируют 1 февраля. По состоянию на октябрь 2021 года установлено, что подав заявление в Пенсионный фонд об отказе от соцпакета, человек вправе получить:

  • общую стоимость набора социальных услуг — 1211,66 рублей;
  • на санаторно-курортное лечение — 144,37 рублей;
  • на лекарства, медицинские изделия и лечебное питание — 933,25 рублей;
  • на проезд на пригородном железнодорожном транспорте и на междугородном транспорте к месту лечения и обратно — 134,04 рублей.

Такой денежный эквивалент НСУ установлен с 01.02.2021 постановлением правительства РФ от 28.01.2021 № 73. При сохранении одной или нескольких социальных услуг в натуральной форме их стоимость удерживается из ежемесячной денежной выплаты.

Если человек имеет группу инвалидности и ему положено, по индивидуальной программе реабилитации, обеспечение техническими средствами за счет средств федерального бюджета, как предусмотрено в статье 11 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ, то заявление на отказ от соцпакета по инвалидности на получение таких технических средств не влияет. К техническим средствам относятся инвалидная коляска, подъемники и другие устройства.

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Срок подачи и срок действия отказа от НСУ

Заявить об отказе от получения набора соцуслуг следует до 1 октября текущего года, отказ действует до 31 декабря года, в котором изменен способ получения льгот.

Для изменения способа в 2022 году необходимо направить заявление об отказе от соцпакета инвалиду (ветерану, чернобыльцу, афганцу) в срок до 01.10.2021.

Аналогичный срок установлен для обращения в ПФР с заявлением о возобновлении предоставления набора соцуслуг.

При утрате человеком права на получение ежемесячной денежной выплаты или льгот прекращение выплат осуществляется автоматически, и заявлять об этом дополнительно не требуется.

Как отказаться от НСУ

Чтобы выбрать вместо натуральных социальных услуг ЕДВ, необходимо обратиться в тот орган ПФР, который обслуживает льготника (где находится его выплатное дело). Это предусмотрено Административным регламентом, утвержденным постановлением правления ПФР от 19.08.2019 № 414п. В регламенте указано, что такое заявление о предоставлении НСУ — выбор способа для получения льгот.

Заявление не требуется подавать ежегодно, если человек не хочет менять способ, которым получает социальную помощь от государства в текущем году. Например, если вы получаете НСУ в виде бесплатного обеспечения лекарствами и уже заменили на ЕДВ санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд, и не хотите ничего менять, обращаться в ПФР не нужно.

Но если в следующем году в способе получения соцпомощи планируются изменения, необходимо подать заявление об отказе набора социальных услуг в ПФР в установленный срок. Только в этом случае с 1 января произойдут изменения. При опоздании с обращением в ПФР изменить порядок уже не получится до следующего года.

Обратиться в ПФР разрешено лично или через уполномоченного представителя. Прием документов осуществляется и в МФЦ (не во всех). Если человек не хочет посещать ПФР или МФЦ лично, разрешается направить заявление об отказе от соцпакета через Госуслуги в электронной форме. О результате рассмотрения сообщат тем способом, который избран получателем: в электронной форме на портале госуслуг; заказным письмом на бумаге.

Отказать в изменении способа получения государственных льгот в ПФР не вправе. Зарегистрированное заявление на отказ от льгот по инвалидности или другим причинам является гарантией того, что льготы предоставят в избранной форме. Дату регистрации ПФР присылает в уведомлении.

Как написать заявление

Бланк заявления об отказе от НСУ утвержден постановлением правления ПФР от 19.08.2019 № 414п (ред. от 23.09.2020). В нем заполняют шапку, в которой указывают:

  • наименование органа ПФР;
  • фамилию, имя и отчество заявителя;
  • номер и реквизиты документа, удостоверяющего личность;
  • дату и место рождения.

При подаче документов представителем несовершеннолетнего лица указывают его документы.

Далее необходимо просто отметить специальным знаком те соцуслуги, которые заменяются на ЕДВ: полный набор НСУ (ч. 1 статьи 6.2 закона № 178-ФЗ); бесплатные лекарства (п. 1 ч. 1 статьи 6.2 закона № 178-ФЗ); путевки (п. 2 ч. 1 статьи 6.2 закона № 178-ФЗ); бесплатный проезд (п. 3 ч. 1 статьи 6.2 закона № 178-ФЗ).

Разрешается выбрать до двух пунктов одновременно. В конце заявителем указывается дата составления документа и ставится личная подпись заявителя.

Оставшуюся часть бланка заполняют специалисты Пенсионного фонда. Если все сделано правильно, то с 01.01.2022 на банковскую карту ежемесячно начнут переводить денежную компенсацию за НСУ, от которых человек отказался.

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