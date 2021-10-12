Компас для заказчиков по 223-ФЗ: ноу-хау в закупках у малого бизнеса

Профессиональные заказчики готовят сани летом: 2021 год уже принес изменения в правилах закупок по 223-ФЗ у малого и среднего бизнеса, 2022 год также добавит свои нюансы, которые необходимо знать уже сейчас. Как известно, предупрежден, значит, вооружен. Приводим рекомендации и советы для заказчиков.
Что изменилось с 1 октября 2021 года
Заказчик вправе осуществлять закупки из перечня ТРУ у субъектов МСП и иных лиц при начальной (максимальной) цене договора в пределах от 200 до 800 млн рублей, а не до 400 млн рублей, как было раньше.
Изменились правила подачи ежемесячной отчетности для заказчиков по 223-ФЗ. Новые требования коснулись порядка предоставления информации о заключенных договорах с учетом данных о закупках отечественных товаров и достижения заказчиками их минимальной доли.
Новая форма отчета объединила в себе информацию как о конкурентных закупках, так и неконкурентных закупках, в том числе о закупках у единственного поставщика и содержит разделы о количестве и общей стоимости договоров, сведения о квотируемых российских товарах и о закупках российского происхождения.
Что изменится с 1 января 2022 года
Одно из главных нововведений — обязательство достигать минимальную долю закупок у субъектов МСП распространится на всех заказчиков по 223-ФЗ (право, а не обязанность появляется только у тех заказчиков, которые сами являются субъектами МСП).
Изменился общий годовой объем закупок у субъектов МСП: он увеличен до 25% совокупного годового стоимостного объема договоров, а доля стоимости договоров с субъектами МСП по результатам закупок, в которых могут участвовать только эти субъекты — до 20% совокупного годового стоимостного объема договоров, заключенных заказчиками по результатам закупок.
Среди исключений из совокупного годового стоимостного объема договоров:
- закупки коммунальных, финансовых услуг;
- услуг, оказываемых в сфере деятельности естественных монополий;
- закупки отдельных видов подрядных работ;
- и другие, которые в силу своей специфики не могут быть выполнены субъектами МСП.
Мы настоятельно рекомендуем запланировать закупки, которые заказчик будет осуществлять только у субъектов МСП на общих основаниях, но с привлечением субподряда из числа МСП с целью возможности достижения их необходимой доли на конец года.
Пошаговая памятка для заказчиков по 223-ФЗ:
- Запланировать закупки у субъектов МСП и включить их в план закупки на 2022 год.
- Утвердить перечень товаров, работ, услуг (ТРУ) у субъектов МСП и разместить его в ЕИС и на официальном сайте заказчика (пп. 8-10 Положения ПП РФ № 1352).
- Положение о закупках заказчиков (ПоЗ) должно содержать разделы, регламентирующие порядок проведения закупок у субъектов МСП в соответствии с требованиями 223-ФЗ. ПоЗ, которые не соответствуют требованиям Закона № 223-ФЗ в части осуществления конкурентных закупок у СМСП, считаются не размещенными в ЕИС с 01.07.2021.
- Конкурентные закупки только для субъектов МСП проводятся строго в электронной форме на 8 электронных площадках (РТС-тендер в их числе), перечень которых утвержден российским законодательством, а порядок их проведения строго регламентирован Законом № 223-ФЗ. Непроведение таких закупок в электронной форме влечет серьезные административные штрафы на должностных или юридических лиц.
- Срок оплаты ТРУ по договору (отдельному этапу договора), заключенному с субъектом МСП, должен составлять не более 15 рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке ТРУ. Нарушение сроков оплаты также влечет наложение административного штрафа на должностных лиц.
- Все действия заказчиков и участников на федеральных ЭТП будут фиксироваться программой «Независимый регистратор», которая сможет предоставлять необходимые данные контролирующим органам.
В преддверии изменений многие площадки предлагают специальные обучающие материалы в различных форматах от вебинаров до конференций. Для специалистов стороны заказчика участие в них поможет снять ряд насущных вопросов о реалиях следующего года.
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