Когда нужен договор продавцу и покупателю и что в нем важно указать?

Договор нужен не всегда. В коротких циклах продаж товаров и услуг, оффлайн и онлайн, он заключается автоматически: в момент, когда клиент садится в кресло к мастерице маникюра, заказывает в Instagram мыло ручной работы или покупает продукты в супермаркете. Информация о правах и обязанностях сторон известны им еще до процесса оказания и получения товара или услуги — они прописаны в Законе о защите прав потребителей. Другое дело, когда речь идет о дорогих, сложных и отложенных во времени услугах.

Оформление договора — необходимость, если договоренность и ее исполнение совершаются не одновременно.

А что может случиться?

Если договора нет, последствия могут быть серьезными, например:

утрата заказчиком аванса — когда не прописано ясно, за что именно заплачены деньги;

неоплаченные услуги — заказчику ничего не помешает сказать, что он лишь выражал свои пожелания, а исполнитель просто неправильно всё понял;

заказчик получит не то, за что заплатил, но не сможет возразить по существу, ведь нужный результат в договоре не описан.

Уточняем исполнителя

Если вы работаете с ИП, то проверьте паспорт и регистрацию в качестве предпринимателя (свидетельство).

Если с юрлицом, найдите выписку из единого государственного реестра (скачайте с официального сайта ФНС: https://egrul.nalog.ru), попросите паспорт у лица, подписывающего договор от имени компании. Этот человек должен быть указан в выписке как лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени юрлица.

Если такого не предусмотрено — попросите копию доверенности.

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Составляем договор

Предмет договора. Предельно ясно обозначьте, что делает исполнитель для заказчика. Договор нужен, когда возникают конфликты и непонимание между сторонами, поэтому представьте, что ваш договор читает судья — ему должно быть понятно, что имели в виду стороны.

Проверьте себя ещё раз! В договоре, как минимум, должны быть указаны:

цена и порядок оплаты;

сроки оказания услуг/поставки товаров;

особенности оказания услуг, исходя из их содержания и требований заказчика;

недостаточно написать «услуги надлежащего качества и в полном объеме», укажите конкретный перечень, критерии качества, количество и т.п.;

необходимое для оказания услуг содействие заказчика, порядок предоставления информации;

полный список условий, при которых услуги можно считать оказанными;

права сторон на отказ от договора;

особые условия об ответственности за нарушение договора;

последствия наступления чрезвычайных обстоятельств (форс-мажор);

порядок разрешения споров.

Как заключить договор?

Вы вправе сами решить, когда считать договор заключенным. Традиционная практика — обмен бумажными оригиналами, но оригинал договора может быть и электронным, подписанным электронными подписями.

Гражданский кодекс РФ предлагает альтернативу, в том числе подписание договора по электронной почте.

Согласуйте в документах юридически значимые адреса электронных ящиков, а потом обменяйтесь с них сканированными и подписанными копиями.

Типовой договор: есть нюансы

Чтобы ускорить процесс, можно взять типовой документ из интернета. Но нужно правильно его изменить и дополнить.

Вернёмся к предмету договора. Не надо подразумевать — нужно зафиксировать письменно, чтобы предмет договора был однозначно понятен не только тем, кто его подписал, но и любому, кто его прочтет.

Принятие оказанных услуг. Стандартный пункт «Услуги считаются оказанными после подписания сторонами акта оказанных услуг» — фактического смысла не имеет. Если акт подписан, то услуги будут считаться принятыми и без такой формулировки в договоре. Она не защищает исполнителя: недобросовестный заказчик может и не подписать акт, если от этого зависит оплата.

Хороший вариант: «Исполнитель должен предоставить полный Отчет об оказанных услугах до 10 числа месяца, следующего за отчетным. Заказчик обязан рассмотреть и принять Отчет и оплатить оказанные услуги в течение 5 дней с момента получения Отчета либо в тот же срок представить мотивированные возражения. При отсутствии возражений по истечении указанного в настоящем пункте срока услуги, поименованные в Отчете, будут считаться принятыми без замечаний».

Предусмотрите разумный срок, в который заказчик обязан подписать акт или, не подписав его, подготовить мотивированные возражения. Если их нет, услуги будут считаться оказанными и принятыми. И исполнитель, если ему не заплатят, с высокой вероятностью сможет доказать это в суде.

