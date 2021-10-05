Кэшбэк в замочную скважину. Почему банки хотят знать, что мы покупаем?

Банки хотят знать, что именно мы покупаем. Взамен обещают точнее рассчитывать кэшбэк. Пойдет ли это нам на пользу?

Типовой день в одном из популярных телеграм-каналов про банковские карты с несколькими десятками тысяч подписчиков включает в себя как минимум пару постов с перечислением множества групп из четырех цифр. Это коды MCC (merchant category code) — служебные индексы, по которым банки-эмитенты определяют категорию покупки по карте и, соответственно, положенный процент кэшбэка или бонусных баллов.

Такой код присваивается торговой точке при установке карточного терминала. Если торговая точка совмещает в себе несколько видов деятельности, банк выбирает один в качестве основного и присваивает его. Именно тут скрыта одна возможность для манипуляций, которой для набора дополнительных баллов пользуются наиболее продвинутые пользователи (так называемые хоббисты).

Как баллы начисляют сейчас

«Среди активных пользователей „мильных“ банковских карт распространены самые разные схемы „выжимания“ баллов, вроде давно известного перечисления средств в ФНС с одной карты, чтобы потом вернуть их на другую. Некоторые из этих схем основаны на MCC — например, можно купить у онлайн-ретейлера, по которому предлагаются повышенные бонусы, подарочные карты за стоимость номинала, чтобы потом отоварить их в соответствующих магазинах», — рассказывает главный редактор сайта для часто летающих пассажиров FrequentFlyers Илья Шатилин.

Банки давно хотят повлиять на ситуацию. «Хоббисты» — боль любой бонусной программы. Настоящих буйных мало, и общий ущерб, как правило, невелик, но закладывать их в расчет приходится. Из-за этого размер вознаграждения для обычных клиентов приходится снижать«, — поясняет источник в одном из системно значимых банков.

Что планируют банки

В России у банков есть прекрасный способ решить ситуацию в свою пользу благодаря фактически состоявшейся оцифровке кассовой отчетности. Закон № 54-ФЗ четко регламентирует направление, сроки передачи и длительность хранения данных кассового чека. Опираясь на данные из чеков, банки уже сейчас в пилотном режиме начисляют повышенные кэшбэки и проводят различные рекламные акции по различным товарам. Однако назвать такую практику превалирующей или хотя бы массовой на данный момент невозможно.

Есть три препятствия, которые предстоит преодолеть.

Во-первых, банкам нужно определиться, откуда они будут брать данные — либо от 18 разных операторов фискальных данных (ОФД), подписывая двусторонние договоры с каждым, либо напрямую в налоговой, как сейчас может сделать любой пользователь, зайдя на сайт mco.nalog.ru.

Во-вторых, нужно определиться с классификацией товаров, чтобы избежать разночтений, а также наладить передачу дополнительных данных по цепочке.

В-третьих, нужно утрясти правовые вопросы с доступом к личным данным пользователей так, чтобы, с одной стороны, гарантировать доступ к ним, а с другой — не нарушить 152-ФЗ «О персональных данных».

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Что думают эксперты

«При приеме на обслуживание банки получают у клиентов согласие на обработку персональных данных в широком смысле слова, включая систематизацию, уточнение и так далее. При определенных обстоятельствах сведения из чеков также можно признать персональными данными. С другой стороны, на ОФД лежит ответственность за конфиденциальность передаваемых данных. Возможно, кредитные организации преодолеют данное ограничение, получив отдельное согласие от гражданина на обработку его фискальных данных. Тут мы имеем ситуацию правовой неопределенности, которая потребует уточнения на практике», — говорит юрист Банки.ру Темирхан Оразбаев.

«Сейчас разные торгово-сервисные организации могут по-разному называть товары, поэтому для корректного распознавания товаров, работ и услуг в ФНС уже запустили пилотный проект единого классификатора», — напоминает Юлия Русинова, директор центра компетенций по цифровой экономике и GR АТОЛ.

По плану правительства, классификатор должен стать официальным к 2024 году, а тем временем сами ОФД вовсю используют специалистов по машинному обучению для создания алгоритмов, точно распознающих самые безумные сокращения, используемые товароведами розничных магазинов для обозначения в чеках.

«В стандарте фискальных документов ФФД 1.2, вступившем в силу с 6 августа, предусмотрена передача в чеке большого количества дополнительной информации, которая поможет идентифицировать покупки и покупателя», — говорит исполнительный директор разработчика платежных решений ООО «Центр корпоративных технологий» (торговая марка PayMob) Антон Шкловский. «Проблема только в том, что переход на этот стандарт затянулся — правительство дало отсрочку в связи с задержкой нормативной и материальной базы, что потребовало от разработчиков и регистраторов работы в авральном режиме. По текущим оценкам, с 22 февраля все регистрируемые кассы будут поддерживать новый формат».

«В данном случае сходятся интересы больших ретейлеров, которые получают дополнительное пространство для маневров со скидками и акциями, и больших банков с государственным участием, которые хотят оптимизировать свои бонусные программы и получить больше данных о клиентах. Полагаю, в этой ситуации регуляторы достаточно оперативно адаптируют правовую базу под эти нужды», — считает источник на платежном рынке.

При этом нельзя сказать, что нововведение развернет ситуацию исключительно в пользу банков.