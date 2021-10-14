Субсидиарная ответственность: как не навредить себе в бизнесе?

Многие владельцы бизнеса даже не знают, что такое субсидиарная ответственность и за что к ней могут привлечь. Ранее было распространено мнение, что это нечто из разряда фантастики, и вероятность привлечения к ней крайне мала. Однако с 2017 года процедура привлечения собственников и руководителей бизнеса к субсидиарной ответственности значительно упростилась и стала довольно частой практикой. Поэтому давайте разберёмся, что же это такое и как можно ее избежать.

Если простыми словами, субсидиарная ответственность — это ситуация, когда долги обанкротившейся компании выплачивают ее руководители и собственники.

Что может стать причиной привлечения к «субсидиарке»?

Для начала нужно сказать, что привлекают к субсидиарной ответственности в рамках проведения процедуры банкротства. Обычно инициатором становится сам арбитражный управляющий, а действует он прежде всего в интересах кредиторов.

В процессе своей работы он изучает все обстоятельства банкротства, детали совершенных сделок, собирает информацию о контролирующих лицах и их имуществе, и уже на основании собранных данных делает выводы о том, есть ли основания привлечения собственников, руководителей или иных контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности.

В соответствии с действующим законодательством выделяют шесть основных критериев привлечения к субсидиарной ответственности. Разберем на примерах.

Совершение контролирующими должника лицами сделок, которые причинили убытки кредиторам и повлекли за собой банкротство

Этот критерий является, наверное, одним из наиболее часто применимых в делах о привлечении к субсидиарной ответственности. Найти основания для применения данного признака удается арбитражным управляющим в подавляющем большинстве банкротных процедур. Однако, привлечь к ответственности удается далеко не всех руководителей. Статистика судебных решений по данным спорам меняется год от года, и варьируется в целом в районе 50%, смещаясь то в сторону директоров, то в сторону арбитражных управляющих.

Практика показывает, что чаще всего арбитражные управляющие вменяют в вину контролирующим должника лицам банальные предпринимательские риски, избежать которых при ведении бизнеса практически невозможно. В таких случаях тщательно проработанная позиция защитников позволяет в достаточной мере убедить суд в отсутствии причин привлечения к субсидиарной ответственности.

Отказ или уклонение руководителя должника от предоставления арбитражному управляющему бухгалтерской и иной документации, необходимой для проведения процедуры банкротства

Это, пожалуй, вторая по популярности причина привлечения руководителей к субсидиарке. К примеру, не так давно Верховный суд РФ (ВС РФ) освободил руководителя должника от субсидиарной ответственности даже несмотря на, казалось бы, явные нарушения.

Обстоятельства дела. Руководитель заключал невыгодные для компании сделки, не передал конкурсному управляющему необходимую документацию даже после вынесения соответствующих судебных актов, что привело к невозможности погашения требований кредиторов. Суды также принимали сторону управляющего и выносили решения не в пользу руководителя должника. Принято было решение идти в ВС РФ.

Судьи высшей инстанции однако же приняли сторону руководителя и отменили решения о привлечении к ответственности. Суд отметил: когда передача документации становится невозможной ввиду объективных факторов, находящихся вне сферы контроля директора, презумпция виновности руководителя применена быть не может. В нашем случае ситуация была в том, что у руководителя были изъяты соответствующие документы следственными органами. Это и привело к объективной невозможности исполнения руководителем обязанности по ее передаче арбитражному управляющему, в связи с чем, и привлечение к субсидиарной ответственности было неправомерным.

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Контролирующее должника лицо не обратилось в установленный законом срок в арбитражный суд с заявлением о признании его банкротом

В данном случае имеется в виду ситуация, когда закон устанавливает такую прямую обязанность. В частности, когда налицо были признаки банкротства, и из-за непринятия руководителем действий по подаче заявления, возникли новые задолженности/увеличились убытки. Практику в таких случаях уже гораздо сложнее повернуть в сторону руководителя. Однако, при должном упорстве и определенных обстоятельствах возможно отменить уже принятые решения

Обстоятельства дела. В рамках дела о несостоятельности (банкротстве) должника конкурсный кредитор обратился в арбитражный суд с заявлением о привлечении бывшего руководителя должника к субсидиарной ответственности. Кредитор сослался на неисполнение руководителем обязанности по обращению в суд с заявлением о банкротстве, несмотря на наличие видимых на то причин. Компания и вправду испытывала определенные финансовые трудности, были некоторые признаки, указывающие на возможность близкого банкротства, тем не менее руководитель должника в арбитражный суд с соответствующим заявлением так и не обратился.

Почему же суд снова освободил руководителя от субсидиарной ответственности? В этом случае позиция защиты основывалась на том, что сами по себе кратковременные и устранимые, в том числе своевременными эффективными действиями руководителя, финансовые затруднения должника не могут рассматриваться как безусловное доказательство возникновения необходимости обращения последнего в суд с заявлением о банкротстве.

