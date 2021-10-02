Подлинность диплома при приеме на работу: как проверить

Индустрия фальсификации документов об образовании развивается с каждым днем — мошенники продают дипломы уже прямо из вузов. Можно ли понять, что перед вами фальшивка, а также как быстро «пробить» диплом на подлинность, читайте в нашей статье.

Можно ли визуально отличить подделку?

Поддельный диплом не всегда оформляется на фальшивом бланке. Умельцы стали печатать их на настоящих «корочках», выпущенных на «Гознаке». При этом продавцы утверждают, что никто не отличит фальшивку от подлинника. Однако понять, что документ ненастоящий, все же можно.

Если вы заметили следующие детали, то, скорее всего, перед вами подделка:

текст напечатан на обычной бумаге без водяных знаков;

буквы блестят на свету, при незначительном трении краска размывается и оставляет пятна — подлинные дипломы печатаются матовой краской, а буквы не блестят под наклоном;

серия и номер заполнены неверно — по этим данным можно определить учебное заведение и регион, в котором оно расположено;

рукописный текст набран с помощью компьютера или печатной машинки;

контуры печатей слишком четкие, а подписи неестественные — образцы подписей деканов и ректоров можно посмотреть на официальном сайте учебного заведения, там наверняка есть какие-то отсканированные официальные документы.

В 2012 году Минобрнауки обновило технические требования к бланкам гособразца о высшем профессиональном образовании — дипломам специалитета, бакалавриата, магистратуры. Таким документам улучшили защиту от фальсификации. Теперь дипломы о высшем образовании печатаются на бланках «Гознака» с защитным комплексом — гербом России, водяными знаками «Россия диплом» или «РФ», а также непрерывной линией, создающей цветной фон бланка и цветовой переход.

При снятии ксерокопии с настоящего диплома на бумаге проявится едва заметная надпись «Копия». Оригиналы сшивают шелковыми нитями, которые блестят под ультрафиолетовыми лучами.

Однако нелегалы тоже следят за усилением от фальсификации. Зачастую фальшивка выглядит не хуже оригинала. Ведь купить диплом можно у мошенников, работающих в учебном заведении и имеющим прямой доступ не только к печати диплома, но и к регистрации. Обычно к такому способу прибегают недоучившиеся студенты.

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Формально выпускник был студентом, но обучение не окончил, а значит и уровень квалификации соответствующий. Брать на работу, например, такого врача или архитектора опасно не только для жизней людей, но и для вашей многолетней репутации на рынке услуг.

Визуально отличить такой диплом вы вряд ли сможете. Однако попробовать докопаться до истины можно — с помощью единой базы дипломов или запроса ректору.

Проверка дипломов в реестре ФРДО

В целях сокращения оборота поддельных дипломов в 2013 году создали Федеральный реестр сведений документов об образовании и (или) квалификации (ФИС ФРДО). Это единственный официальный сервис, в котором хранится подлинная информация обо всех выданных дипломах из разных учебных заведений России за последние 30 лет.

Порядок работы сервиса регламентируется Постановлением Правительства от 26.08.2013 № 729 (далее — Постановление). Обратите внимание, что информация в реестр выгружается учебными заведениями постепенно, и некоторых данных может еще не быть.

Так, согласно п. 5 Постановления сроки внесения в реестр зависят от даты выпуска документов. Документы, выданные с 1 января 1996 года должны быть уже внесены в базу. А вот более старые дипломы, выданные с 10 июля 1992 по 31 декабря 1995, еще заносятся в реестр, потому как крайний срок добавления сведений о них — по 31 августа 2023 года включительно.

Если ваш работник получил диплом еще раньше, искать его в этой базе бессмысленно.

Новые документы, выдаваемые с 1 января 2021, вносятся быстро. Школьные аттестаты по окончании 9 и 11 классов и дипломы о среднем профессиональном образовании попадают в реестр в течение 20 дней с даты выдачи, а остальные дипломы — в течение 60 дней с даты выдачи.

Вы можете проверить в реестре не только школьные аттестаты и дипломы, но и свидетельства о дополнительном профессиональном образовании. С 1 января 2019 года учебные центры, имеющие лицензии на образовательную деятельность, также передают данные о выпускниках в единый реестр.

Как найти диплом в реестре ФРДО

Для проверки подлинности диплома зайдите на официальный сайт Рособрнадзора — obrnadzor.gov.ru.

Шаг 1. В разделе «Государственные услуги и функции» нажмите на пункт «Государственные функции», а далее в списке слева выберите категорию «Формирование и ведение Федерального реестра сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении».

Шаг 2. Внизу страницы расположен раздел «Сервис поиска сведений о документах об образовании». Нажмите на кнопку «Открыть».

