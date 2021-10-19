Электронные больничные: как работает система

О том, что больничные станут электронными с 1 января 2022 года, слышали уже почти все бухгалтеры и кадровики. Но вопросы еще остаются. В статье еще раз пройдемся по основам системы: как это будет работать и что меняется для каждого работника и работодателя.

Итак, с 1 июля 2017 года электронные листки нетрудоспособности (ЭЛН) официально уравняли с традиционными бумажными больничными, которые долгое время оставались единственным документом, подтверждающим право работника на выплату пособия в случае болезни, травмы или выхода в декрет.

Еще в 2021 году компании обязаны принимать любую форму больничного листа — но с 1 января следующего года начинается полный переход на электронный формат.

Изменения об этом в закон были внесены Постановлением Правительства РФ от 23.08.2021 № 1381.

Зачем нужны ЭЛН

Одной из главных причин появления ЭЛН стала борьба с поддельными больничными. Их появление позволило отказаться от громоздкой системы хранения и обработки данных, объединив всю информацию по больничным в единую базу, подконтрольную системе соцстраха.

ФСС теперь отслеживает любые действия с больничными и пресекает возможные риски махинаций с документами.

Другие очевидные выгоды от появления ЭЛН для работников, врачей, работодателей и Фонда социального страхования, принимающих участие в оформлении ЭЛН, рассмотрим дальше.

Роли в системе ЭЛН

В оформлении ЭЛН принимают участие четыре стороны: медучреждение, работник организации, работодатель и ФСС. Как распределяются роли?

Медучреждение:

делает запрос в информационную систему ФСС на выдачу номера ЭЛН;

заводит, продлевает, закрывает ЭЛН;

отправляет больничный лист в ФСС.

Работник:

передает номер ЭЛН работодателю;

получает пособие.

Работодатель:

запрашивает ЭЛН через ЕИИС по номеру;

отправляет сведения в ФСС.

Наконец, ФСС рассчитывает и выплачивает пособие.

Что изменилось для работника

Если раньше, получив бумажный больничный, работник должен был самостоятельно заверить его печатями в регистратуре, бережно хранить и передать его в бухгалтерию компании в целости и сохранности, то с ЭЛН все процессы значительно сократились и упростились.

Так как листки нетрудоспособности будут формировать только в электронном виде, письменное согласие пациента на выдачу электронного больничного больше не понадобится.

Медучреждение выдает работнику номер ЭЛН, который тот, в свою очередь, передает в бухгалтерию компании любым удобным для него способом:

предоставив талон с номером;

позвонив или отправив письмо на электронную почту работодателя.

Такая система очень удобна для работников, занятых на удаленной или частично удаленной работе.

На этом все активные действия работника заканчиваются. Правильность начисления выплат по больничному и их объем можно отслеживать в личном кабинете сайта «Госуслуги».

ЭЛН — строго конфиденциальный документ: диагноз работника остается в тайне.

Что изменилось для работодателя?

Для работодателя оформление пособия по временной нетрудоспособности работника также стало значительно проще.

Главное, подготовить базу — то есть обеспечить техническую возможность принимать и обрабатывать ЭЛН, зарегистрировавшись в системе социального страхования и получив квалифицированную электронную подпись (КЭП).

Для работы с ЭЛН работодатель может использовать программы для ведения бухучета, операторов ЭДО (СБИС, Контур, Такском и др.) либо скачать на сайте ФСС бесплатную программу. Электронная подпись может быть использована та же, что и для сдачи отчетности.

Появился новый сервис электронного взаимодействия с ФСС для работодателей — «Социальный электронный документооборот». С его помощью можно взаимодействовать с ФСС в электронном виде для получения информации об электронном больничном .

Как же происходит обработка больничного работодателем?

Получив от работника 12-значный номер ЭЛН, работодатель получает из базы ФСС все необходимые данные больничного. На их основании он заполняет свою часть формы и в специализированной программе (например, «1С») автоматически рассчитывает пособие по временной нетрудоспособности.

Здесь уже хранятся сведения о работодателе-страхователе, застрахованном лице-работнике, о его среднем заработке, стаже и т. д. Это позволяет снизить количество ошибок и избежать штрафов при проверках.

ЭЛН исключает затраты на проверку подлинности документа. В случае сомнения можно обратиться в территориальный орган Фонда по месту регистрации, либо в региональное отделение по местонахождению медицинской организации, реквизиты которой указаны в ЭЛН.

Новая система экономит временные и денежные ресурсы организации, т.к. больше не нужно хранить, обрабатывать и передавать данные по больничным в ФСС. Вся необходимая информация уже автоматически загружена в электронный реестр для назначения пособия.

Что изменилось для медучреждения?

Для оформления ЭЛН поликлиника или больница, в которую обратился работник, должна иметь доступ к интернету, быть зарегистрирована в системе ЕИИС «Соцстрах» и иметь КЭП.

В день обращения работника врач медицинского учреждения, как и раньше, открывает ЭЛН, но подписывает его своей КЭП и подписью медицинской организации, и отправляет данные в ФСС.

Большинство полей с персональными данными пациента программа также заполняет автоматически, что сокращает время приема пациента.

Заполнив документ, врач выдает работнику номер электронного больничного листка, который тот предоставит своей компании.

Надежность системы

Все участники электронного документооборота обмениваются сведениями о страховых случаях по временной нетрудоспособности и материнству с помощью Единой интегрированной информационной системы «Соцстрах» ФСС РФ. Обмен информацией происходит через специализированные программу (в том числе «1С»).

Система гарантирует конфиденциальность предоставленной медицинской информации и исключает несанкционированный доступ третьих лиц. Подключиться к ней можно, скачав бесплатное ПО и зарегистрировавшись в личном кабинете на сайте Фонда соцстрахования, либо установив собственное ПО от проверенного поставщика.

Такой подход позволяет минимизировать число ошибок при оформлении листка нетрудоспособности, гарантирует от подделок, ускоряет процесс получения пособия работником, оптимизирует ресурсы на проверку, учет и хранение.