Кроме этого, руководитель должника смог доказать, что, несмотря на временные финансовые затруднения (в частности, возникновение признаков неплатежеспособности), добросовестно рассчитывал на их преодоление в разумный срок, приложил максимальные усилия для достижения такого результата, выполняя экономически обоснованный план, такой руководитель освобождается от субсидиарной ответственности на тот период, пока выполнение его плана являлось разумным.

Фиктивное банкротство

О фиктивном банкротстве говорят в том случае, когда компания объявляет себя банкротом с целью ухода от исполнения обязательств перед кредиторами. При этом реальное финансовое положение компании скрывается, а финансовые трудности с погашением текущих долгов оказываются мнимыми.

В случае, если управляющий находит признаки фиктивного банкротства и обращается в суд, то до момента окончания расследования по привлечению к ответственности подозреваемых должностных лиц, процедура банкротства будет приостановлена. И только после вынесения решения относительно контролирующих должника лиц решается вопрос о продолжении или прекращении банкротной процедуры.

Преднамеренное банкротство

Если намеренные действия руководства приводят к краху компании, то тогда следует говорить о преднамеренном банкротстве. К примеру, когда со счетов компании необоснованно списывались денежные средства, материальные ценности, выводились активы в уставный капитал другой организации и т.д.

Когда речь идет о фиктивном или преднамеренном банкротстве, доказать добросовестность руководителя оказывается достаточно сложной задачей. Чаще всего, выходя в суд, арбитражный управляющий имеет весомую доказательную базу противоправности действий контролирующих должника лиц. Но и в таком сложно деле вполне реально доказать несостоятельности позиции управляющего и не допустить привлечения руководителей к субсидиарной ответственности.

Обстоятельства дела.В рамках дела о банкротстве была предпринята попытка привлечь главного бухгалтера общества к субсидиарной ответственности, якобы, за преднамеренное банкротство. Кредитор обвинял бухгалтера в выводе активов компании и, таким образом, что привело к финансовым проблемам и как следствие невозможности погасить долги перед кредиторами.

В обоснование своих доводов, кредитор основывался на том, что главный бухгалтер являлась супругой руководителя организации и, соответственно, могла и воздействовала на деятельность компании и содействовала доведению компании до банкротства. Суды всех инстанций отказали кредитору, так как истец не представил доказательства того, что главный бухгалтер могла повлиять на судьбоносные решения общества как в качестве главного бухгалтера, так и в качестве супруги руководителя.

Нарушение налоговых, административных норм, которое привело к возникновению задолженности.

По данному критерию руководителя могут привлечь к ответственности в том случае, если у компании образовалась задолженность из-за совершения каких-либо правонарушений. К примеру, налоговая доначисляла сумму у оплаты в качестве штрафа за налоговые правонарушения. В данном случае, самым верным решением будет нацелить все силы на доказательство того факта, что изначально применимые штрафные санкции к обществу были незаконны.

Как избежать привлечения к субсидиарной ответственности?

Как можно видеть из приведенных выше примеров, доказать добросовестность руководства должника можно независимо от критерия, по которому его пытаются привлечь к субсидиарной ответственности.

Основное значение в данном случае будет иметь надежная позиция защиты, т.к. в настоящее время фактически действует презумпция виновности контролирующих должника лиц. Другими словами, обязанность доказывать свою невиновность лежит непосредственно на лице, привлекаемом к субсидиарной ответственности.

Если взять случаи привлечения контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности за заключение руководителем невыгодных сделок, которые повлекли существенные убытки, то защита должна строится на том, чтобы доказать следующее:

убытки были причинены неумышленно;

руководитель действовал в интересах компании, а интересы кредиторов при этом нарушены не были;

действия соответствовали закону, были наиболее подходящими и целесообразными на тот момент.

Если же привлечение к субсидиарной ответственности было связано с несвоевременной подачей заявления о банкротстве, нужно проверить, правильно ли управляющий или кредитор определили день, с которого отсчитывается срок на подачу. Кроме этого, в большинстве случаев вполне реально доказать, что признаков объективного банкротства не было, а соответственно не было и необходимости в подаче заявления.

В случаях, когда заявление было подано из-за налоговых нарушений, нужно доказать, что непосредственной вины контролирующих должника лиц в этом нет — лицом не было получено никакой выгоды, а все долги появились по неосторожности. Однако, если размер налоговых задолженностей окажется больше 50% всех требований кредиторов третьей очереди, ответчик будет виноват автоматически.

Безусловно, самым надежным и верным способом избежать субсидиарной ответственности является добросовестное ведение бизнеса и отсутствие каких-либо нарушений со стороны собственников или руководителей компании. Однако, даже в таком случае арбитражный управляющий или кредитор может предпринять попытки взыскать с контролирующих лиц якобы причинённые убытки. В таком случае, 100% успеха будет строиться на построении надежной доказательной базы и правильное оперирование ей в судебном процессе. Можно воспользоваться советами, которые мы привели выше. Но чаще всего успех защиты от привлечения к субсидиарке зависит от опыта и профессионализма судебного представителя.