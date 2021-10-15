«Безопасное» банкротство: что может пойти не так?

С конца 2015 года у любого россиянина появилась возможность стать банкротом. Это стало возможным в связи с внесением поправок в Федеральный закон № 127-ФЗ от 26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)» в виде новой главы «Банкротство гражданина».

С момента вступления в силу этой главы количество банкротств физлиц неуклонно растет.

Так, по данным сайта ЕФРСБ, за 9 месяцев 2021 г. банкротами признано более 137 тыс. человек, что больше чем в 1,8 раза, чем за аналогичный период 2020 г. В январе-сентябре 2020 года рост был в 1,6 раз к такому же периоду 2019 года.

За период существования процедуры потребительского банкротства, с октября 2015 года по 30 сентября 2021 года несостоятельными стали уже 419 765 физлиц.

Поскольку процедура банкротства физлица стала настолько популярной, появилось достаточно много юристов, которые охотно зарабатывают на этом. Везде появилась реклама о том, что совершенно законно можно списать долги не платить по ним и при этом сохранить все свое имущество.

Однако не все так просто, как кажется. Вчитываясь в закон о банкротстве и анализируя правоприменительную практику, можно сделать вывод, что в банкротстве физлиц очень много «подводных камней», о которых следует знать, прежде чем инициировать свое собственное банкротство.

Рассмотрим по порядку плюсы и минусы.

Последствия могут быть разные, в зависимости от того, судебная или внесудебная процедура банкротства выбрана.

Если проводится внесудебное банкротство через МФЦ, то в числе плюсов можно отметить следующие моменты:

практически на все требования кредиторов вводится мораторий (исключение составляют алименты, причинение вреда здоровью, текущие платежи, возникшие в процессе процедуры банкротства, например, коммунальные платежи, а также по выплате заработной платы наемным работникам);

перестают начисляться проценты по обязательствам, а также неустойки, пени, штрафы и иные финансовые санкции по этим обязательствам;

все исполнительные листы подаются через судебных приставов (напрямую в банк это сделать уже нельзя);

все имущественные взыскания, за исключением указанных выше, в отношении человека прекращаются.

В качестве негативных факторов можно отметить:

во-первых, человек в процессе процедуры банкротства не имеет право брать новые займы или кредиты, а также быть поручителем или совершать иные обеспечительные сделки;

во-вторых, кредиторы имеют право самостоятельно направить запросы в регистрирующие органы для того, чтобы узнать, чем владеет должник.

Таким образом, даже при внесудебном банкротстве скрыть свое имущество не получится. Однако можно облегчить финансовое бремя и отсрочить выплату долгов, а если повезет, и договориться с кредиторами.

Если в отношении физлица введена процедура реструктуризации долгов, что является одной из процедур судебного банкротства, то можно выделить следующие положительные последствия ее введения:

аналогично внесудебному банкротству вводится мораторий на удовлетворение требований кредиторов с теми же ограничениями по видам выплат и перестают начислять проценты и санкции по всем обязательствам должника, за исключением текущих;

все ранее наложенные аресты на имущество физического лица снимаются;

приостанавливаются все исполнительные производства в отношении должника (за исключением алиментов, выплат по причинению вреда здоровью и т.п.);

кредиторы могут предъявлять требования только в установленной законом о банкротстве очередности.

В качестве положительного последствия реструктуризации долгов можно также указать факт наличия возможности утвердить план реструктуризации задолженности, который устроит и должника, и кредиторов.

К негативным последствиям процедуры реструктуризации долгов можно отнести следующее:

все сделки, по которым отчуждается имущество, стоимость которого превышает 50.000,0 руб., могут быть осуществлены должником исключительно с письменного согласия финансового управляющего (лимит может быть увеличен по ходатайству суда);

кредитор в одностороннем порядке может отказаться от исполнения договора в неденежной форме;

все аресты на имущества накладываются исключительно в ходе процедуры банкротства.

Последствиями процедуры судебного банкротства реализации долгов является составление финансовым управляющим описи принадлежащего должнику имущества с целью его последующей продажи. Перечень имущества, которое не может быть изъято у должника, приведен в ст. 446 ГПК РФ. Все остальное будет продано с торгов. Ограничения прав должника в рамках процедуры реализации имущества аналогично ограничениям в рамках процедуры реструктуризации. Помимо них есть и еще одно, которое на практике применяется довольно редко — запрет выезда за границу.

Также существуют общие последствия для банкротов, независимо от того, судебное или внесудебное банкротство было введено. К ним можно отнести следующие моменты:

все долги списываются (даже если кредитор не заявил свои требования в ходе процедуры банкротства). Однако есть исключения из этого правила. Не списываются обязательства, возникшие в результате привлечения должника к уголовной или административной ответственности за неправомерные действия в ходе процедуры банкротства, а также за преднамеренное или фиктивное банкротство. Должник не освобождается от обязательств, если он предоставил финансовому управляющему заведомо недостоверные или ложные сведения и это установлено судом в ходе процедуры банкротства. Не освобождается от обязательств также должник, который злостно уклонялся от погашения кредиторской задолженности (налогов) либо совершил мошеннические действия и сообщил заведомо ложные сведения кредитору при получении кредита (займа);

в течение пяти лет после завершения процедуры банкротства человек при получении кредита (займа) должен сообщать кредитору о своем банкротстве;

в течение десяти лет должник не может подать повторно на внесудебное банкротство и в течение пяти лет — на судебное банкротство;

банкрот не имеет права участвовать в управлении организаций не менее трех лет (десять лет для кредитной организации, пять лет для страховой организации, ПИФов, управляющих компаний ПИФов);

если должник был ИП и его признали банкротом в ходе судебной процедуры, то в течение пяти лет он не имеет права вновь регистрироваться в качестве предпринимателя.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что процедура банкротства физлица — это не простое списание всех существующих долгов. Это процедура, в рамках и по завершению которой на физическое лицо накладываются определенные ограничения. И, прежде чем подавать на банкротство, следует взвесить все «за» и «против».