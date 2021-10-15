За что ответит директор, если компания не платит налоги

Налоговые проверки сами по себе могут доставить массу неприятностей руководителям. Но иногда дело может принять и более серьезный оборот, когда речь удет уже об уголовной ответственности. О чем нужно знать директору?

Часто предприниматели видят в лице ФНС некую непостижимую силу, которая абсолютно случайно избирает «жертв» проверок и последующих за ними санкций. На самом деле, это, конечно, не так: проверки проводятся по определенной программе и временным таймлайнам.

Соврменнный директор организации не является антикризисным управляющим: напротив, в его обязанности входит общий контроль за деятельностью организации, чтобы не допустить кризисные ситуации. Иными словами, не важно, как сильно устал директор, как много часов в сутках он работает, он все равно виноват. Потому что он должен работать не 25 часов в сутках, а головой.

Поговорим, как не допустить серьезных проблем в свой адрес со стороны ФНС и правоохранителей.

Из очевидного

Разберем несколько самых важных мер.

Прежде всего, конечно, необходимо правильно выстроить систему отчетности. Все документы должны формироваться правильно и вовремя, вы всегда должны быть в курсе событий — и уверены в людях, которые эти документы составляют.

Второе — это набившая всем оскомину должная осмотрительность. Проверяйте максимально тщательно каждого контрагента.

Соберите для этого максимум инструментов, проработайте каждый и постоянно их применяйте перед заключением сделок.

Что делать, если получилось «как обычно»?

Уголовная ответственность должностного лица организации за неуплату налогов предусмотрена ст. 199 Уголовного кодекса РФ.

Субъектом указанного преступления является лицо, уполномоченное в силу закона либо на основании доверенности подписывать документы, представляемые в налоговую организацией, являющейся плательщиком налогов, сборов, страховых взносов, в качестве отчетных за налоговый (расчетный) период. К таким лицам относится руководитель либо уполномоченный представитель организации.

Существует несколько «ограничителей», которые не позволяют привлекать директора любой компании к уголовной ответственности в режиме реального времени.

Во-первых, сумма неуплаты налоговых платежей должна превышать 15 миллионов рублей за предыдущие 3 отчетных года.

То есть, если было неуплачено 14 миллионов 999 тысяч, то состав преступления, предусмотренного ст. 199 УК РФ, не образуется.

Во-вторых, для квалификации по указанной статье Уголовного кодекса обязательно наличие прямого умысла.

То есть, лицо должно осознавать суть совершаемого деяния, желать осуществить преступное деяние и желать наступления опасных последствий. Любые другие формы умысла при квалификации по ст. 199 УК РФ недопустимы.

Кроме того, презумпцию невиновности (ст. 14 УК РФ) подкрепляет п.7 ст. 3 Налогового кодекса, согласно которому все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов законодательства о налогах и сборах толкуются в пользу налогоплательщика.

К сожалению, указанная выше презумпция невиновности работает в нашем государстве не в полной мере, ввиду чего директору все же придется доказать свою невиновность. Для успешной защиты необходимо подтвердить, что деяние было совершено без прямого умысла. Указанные доводы могут быть подтверждены следующими фактами:

Директор лично не занимался поиском контрагентов, проверкой указанных лиц. Вместе с тем, в организации указанные полномочия делегированы иным сотрудникам. Директор — исключительно занятой человек с плотным графиком работы, ввиду чего не мог общаться с контрагентами. Указанные полномочия также делегированы иным сотрудникам. Директор полагал, что сформировал команду профессионалов, ввиду чего не сильно вчитывался в подписываемые им документы. Директор добросовестно доверял иным сотрудникам организации, полагая, что они выполнили свою работу ответственно.

Источник: Адвокатское Бюро Свердловской области «Саетгалиева, Лашин и партнеры»