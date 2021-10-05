Какое вознаграждение должно быть у финансового управляющего?

Адекватность вознаграждения финансового управляющего? Давайте посчитаем. Посмотрим, сколько стоит даже не средняя стоимость работ, выполняемая финансовым управляющим, а минимум, то есть простой должник с минимумом имущества и минимум действий по нему. Реальная стоимость должна быть в разы больше с учетом профессионализма и ответственности, объема работ и резко увеличенных рисков.

Для ориентира посмотрел статистику в интернете. Длительность процедуры выбрал один год. В минимально возможный полугодичный срок редко процедуры умещаются. Но не редки случаи длительности в течении многих лет.

Юридические консультации — 700-4000 руб. В процедуре нередки случаи, когда есть много десятков кредиторов, но для расчета я принял, что пару кредиторов звонят ежемесячно.

Итак, 700 руб.*2*12 = 16800 руб. за процедуру.

Представительство в суде — 3500-50000 руб. В начале процедуры кредиторы включаются в реестр. Если считать, что по каждому кредитору 1 судебное заседание и в среднем включается 10 кредиторов, то стоимость этой услуги — 3500*10 = 35 000 руб.Это при условии, что не было обжалований о включении или отказе во включении в реестр. Плюс судебное заседание по утверждению Порядка реализации имущества + 3500 руб. И пару заседаний по рассмотрению отчетов 3500*2 = 7000 руб.

Итого по представительству в суде 35000 + 3500 + 7000 = 45500 руб.

Юристы по исполнительному производству — 900-19000 руб. Отдельно считается выезд к приставу, составление запроса или жалобы. Обычно не все кредиторы успевают просуживаться и начать исполнительное производство. Примем за допущение, что половина в среднем — 5.

5 кредиторов*(по 1 запросу + по 1 выезду к приставу)* 900 руб. = 9000 руб.

Экспертиза документов — 1000 руб.

Юрист по гражданским дачным делам — 1000-10000 руб.

Юридическое сопровождение бизнеса — 1500-50000 руб.

Кадастровый юрист — 100-10000 руб.

Оформление кредита под залог недвижимости — 1000-10000 руб. У должника обычно есть какое-то имущество (без него могут и не ввести процедуру): квартира, дача, машина, земля, техника и прочее. Иногда кредиторы требуют про инвентаризировать чуть ли не рванные носки.

Оформить акт инвентаризации — 1000 руб. и опубликовать — 1000 руб., составить предложение о продаже имущества должника — 1000 руб., получить ЭЦП — 8000 руб., выбрать электронную торговуюплощадку (ЭТП) и заключить с ней договор —1000 руб., выставить имущество на торги —1000 руб., общаться с покупателями и показывать им имущество (условно 10 покупателей и 5 показов) — 10*1000+5*1000 = 15000 руб., оформление договора купли продажи — 1000 руб. и перерегистрация прав собственности — 1000 руб.

Итого: 1000+1000+1000+8000+1000+1000+15000+1000+1000 = 30000 руб.

Составление документов — 1000-5000 руб. Нужно сделать не менее 10 запросов в банки, приставам, регистрирующие органы: 10*1000 руб. = 10000 руб.. Плюс сделать отзывы о включении в реестр кредиторов: 10*1000 = 10000 руб.

Итого 10000+10000 руб. = 20000 руб.

Юрист по вопросам кредитования: 1000-10000 руб. Финансовому управляющему нужно переоформить счет производства и закрыть другие - минимум 1000 руб. Выплачивать МРОТ должнику ежемесячно 12*1000 = 12000 руб. Вернуть деньги покупателям не победившим в аукционе: 1000 руб. Перечислить деньги кредиторам: 1000 руб.

Итого — 15000 руб..

Проведение собраний кредиторов — от 10000 руб.

В процедуре в течении года проводится 4 собрания: 4*10000 руб.= 40000 руб.

Программа для проверки контрагентов и выявления связей — от 6000 руб.

Проведение финансового анализа должника — от 5000 руб.

Ежемесячная стоимость обслуживания реестра кредиторов — от 3000 руб. в месяц, то есть 3000*12 = 36000 руб.

Ответственное хранение имущества — от 100 руб. в день, то есть 100*365 = 36500 руб. за год.

Снятие обременений с имущества должника — от 1000 руб.

