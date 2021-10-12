Амортизация оборудования: важные моменты

Стоимость оборудования и любых других основных средств в бухгалтерском и налоговом учете списывается на расходы опосредованно, через механизм амортизации. При этом способы амортизации в учетах различны. В нашей статье вы узнаете, как определить срок и норму амортизации оборудования, а также найдете наглядный пример расчета амортизации оборудования на предприятии.

Срок использования оборудования для амортизации

В налоговом учете срок полезного использования оборудования, исходя из которого будет начисляться амортизация, определяют по классификатору основных средств, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1.

Алгоритм определения срока полезного использования для оборудования по классификатору следующий.

Сначала необходимо найти в перечне наименование объекта основных средств.

Например, оборудование для производства изделий медицинской техники и протезной промышленности.

Затем нужно определить, к какой амортизационной группе относится данное оборудование.

В нашем примере объект относится к третьей амортизационной группе.

Далее определяют срок полезного использования актива.

В нашем случае срок полезного использования оборудования может составить от трех до пяти лет включительно.

После этого потребуется утвердить срок полезного использования актива в налоговом учете приказом директора. Для исключения споров с налоговыми органами выбирают наибольший срок полезного использования, который предусмотрен для выбранной амортизационной группы.

В рассматриваемом случае - пять лет.

Изменение утвержденного срока полезного использования оборудования возможно только в случае реконструкции, модернизации или технического перевооружения. При этом увеличение периода амортизации разрешено только в пределах сроков, которые установлены для той амортизационной группы, к которой относится актив.

В бухгалтерском учете организация самостоятельно определяет, какой срок полезного использования оборудования установить. При этом учитывается срок, в течение которого планируется использовать оборудование, а также данные технической документации и других подобных документов.

На практике в бухучете устанавливают такой же срок, как и в налоговом учете. Это помогает исключить споры с налоговиками и избежать расхождений в данных учета.

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Нормы амортизации оборудования по группам

В налоговом учете размер нормы амортизации (НА) будет зависеть от того, какой метод начисления амортизации выбрала организация.

При линейном методе НА рассчитывают, исходя из срока полезного использования, по формуле: норма амортизации = 1 : срок полезного использования в месяцах x 100 %. По итогу вычислений должен получиться процент, на который стоимость основного средства будет уменьшаться ежемесячно.

При нелинейном методе используют НА, которые напрямую предусмотрены в п. 5 ст. 259.2 НК РФ. В законе для каждой амортизационной группы установлены фиксированные нормы амортизации.

В бухгалтерском учете расчет НА также будет зависеть от выбранного способа амортизации.

При линейном способе расчет нормы аналогичен тому, который используется для налогового учета. Только вместо месячной НА сначала считают годовую, а затем делят полученный результат на 12 месяцев.

При способе уменьшаемого остатка сначала определяют годовую НА по формуле: годовая норма амортизации = 1 : срок полезного использования в годах x 100 %. Затем полученный результат корректируют на повышающие коэффициенты и делят на 12 месяцев. Это и будет считаться месячной НА.

При использовании способа списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования НА не высчитывают.

Вместо этого сразу считают амортизацию за год по формуле: годовая сумма амортизации = количество лет, оставшихся до конца срока полезного использования основного средства : сумму чисел лет срока полезного использования в единицах x первоначальную (восстановительную) стоимость основного средства.

Амортизацию за месяц вычисляют путем деления полученного результата на 12 месяцев.

При применении способа списания стоимости пропорционально объему продукции или работ также не требуется высчитывать НА. Вместо этого сразу рассчитывается амортизация за месяц по формуле: сумма амортизации за месяц = фактический объем продукции или работ, произведенных с использованием основного средства за месяц x первоначальную стоимость ОС : предполагаемый объем продукции или работ за весь срок полезного использования основного средства.

Способы амортизации оборудования

В налоговом учете амортизацию можно начислять линейным или нелинейным методом, все зависит от выбора организации. Выбранный метод необходимо прописать в учетной политике для целей налогообложения.

Изменять выбранный метод начисления амортизации разрешено с начала очередного налогового периода, но не чаще одного раза в пять лет (абз. 4 п. 1 ст. 259 НК РФ).

Важно учесть, что стоимость некоторых активов можно списывать только линейно. Например, это касается зданий, сооружений, передаточных устройств и нематериальных активов со сроком полезного использования свыше 20 лет, которые входят в восьмую–десятую амортизационные группы.

В бухгалтерском учете существуют несколько способов списания амортизации:

линейный;

способ уменьшаемого остатка;

способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования;

способ списания стоимости пропорционально объему продукции (работ).

Организация также вправе выбрать любой из приведенных способов амортизации. Свой выбор необходимо закрепить в учетной политике для целей бухгалтерского учета.

Необходимо учитывать, что организация вправе применять разные способы начисления амортизации к различным группам однородных основных средств. Изменить способ начисления амортизации по конкретному объекту после его ввода в эксплуатацию нельзя. Такой порядок предусмотрен пунктом 18 ПБУ 6/01.

Расчет амортизации оборудования

Рассмотрим наглядный пример расчета амортизации оборудования на предприятии способом, который чаще всего встречается на практике. Речь идет о линейном методе амортизации.

Организация ООО «Элипс» приобрела автопогрузчик. Расходы на покупку основного средства в бухгалтерском и налоговом учете сформированы и составляют 2 млн рублей.

В соответствии с классификацией, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1, автопогрузчик относится к четвертой амортизационной группе (код 330.28.22.11.190). При вводе актива в эксплуатацию установлен срок его полезного использования – 7 лет (84 месяца).

Согласно учетной политике, в бухгалтерском и налоговом учете амортизация по основным средствам начисляется линейным способом.

В налоговом учете ежемесячная НА погрузчика будет равна: 1: 84 мес. × 100 % = 1,1904 %.

Ежемесячно организация будет списывать: 2 млн руб. × 1,1904 % = 23 808 рублей.

В бухгалтерском учете годовая НА составила: (1 : 7 лет) × 100 % = 14 %.

Далее специалист бухгалтерии подсчитал ежегодную сумму амортизационных отчислений: 2 млн руб. × 14 % = 280 тыс. рублей.

Ежемесячно организация будет списывать: 280 тыс. руб. : 12 мес. = 23 333,33 рубля.

Чтобы избежать разницы между месячной суммой амортизации в бухгалтерском и налоговом учете, бухгалтер организации ООО «Элипс» более точно определил годовую НА: (1 : 7 лет) × 100 % = 14,2857 %.

В этом случае годовая сумма амортизационных отчислений составляет:

2 млн руб. × 14,285 % = 285 700 рублей.

Месячная сумма начисленной амортизации оборудования равна: 285 700 руб.: 12 мес. = 23 808 рублей.

При таком подходе месячные суммы амортизации погрузчика, начисленные в бухгалтерском и налоговом учете, будут равны.