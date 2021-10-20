Процедура взыскания — многоступенчатый процесс, включающий как переговоры должника с кредитором, так и судебные разбирательства, а также принудительные мероприятия, инициированные судебными приставами. При покупке и продаже долгов важно разбираться в основных терминах. Поэтому ДОЛГ.РФ составил краткий словарь взыскателей и должников. «Старожилы» долгового рынка всегда могут вспомнить значения главных терминов, а новички — ознакомиться с ними с нуля.

Буква А

Административное задержание — согласно ст. 27.3 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ, данное мероприятие представляет собой кратковременное лишение свободы гражданина. В сфере долгов судебные приставы также могут задержать граждан, если они, например, не платят алименты, препятствуют законной деятельности сотрудников ФССП, сами незаконно представляются судебными приставами.

Административный иск — заявление, подающееся в суд для защиты прав и интересов граждан или организаций, если соответствующее правонарушение вытекло из публично-правовых отношений. В сфере долгов, например, можно подать административный иск против судебных приставов, если они бездействуют, нарушают сроки, а также иные требования закона.

Апелляционная жалоба — жалоба, подающаяся в суд апелляционной инстанции, если решение суда первой инстанции не устроило какую-то из сторон.

Арбитражный суд — суд, разрешающий экономические споры, включая споры о банкротстве.

Арест имущества — процедура, представляющая собой опись материальных ценностей должника и дальнейший запрет на их использование. Арест используется, чтобы в дальнейшем либо конфисковать имущество, либо обеспечить его сохранность (например, чтобы должник не продал его в своих интересах до погашения задолженности перед кредиторами).

Буква Б

Банк данных в исполнительном производстве — сервис ФССП, позволяющий узнать, какие долги принудительно взыскивают с конкретных граждан или организаций. Достаточно выбрать регион, ввести Ф.И.О., если должник — гражданин, или наименование фирмы, если должник — юридическое лицо.

Банкротство — финансовое состояние гражданина или организации, когда платить по долгам нет возможности (отсутствие либо недостаточность денег, имущества). Также банкротством называют процедуру, введенную во внесудебном (только для граждан) или в судебном порядке, призванную освободить должника от уплаты долгов, но только после того, как будут реализованы все имеющиеся у него средства (за исключением тех, которые нельзя реализовывать по закону — например, единственное жилье должника), чтобы рассчитаться с кредиторами.

Буква В

Взыскатель — гражданин, предприятие или государственная структура, которые получили исполнительный документ и имеют законное право «выбивать» долги принудительно через судебных приставов.

Взыскание — процедура принудительного воздействия на должника, который добровольно не исполняет свои обязанности перед кредитором. Включает в себя ряд ограничительных и запретительных мероприятий (от ареста до реализации имущества в пользу кредитора).

Возмещение убытков — в случае, если из-за умышленных или неосторожных действий одного гражданина, должностного лица либо предприятия пострадали другие (допустим, судебный пристав арестовал автомобиль, но при его перемещении на специальную стоянку машину поцарапали, и потому её владелец вправе требовать компенсации).

Буква Г

Государственная пошлина — денежный сбор, который уплачивается кредитором за совершение некоторых юридически значимых действий (например, при подаче иска, удостоверении копий документов у нотариуса). Размер государственных пошлин устанавливается в гл. 25.3 НК РФ.

Гражданский иск — заявление, подающееся в суд, с целью защитить свои интересы и права, если они были нарушены в рамках частных правоотношений. Например, граждане наняли компанию, чтобы она сделала ремонт в их квартире, и внесли плату. Но компания сделала некачественный ремонт. Требование вернуть деньги или переделать ремонт и будет сутью гражданского иска.

Буква Д

Долг — взятое на себя неисполненное обязательство.

Должник — гражданин, компания или государственная структура, которые обязаны совершить определенное действие в пользу кредитора (перечислить деньги, передать имущество, выполнить работы или оказать услуги) либо, напротив, воздержаться от него (например, если была продана квартира, но продавец не подпускает покупателя к недвижимости).