Общий итог: 16800+45500+9000+1000+30000+20000+15000+40000+6000+5000+36000+36500+1000 = 261800 рублей

Еще раз повторюсь: приведенные цены — минимальные, без учета затягивания процедуры и увеличения объема работ из-за:

жалоб;

оспаривания сделок;

установления прав собственности;

снятия обременений в судебном порядке;

обжалования действий и бездействий госорганов;

отсутствия имущества в других регионах и странах.

Большинство обычных юристов, не говоря уж о суперпрофессионалах (тем более о юристах, которые пишут эти непродуманные законопроекты) посчитают их как оскорбление, если им предложить поработать по таким тарифам.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 21.05.2019 №634 «О внесении изменений в Положение о возмещении процессуальных издержек, связанных с производством по уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением дела арбитражным судом, гражданского дела, административного дела, а также расходов в связи с выполнением требований Конституционного Суда Российской Федерации», размер вознаграждения адвоката, участвующего в уголовном деле по назначению дознавателя, следователя или суда, составляет 1550 рублей.

По аналогии, финансовый управляющий должен был получать за год 1550 руб.*365 = 565 750 руб.

Время занятости адвоката, участвующего в уголовном деле по назначению дознавателя, следователя или суда, исчисляется в днях, в которые он был фактически занят осуществлением полномочий адвоката по соответствующему уголовному делу, вне зависимости от продолжительности работы по данному уголовному делу в течение дня, в том числе в течение нерабочего праздничного дня или выходного дня либо ночного времени.

То есть двухминутный звонок следователю считается за день работы.

Арбитражный управляющий по условиям работы действует, как предприниматель: приходит на новое место (новый должник) исследует и аккумулирует ресурсы для проведения процедуры, управляет и руководит должником и обычно в конце процедуры получает определенный, в том числе и финансовый, результат. При рассмотрении заявления о банкротстве должника суд рассматривает источник финансирования процедур. Так как при отсутствии денег процедуру не введут. Так из каких источников можно финансировать процедуру?

Внутренним источником является имущество должника. Но вопрос: насколько оно ликвидно и ценно? Прибыль от участия в других компаниях и заработки позволяют планировать поступления. Кредитовать банкротов никто не будет и арбитражных управляющих для финансирования процедур банкротства банки не кредитуют. И у государства отсутствуют программы для финансирования процедур банкротства.

Поэтому остается новый вид финансирования процедур банкротства — финансирование арбитражным управляющим, который не является собственником имущества должника, в отличии от учредителей. И суды обычно не воспринимают доводы, что у арбитражного управляющего могут и не быть денег в определенный момент. Суды считают, что если арбитражный управляющий давал согласие назначиться на процедуру, значит, он автоматом подписался под все минусы и неудобства процедуры, и он ответствен за все возможное и невозможное.

Теперь рассмотрим работу финансового управляющего с точки зрения инвестирования своих денежных средств, так как в отличие от судей, чиновников, работников, ежемесячно получающих зарплату и аванс, арбитражный управляющий обычно получает свое вознаграждение в конце процедуры, а иногда значительно позже, так как за него нужно просудиться.

Минимально по почтовым запросам (от 10) нужно потратить 87,50 руб.*10 = 875 руб. Почтовое уведомление кредиторов — отзывы о включении в реестр и уведомление о собрании кредиторов 4 раза= 10*87,50 руб.+4*10*87,50 руб. = 4375 руб.

Итого почта: 875+4375 = 5250 руб.

С каждым годом нужно делать все больше и больше публикаций на ЕФРСБ. Стоимость одной публикации при банкротстве физлиц — 902,51 руб./2 = 451,25 руб.. Нужно, как минимум, делать объявления о введении (451,25 руб.), завершении процедуры (451,25 руб.), о проведении и результатах собрания кредиторов (4*2*451,25 руб.= 3610), о предъявлении требования о включении в реестр кредиторов (10*451,25 руб.= 4512,5), о оспаривании сделки, о результатах оспаривания, о проведении и результатах каждого этапа аукциона по продаже имущества должника (6*451,25 руб.= 2 707,5 руб.) и т.д..

Итого объявления ЕФРСБ: 451,25+451,25+3610+4512,5+2 707,5 = 11 732,5 руб.

