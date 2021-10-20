Приказ о переводе на другую должность: что надо знать кадровику

Перевод работника на другую должность регламентирует статья 72.1 ТК РФ. Эта процедура сопровождается оформлением ряда документов, одним из которых является приказ. О том, как его составить, читайте в нашей статье.

Причина перевода на другую должность в приказе

Перевод на другую работу или должность — это постоянное или временное изменение трудовой функции сотрудника у одного и того же работодателя (ст. 72.1 ТК РФ).

Эта процедура возможна как по инициативе нанимателя, так и по инициативе сотрудника.

Перевод на другую должность может быть временным или постоянным. Причины постоянного и временного перевода приведены в таблице:

Постоянный перевод Временный перевод Сокращение численности или штата (ст. 81 и 180 ТК РФ) По соглашению сторон на срок до одного года (ст. 72.2 ТК РФ) Несоответствие занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации (ст. 81 ТК РФ) Для замещения временно отсутствующего сотрудника, за которым сохраняется место работы, — до выхода этого работника на работу (ст. 72.2 ТК РФ) Прекращение трудового договора вследствие нарушения порядка его заключения (ст. 84 ТК РФ) Катастрофы природного или техногенного характера, аварии, несчастные случаи на производстве, пожар, наводнение, землетрясение, эпидемии или эпизоотии и любые другие случаи, угрожающие жизни или нормальным жизненным условиям — на срок до одного месяца (ст. 72.2 ТК РФ) Наличие отдельных оснований для увольнения работника по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон (ч. 2 ст. 83 ТК РФ) Простой, если он вызван чрезвычайными обстоятельствами, — на срок до одного месяца (ст. 72.2 ТК РФ) Наличие у работника медицинских показаний для постоянного перевода (ст. 73 ТК РФ) Наличие у работника медицинских показаний для временного перевода (ст. 73 ТК РФ) Повышение работника в должности по результатам аттестации Приостановление действия на срок до двух месяцев специального права работника (лицензии, права на управление ТС, ношение оружия, другого спецправа) (ч. 1 ст. 76 ТК РФ) Изменения в организационной структуре организации Приостановление работ в связи с административным приостановлением деятельности предприятия или временным запретом работы вследствие нарушения государственных нормативных требований охраны труда (ч. 3 ст. 220 ТК РФ) Перевод работника по его письменному заявлению Перевод беременной сотрудницы, если такая потребность вызвана медпоказаниями (ч. 1 ст. 254 ТК РФ) Перевод работника в другой филиал, территориальное подразделение Перевод работницы, имеющей детей до 1,5 лет, в случаях, когда выполнение прежней работы невозможно (ч. 4 ст. 254 ТК РФ) Перевод беременной работницы, у которой срок трудового договора истек в период ее беременности, если трудовой договор был заключен на время исполнения обязанностей отсутствующего работника (ч. 3 ст. 261 ТК РФ)

Как оформить перевод сотрудника на другую должность

При переводе работника на другую должность необходимо следующее.

1. Составить дополнительное соглашение к трудовому договору о постоянном или временном переводе. Допсоглашение составляется в двух экземплярах и подписывается обеими сторонами. Один экземпляр остается у работодателя, второй — вручается сотруднику (ст. 72, 67 ТК РФ). В документе указываются:

причина перевода;

его срок;

другие условия, отличающиеся от прежде установленных (размер зарплаты, режим рабочего времени). Если дата окончания перевода неизвестна, определяется условие, при котором сотрудник может вернуться на прежнее место работы, к примеру, в день выхода из отпуска по уходу за ребенком заменяемого сотрудника.

2. Издать приказ о переводе.

3. Можно попросить работника написать заявление о переводе на новую должность. Его наличие будет расцениваться как согласие — ч. 2 ст. 72.1 ТК РФ. Дело в том, что перевод с точки зрения трудового законодательства —это изменение условий трудового договора, которое по ст. 72 ТК РФ допускается только по соглашению сторон. Согласие на перевод от работника не требуется только в крайне редких случаях, предусмотренных ч. 2 и 3 ст. 72.2 ТК РФ:

при катастрофах природного или техногенного характера, авариях, несчастных случаях, пожаре, наводнении, стихийных бедствиях, а также эпидемии. То есть в ситуациях, угрожающих жизни и здоровью. В таких ситуациях работодатель вправе перевести сотрудника на другую должность без его согласия на срок до одного месяца;

при объявленном работодателем простое по его вине по экономическим, технологическим или организационным причинам.

Если обстоятельства перевода отличаются от перечисленных выше, согласие работника на перевод обязательно. Получить его необходимо до издания приказа, иначе будет отсутствовать правовое основание для оформления такого локального акта. Однако если на приказе работник собственноручно распишется в согласии на перевод, такая последовательность действий не будет иметь негативных последствий.

4. Если перевод постоянный, необходимо сделать запись в трудовой книжке — ст. 66 ТК РФ. Составить и подать в ПФР форму СЗВ-ТД в срок до 15-го числа следующего месяца.

Если перевод временный, делать запись в трудовой книжке и отправлять в пенсионный фонд форму СЗВ-ТД не нужно.

Если перевод осуществляется на должность директора, необходимо учесть срок полномочий руководителя, прописанный в уставе или в решении участников. В этом случае лучше расторгнуть договор по прежней должности и заключить новый срочный договор.

Если же этот срок ничем не ограничен, перевод производится с учетом особенностей оформления на данную должность. То есть потребуется решение общего собрания участников, совета директоров или единственного участника. Решение станет основанием для назначения на эту работу (ст. 39, 40 закона № 14-ФЗ).

Согласно статье 70 ТК РФ, устанавливать испытательный срок при переводе на другую должность запрещено, поскольку он предусмотрен исключительно для приема на работу.

Если все требования закона будут соблюдены, но при этом работник откажется от исполнения обязанностей, невыход сотрудника на работу будет расцениваться как прогул.

Обратите внимание на еще один момент — при переводе на другую должность работник сохраняет право на неиспользованный отпуск. Никаких ограничений трудовое законодательство в отношении таких сотрудников не предусматривает.

Приказ о временном переводе на другую должность

Унифицированные первичные документы по учету труда, к коим относится и бланк приказа о переводе на другую должность, утверждены Постановлением Госкомстата РФ от 05.01.2004 № 1. Специально предусмотренного бланка именно для временного перевода данное постановление не содержит. Учитывая тот факт, что работодатель может использовать вместо унифицированных самостоятельно разработанные формы, за основу приказа о временном переводе можно взять приказ по форме № Т-5. В нем нужно указать:

причину временного перевода;

информацию о работе, подлежащей выполнению;

условия оплаты труда;

срок временного перевода. По усмотрению работодателя можно включить в приказ и иные сведения, например, о том, что рабочее место сотрудника при переводе не поменялось. Заявление о переводе на другую должность Заявление о переводе на другую должность оформляется в произвольной форме. Оно может выглядеть так, как показано ниже. Генеральному директору ООО «Омега» Петрову И.С. главного специалиста финансового отдела Рыбиной А.В. Заявление Прошу перевести меня на должность начальника финансового отдела. Рыбина 15.10.2021