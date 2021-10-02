Заполняем счет-фактуру с прослеживаемым товаром: пошаговая инструкция

С системой прослеживаемости товаров так или иначе скоро столкнется почти любая компания. Едва ли не самый сложный аспект здесь — правильное заполнение документов.

В статье разберемся, что делать со счетом-фактурой.

Когда и как нужно оформлять счет-фактуру с прослеживаемым товаром

Первое правило оформления счет-фактуры с прослеживаемым товаром: это нужно делать в электронном виде (ст. 169 НК РФ).

Есть исключения: продажа «физикам» и самозанятым;

реализация на экспорт (в т.ч. в страны ЕАЭС).

Есть еще один важный момент. Раньше счет-фактуру можно было не оформлять по обоюдному согласию, если товар продавался тем, кто не платит по закону НДС. Сейчас с прослеживаемыми товарами так делать нельзя.

Прослеживается ли вообще мой товар?

Для начала скажем, что вы — полноценный участник системы прослеживаемости, если продаете, покупаете, экспортируете, импортируете или передаете / получаете прослеживаемый товар.

Чтобы понять, прослеживается ли товар, лучше пользоваться специальным сервисом. На сайте ФНС он так и называется — «Прослеживается ли мой товар?».

Чтобы получить информацию, там нужен один из реквизитов:

наименование товара;

код ТНВЭД;

код ОКПД;

или регистрационный номер таможенной декларации.

Вбиваете эти реквизиты и получаете перечень прослеживаемых товаров, который подходит под описание.

Есть и другие сервисы, например, «Проверь идентификатор прослеживаемости» (дает информацию о наличии в системе имеющегося РНПТ).

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Какую форму применять и что указывать

Форма счета-фактуры с 1 июля 2021 года применяется новая. Где ее взять?

Новая форма и порядок ее заполнения утверждены Постановлением Правительства № 534 от 2 апреля 2021 г.

Из-за введения прослеживаемости там появились новые графы. Давайте по порядку.

В новой графе 1 «Б» указывается код вида товара по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности ЕАЭС, но только в случае вывоза этого товара из России в страны ЕАЭС.

Это касается всех товаров, а не только прослеживаемых.

Графу 11 переименовали. Теперь там указывается РНПТ (регистрационный номер партии товара), если товар продается прослеживаемый.

Кстати, если импортный товар — непрослеживаемый, то по-прежнему указывается номер таможенной декларации (декларации на товары).

В графах 12 и 12а указываются единицы измерения, используемые для прослеживаемости.

В постановлении с перечнем товаров пока только одна единица измерения — штуки и код по Общероссийскому классификатору единиц измерения — 796.

Но если в перечень прослеживаемых товаров будут добавлять какой-то новый товар, то могут появиться и другие единицы: тонны, кубические метры и т.п.

А есть подвохи?

Да, как и в любом новшестве, здесь они тоже есть.

Вы наверняка знаете, что в счете-фактуре есть графы 2 и 2а, в которых тоже указывается единица измерения и её код. Эти графы заполняются в единицах, которые указаны в договоре с покупателем и документах на отгрузку. И они могут не совпадать с единицами измерений, указанными в постановлении правительства с перечнем прослеживаемых товаров.

Обратите внимание ещё и на то, что в одном счете-фактуре можно отражать как прослеживаемые, так и непрослеживаемые товары.

Все правила оформления счетов-фактур в части прослеживаемости касаются и корректировочных счетов-фактур.