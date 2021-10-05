Переход на ФСБУ 6/2020: важные детали для бухгалтера

Все компании должны начать применять ФСБУ 6/2020. С какого года и в каком порядке нужно осуществить переход на новый стандарт, расскажем в статье.

Начало применения ФСБУ 6/2020

Федеральный стандарт бухгалтерского учета «Основные средства», утвержденный Приказом Минфина РФ от 17.09.2020 № 204н ( ФСБУ 6/2020 ) необходимо применять начиная с бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.

Однако компания может принять решение о досрочном переходе на использование этого стандарта.

Досрочное применение ФСБУ 6/2020 с 2021 года

Возможно досрочное применение ФСБУ 6/2020 с 2021 года, если компания приняла такое решение (п. 2 приказа № 204н).

Переход на ФСБУ 6/2020

Существует два способа отражения в бухучете и отчетности последствий изменения учетной политики компании в связи с переходом на ФСБУ 6/2020:

ретроспективный (п. 48 ФСБУ 6/2020);

упрощенный (п. 49 ФСБУ 6/2020).

Выбранный способ нужно раскрыть в бухотчетности за первый отчетный период использования стандарта (п. 52 ФСБУ 6/2020, п. 21 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации»).

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Ретроспективный способ позволяет сформировать максимально точную информацию об основных средствах. Это гарантирует полную сопоставимость показателей бухотчетности за предыдущие годы. Однако он и наиболее трудоемкий.

Если компания решила использовать этот метод, необходимо:

скорректировать остатки по счетам 01 «Основные средства», 02 «Амортизация», 03 «Доходные вложения в материальные ценности», 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» и другим связанным счетам на дату начала применения нового стандарта таким образом, как если бы он применялся с момента возникновения затрагиваемых им фактов хозяйственной жизни;

при составлении бухотчетности за первый отчетный период использования ФСБУ 6/2020 пересчитать сравнительные показатели за периоды, предшествующие отчетному, которые отражаются в этой отчетности. Например, при переходе на новое формирование в бухучете информации об основных средствах с 2022 года в бухгалтерском балансе нужно скорректировать показатели на 31.12.2021 и на 31.12.2020, а в отчете о финансовых результатах — пересчитать показатели за 2021 год.

Если организация не может с достаточной надежностью пересчитать сравнительные показатели, ретроспективный способ применять не нужно (п. 15 ПБУ 1/2008). В этом случае поможет упрощенный порядок перехода на новый стандарт (п. 49 ФСБУ 6/2020).

При упрощенном способе по состоянию на 1 января первого года применения ФСБУ 6/2020 необходимо скорректировать состав объектов основных средств. В частности, списать балансовую стоимость объектов, являющихся несущественными активами (п. 49 ФСБУ 6/2020). А также скорректировать балансовую стоимость основных средств. Для этого по каждому объекту нужно:

1. Установить ликвидационную стоимость. Ею считается величина, которую организация получила бы в случае выбытия основного средства (включая стоимость материальных ценностей, остающихся от выбытия) после вычета предполагаемых затрат, которые могут возникнуть в связи с выбытием объекта. В целях определения ликвидационной стоимости предполагается, что объект достиг окончания срока полезного использования и находится в состоянии, характерном для конца такого срока. Ликвидационная стоимость считается равной нулю, если:

компания не ожидает поступления от выбытия объекта в конце срока полезного использования;

ожидаемая сумма не является существенной;

ожидаемая сумма не может быть определена.

2. Проверить применяемый срок полезного использования и способ начисления амортизации (при необходимости их изменить).

3. Рассчитать по правилам ФСБУ 6/2020 сумму накопленной амортизации за истекший срок полезного использования исходя:

из первоначальной (с учетом переоценок, если они проводились) стоимости, сформированной до начала применения стандарта согласно ранее применявшейся учетной политике;

установленной на дату перехода ликвидационной стоимости;

способа амортизации, установленного ранее действующей учетной политикой;

срока полезного использования основного средства, скорректированного на дату перехода;

истекшего срока полезного использования на дату перехода.

4. Рассчитать балансовую стоимость основного средства по формуле: первоначальная стоимость (с учетом переоценок), определенная по ранее действующим правилам — накопленная амортизация за истекший СПИ, рассчитанная по правилам ФСБУ 6/2020.

5. Сравнить получившуюся балансовую стоимость с прежней балансовой (остаточной) стоимостью. Скорректировать прежнюю балансовую стоимость на полученную разницу. Первоначальная стоимость основных средств при расчете новой балансовой стоимости не меняется, поэтому корректировать нужно сумму накопленной амортизации. Сумму корректировки следует отнести на счет 84, если она не связана с изменением других статей баланса (п. 50 ФСБУ 6/2020).

Компании, которые вправе применять упрощенные способы ведения бухучета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, могут начать применять ФСБУ 6/2020 перспективно. То есть только в отношении фактов хозяйственной жизни, имевших место после начала применения стандарта, без изменения сформированных ранее данных бухучета.

Проводки при переходе на ФСБУ 6/2020

По состоянию на 1 января года начала использования нового стандарта могут быть сделаны следующие бухгалтерские записи:

Операция Дебет Кредит Списана первоначальная стоимость объектов, являющихся несущественными активами 84 01 Списана накопленная амортизация по объектам, являющимся несущественными активами 02 84 Отражена корректировка накопленной амортизации, не затрагивающая других статей баланса, кроме нераспределенной прибыли 84 (02) 02 (84)

Примеры

Расчет суммы амортизации, накопленной на дату перехода на применение ФСБУ 6/2020

Организация применяет ФСБУ 6/2020 с 01.01.2022. На эту дату у нее в учете числится основное средство, используемое для управленческих целей, у которого:

первоначальная стоимость — 100 тыс. рублей;

срок полезного использования — 10 лет;

истекший СПИ — 5 лет;

способ амортизации — линейный;

начисленная амортизация: 100 000 / 10×5 = 50 тыс. рублей. На 01.01.2022 в отношении этого объекта установлена:

ликвидационная стоимость — 20 тыс. рублей;

способ амортизации — линейный;

СПИ — 6 лет;

оставшийся СПИ — 1 год (6 — 5). Через год компания предполагает продать объект за 20 тыс. рублей.По состоянию на 01.01.2022 в учете организация скорректирует балансовую стоимость проводкой: накопленная амортизация по объекту, рассчитанная по ФСБУ 6/2020, равна 66 666 рублей (100 000 — 20 000) : 6×5.

Операция Дебет Кредит Сумма Скорректирована амортизация по объекту (66 666 — 50 000) 84 02 16 666

Переход на ФСБУ 6/2020 упрощенным способом

Компания переходит на применение ФСБУ 6/2020 упрощенным способом — с единовременной корректировкой балансовой стоимости ОС на дату перехода и без пересчета сравнительных показателей бухгалтерской отчетности.

Внесены следующие коррективы:

в учетной политике на 2022 год установлен лимит в отношении совокупности несущественных активов — 550 тыс. рублей;

на конец 2021 года в организации есть объекты — несущественные активы. Их общая первоначальная стоимость составляет 500 тыс. рублей, общая накопленная амортизация — 250 тыс. рублей;

при пересчете амортизации по правилам ФСБУ 6/2020 необходимо уменьшить ее накопленную сумму на конец 2021 года на 675 680 рублей с отнесением корректировки на нераспределенную прибыль.

В учете 01.01.2022 организация делает следующие записи.