Важно предусмотреть в договоре, как именно нужно передать отчет и когда он считается полученным. Если вы отправляете отчет по электронной почте, согласуйте в договоре адреса электронной почты заказчика и исполнителя. Тогда автоматическое программное уведомление о получении сообщения может быть вашим подтверждением получения отчета.

Возможен и другой вариант: возложите на заказчика обязанность проверить факт и качество оказания услуг до определенной даты. Тогда при отсутствии возражений к нужному сроку, можно считать услуги принятыми без замечаний.

Сумма договора. Цена может быть фиксированной или приблизительной, это решать сторонам. Для приблизительной цены важно установить правила ее определения или изменения. Можно привязать её к стоимости материалов, к курсу валют, к числу действий исполнителя — всё зависит от ваших обстоятельств.

Порядок расчетов. В этом пункте важно соблюсти баланс интересов. Исполнитель заинтересован в получении аванса для закупки материалов или просто в подтверждение серьёзности намерений. Заказчику выгоднее платить после оказания услуги и приемки результата.

Здесь также нужно урегулировать порядок оплаты при возможных отклонениях от нормального хода исполнения договора.

Права и обязанности. Не повторяйте то, что уже написано выше, в пунктах «Предмет договора» и «Порядок расчетов». Здесь нужно:

подробно описать требования заказчика и возможности исполнителя;

зафиксировать сроки оказания услуг;

прописать порядок их оказания, учитывая требования заказчика;

обозначить необходимое участие и содействие заказчика;

оговорить право и степень вмешательства заказчика в ход оказания услуг.

Предпоследний пункт очень важный! Иногда исполнителю, чтобы сделать своё дело по договору, необходимо получить информацию от заказчика, например, написать посты в социальные сети клиента или напечатать буклет с полученной от заказчика вёрсткой.

Исполнитель обезопасит себя в таких случаях, отдельно установив порядок и сроки представления информации/других исходных данных (вёрстки, изображений). И следует исчислять срок оказания услуг с момента предоставления информации в полном объеме.

Не годится: «Исполнитель обязан оказать услуги надлежащего качества и в полном объеме». Лучше: «Заказчик должен в течение 5 дней с момента получения мотивированного запроса исполнителя предоставить запрошенную исполнителем информацию для подготовки постов по согласованному плану».

Законодательство позволяет заказчику в любое время отказаться от договора оказания услуг, нужно лишь оплатить расходы исполнителя. А исполнитель вправе отказаться от договора, только полностью возместив заказчику убытки.

В договоре можно в разумной степени изменить эти положения.

Например, предусмотреть полное возмещение убытков, если от договора отказываются и исполнитель, и заказчик.

Ответственность сторон. Это пункты про пени за нарушение срока оказания услуг и оплаты услуг.

Законом предусмотрено начисление процентов за просрочку платежа по минимальной ставке (сейчас это 6,75% годовых). Вы можете указать пени и больше, но если дойдет до суда, то судья может посчитать их чрезмерными.

Можно определить пени (или уменьшение цены услуги) на случай нарушения сроков оказания услуг. Также стоит согласовать порядок действий, если услуги будут оказаны с недостатками. Могут быть варианты: исполнитель должен будет переделать работу или выплатить штраф, заказчик также может самостоятельно устранить недостатки, а расходы на это возместит исполнитель и т.д.

Форс-мажор. Частый пункт в типовых договорах: лицо, нарушившее обязательство, не несет ответственность, если исполнение оказалось невозможным из-за обстоятельств непреодолимой силы. Ссылки на эти положения активно использовались компаниями, нарушившими обязательства во время пандемии коронавируса.

Есть смысл расширить этот пункт: детально прописать, какие именно последствия для исполнения договора влекут чрезвычайные обстоятельства, как стороны должны уведомлять друг друга. А ещё стоит обговорить, сколько можно ожидать прекращения действия форс-мажорных обстоятельств, сохраняя действие договора.

Порядок разрешения споров. Сначала пропишите в договоре срок, в течение которого стороны попытаются урегулировать разногласия путем переговоров. Если в договоре не будет прописан территориальный суд для разрешения спора, то он подсуден суду по месту жительства (нахождения) ответчика.