Обязательны публикации в газете «Коммерсант» о введении (в среднем 10000 руб.) и завершении процедуры (в среднем 10000 руб.), о проведении и результатах каждого этапа аукциона по продаже имущества должника (в среднем 15000руб.*6 = 90000 руб.)

Итого по объявлениям в газете «Коммерсант»: 10000+10000+90000 = 110000 руб.

Транспортные расходы до должника, в суд, в банк, к имуществу, к приставам, в регистрирующие органы и т.д. не менее 1500 руб. в месяц*12 = 18000 руб.

Телефонная связь и интернет для общения с кредиторами, судом, приставами, банками, регистрирующими органами, должником не менее 500 руб. в месяц*12 = 6000 руб.

Программа для проверки контрагентов и выявления связей — от 6000 руб.

Получить ЭЦП — 8000 руб.

Нужно еще учитывать, что судьи считают ненадлежащим доказательством, если чек, билет за год выцвел и не читаем. То есть арбитражный управляющий может обкладываться бумажками, но часть затрат все равно не учтут по самым разным, даже надуманным основаниям. В том числе, суд иногда считает, что какие-то расходы могут использоваться и в других процедурах, поэтому он их не пропорционально учитывает, а вообще не учитывает!

Есть еще разные расходы: аренда офиса, аренда места проведения собрания кредиторов, аренда офисной техники, канцтовары, привлечение оценщиков, охраны и прочих специалистов, в этом расчете мы не будем их учитывать, хотя они очень существенны.

Итого расходов: 5250+11732,5+110000+18000+6000+6000+8000 = 164 982,5 руб.

То есть финансовый управляющий зачастую тратит от 164 982,5 руб. по должнику.

Справедливости ради, суд может одобрить проведение торгов без публикации в «Коммерсанте» и не всегда у должника есть недвижимое имущество. Но эти публикации во всех процедурах занимали значительную часть расходов. Так по статистике четверть всех выплат всем кредиторам сопоставимы с расходами на публикацию в «Коммерсанте». Все участники процедур банкротства согласны с ненужностью публикаций в этой газете.

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Сами представители газеты говорят, что бумажный вариант нужен на случай чрезвычайных ситуаций. Но уже 21 век, технологии изменились, так называемый «закон Яровой» позволяет надежно хранить и дублировать на российских серверах и их многочисленных зеркалах, и других накопителях всю важную информацию. Тот же Федресурс и электронные торговые площадки могут в крайнем случае распечатывать на принтере всю публикуемую информацию. Да и в судах, ведущих дело о банкротстве, есть вся эта информация в бумажном виде.

Поэтому публикации в газете «Комерсант» не просто вредят интересам кредиторов, должников и общества, но являтся коррупционной составляющей, тормозящей развитие бизнеса и процедуры банкротства.

Без публикаций по торгам итог: 164 982,5 - 2 707,5 - 90000 = 72 275 руб. Тоже приличная сумма. Эти деньги арбитражный управляющий вкладывает в процедуру из своего кармана, и порой на несколько лет. Плюс инфляция…

И нужно учитывать продолжающийся беспредел в отношении арбитражных управляющих. Когда с арбитражного управляющего могут взыскивать неоднократно и 25000 рублей, и 50000 рублей и дисквалифицируют за опечатки, пропуск сроков, взыскивают убытки по произвольным пустым формальностям.

Порой у меня складывается впечатление, что только самонадеянные, молодые арбитражные управляющие работают за установленные законом 25 000 рублей. Остальные если берут, то только за адекватную рискам и затратам сумму. И я особо отмечаю, что берут доплаты, не чтоб отмазать злодея и скрыть его черные схемы, а провести процедуру строго по закону.

Некоторые могут сказать: финансовый управляющий еще получает проценты от реализованного имущества. Да, иногда получает. Олигархов меньше, чем арбитражных управляющих и не так часто они банкротятся. И обычно все интересное имущество уже заложено, и обычно больше 80% стоимости вычитаются из расчета процентов. А если велики текущие расходы, то на проценты может и ничего не остаться. Плюс помимо расходов на процедуры банкротства у арбитражных управляющих резко возросли страховки гражданской ответственности, которые порой доходят до миллиона в год. Существенны всевозможные отчисления в СРО, на ежегодное повышение квалификации и много еще за что.