Шаг 3. В появившемся окне выберите уровень образования — среднее профессиональное, высшее и т. д.

Шаг 4. Заполните необходимые сведения — фамилию выпускника, серию и номер бланка и дату выдачи. Если система найдет совпадения, то выдаст положительный результат.

Сведения из реестра ФРДО предоставляются бесплатно, но в рамках доступа информации (п. 7 Постановления). Так, сам гражданин может получить сведения о выданных ему документах, а вот работодатель — только подтверждение наличия сведений о выданных документах.

Это значит, что если у кадровика есть серия и номер диплома, он может сам узнать, выдавался ли такой документ. И этого достаточно, чтобы сделать вывод о его достоверности. Однако если у работника нет возможности показать диплом, попросите его сделать запрос самостоятельно, поскольку лишь ему доступны подробные сведения.

Дипломы из госучреждений, находящихся в ведомстве ФСО, ФСБ и Службы внешней разведки, в реестр не вносятся. Научная деятельность таких организаций признается государственной тайной.

Запрос сведений из вуза

Если на сайте Рособрнадзора найти диплом не удалось, можно попытаться получить информацию с официального сайта учебного учреждения. Некоторые заведения размещают там реестры выпускников.

Если такой возможности нет, остается подать запрос в учреждение, выдавшее диплом, с просьбой подтвердить подлинность документа. Аналогично поступайте, если нашли диплом в реестре, но все равно сомневаетесь в его подлинности. Ведь, как говорилось ранее, некоторые документы покупаются прямо в вузах и могут быть выгружены в ФРДО. Руководство учебного заведение может определить, учился ли у них человек, по наличию его личного дела в архиве.

По сути, запрос — это самый точный и официальный способ узнать о подлинности документа. Однако сделать его просто так, по своему желанию, нельзя. Ведь он содержит персональные данные гражданина.

Передача персональных данных гражданина без его согласия влечет наложение штрафа: на должностное лицо — от 20 до 40 тыс. руб., а на организацию — от 30 до 150 тыс. руб. (п. 2 ст. 13.11 КоАП РФ).

Так, перед отправкой письма в учебное заведение, вам придется получить согласие человека на обработку и получение его персональных данных у третьего лица, а также на проверку подлинности диплома. Оформляется оно в письменном виде согласно требованиям п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Далее подготовьте запрос о подлинности диплома в образовательное учреждение от вашей фирмы. Составляется он в произвольной форме на имя руководителя учреждения (ректора, директора).

Приложите к запросу подписанное согласие на обработку данных, копию диплома (при наличии) и отправляйте письмо в ВУЗ.

Однако если работник не дал вам добровольного согласия на проверку, требовать информацию в отношении него вы не вправе. Поскольку без согласия вы не можете указывать в запросе Ф.И.О. гражданина, то единственное, о чем можно попросить в письме — подтвердить или опровергнуть факт выдачи диплома с указанной серией и номером.

Образовательное учреждение вправе ответить на такой запрос в течение месяца, но не обязано. Если ответа не поступило или ВУЗ уже ликвидирован без правопреемника, следует обращаться напрямую в Рособрнадзор.

Диплом фальшивый — что делать?

Если вам повезло обнаружить подделку еще до заключения трудового договора, вы вправе просто отказать кандидату в трудоустройстве. Можете предупредить человека, что за использование заведомо подложного документа работнику грозит уголовная ответственность согласно п. 5 ст. 327 УК РФ — штраф до 80 тыс. руб., обязательные работы до 480 часов, исправительные работы до 2 лет или арест до 6 месяцев.

Однако о том, что документ фальшивый, вы могли узнать в ходе проверки в отношении уже действующих работников. В таком случае имеете полное право уволить всех, кто предоставил подложные документы при заключении трудового договора в соответствии с п. 11 ст. 81 ТК РФ. Но помните про ответственность за незаконное увольнение — штраф до 50 тыс. руб. (ст. 5.27 КоАП РФ).

Так, если обнаружили у действующего работника купленный диплом, убедитесь, точно ли его должность требует такого образования. Например, сторож при трудоустройстве принес в кадры диплом архитектора, надеясь на повышение. И именно этот диплом оказался поддельным. Вы хотите уволить его за недоверие, но нельзя. Ведь на должность сторожа не требуется такая квалификация.

Случаи, когда незаконно уволенные работники доходили до суда, уже были. К примеру, дело повара, которую уволили за поддельный диплом во время беременности. Обиженная женщина подала в суд на работодателя и выиграла его. Суд установил, что если не установлены специальные требования для занятия должности, то и увольнение незаконно (Определение ВС РФ от 08.02.2013 № 26-кг12-12).

Подводим итоги