Досудебное урегулирование спора — процедура, направленная на примирение кредитора и должника без доведения спора до суда. Например, они могли пойти к медиатору, найти компромисс (допустим, уменьшив сумму долга, предоставив рассрочку или иной способ исполнения обязательства) и заключить мировое соглашение. Также это может быть обмен претензиями, ответами на них и, впоследствии, возникшая договоренность о том, как будут погашаться долги.

Буква Ж

Жалоба — просьба лица, чьи интересы и права были нарушены, об их восстановлении. Например, если суд вынес неудовлетворительное решение, можно подать апелляционную, кассационную или надзорную жалобу в вышестоящие инстанции. Пожаловаться можно и руководству организаций (например, если продали некачественный товар) или ведомств (например, если судебный пристав слишком быстро прекратил исполнительное производство, не пытаясь арестовать средства на банковских счетах должника, его имущество).

Буква З

Запрет на выезд — мера, применяемая судебным приставом, чтобы должник не мог покинуть страну, пока не расплатится с долгами. Эту меру можно применять, если сумма задолженности превышает 30 тыс. руб. Но здесь есть исключения. Например, если гражданин не выплачивает алименты, то за границу могут не выпустить при долгах от 10 тыс. руб. Подробнее об этом можно узнать в ст. 67 закона «Об исполнительном производстве» № 229-ФЗ.

Заявление — просьба лица в адрес какой-либо государственной структуры или организации о помощи в реализации каких-либо прав. Например, заявления в суд подаются, чтобы разрешить какой-либо спор в пользу одной из сторон. В налоговую службу заявления могут подаваться, например, чтобы применить какую-либо фискальную льготу (допустим, пенсионеры могут не платить имущественный налог в отношении одного объекта недвижимости, допустим, за квартиру).

Буква И

Иск — вид заявления (см. букву З), подающийся мировому судье, суду общей юрисдикции или арбитражному суду.

Исковая давность — срок, данный заинтересованным лицам, в течение которого они могут защитить свои права и интересы. Согласно ст. 196 ГК РФ, общий срок исковой давности составляет 3 года с момента, когда гражданин, ведомство или фирма узнали (либо должны были узнать) о нарушении своих прав. Этот срок устанавливается для того, чтобы не было ситуаций, когда, например, в 2010 году кредитор не получил деньги от должника в период, указанный в договоре, но взыскать деньги ему вздумалось, например, в 2018 году. Исковую давность иначе можно трактовать как тезис «долг не живет вечно».

Исполнительное действие — деятельность судебного пристава, направленная на должника, чтобы вынудить того погасить задолженность перед кредитором или исполнить какую-либо другую обязанность в его пользу. В частности, к исполнительным действиям причисляются проверка финансовых документов, арест имущества (см. букву А), привлечение оценщиков для установления стоимости описанных материальных ценностей, установление запрета на выезд (см. букву З). Полный перечень исполнительных действий перечислен в ст. 64 закона № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».

Исполнительное производство — совокупность действий, направленных на обязательное и своевременное исполнение актов должностных лиц, государственных органов и суда, чтобы восстановить права и интересы взыскателей.

Исполнительный документ — документ, на основании которого судебный пристав возбуждает исполнительное производство. Это могут быть исполнительные листы, которые выдаются арбитражными судами и судами общей юрисдикции, акты ПФР, ФСС о взыскании страховых взносов, судебные приказы, медиативные соглашения, соглашения об уплате алиментов (последние два документа нуждаются в удостоверении нотариусом). Полный список исполнительных документов перечислен в ст. 12 закона № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».

Исполнительный розыск — деятельность судебного пристава, направленная на поиск самого должника, его имущества, в некоторых случаях ребенка. Судебный пристав вправе начать розыск, если долги превышают 10 тыс. руб. (ст. 65 закона «Об исполнительном производстве» № 229-ФЗ).

Исполнительский сбор — денежная «санкция», накладываемая на должника, если он добровольно не погасит задолженность в установленный законом срок (стандартно он составляет 5 дней). Его размер составляет 7% от суммы взыскания. Однако для граждан исполнительский сбор не может быть меньше 1 тыс. руб. Если же должники — организации или ИП, то для них исполнительский сбор не может быть меньше 10 тыс. руб. (ст. 112 закона № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»).

Буква К

Кассационная жалоба — жалоба на решение суда апелляционной инстанции, которое по какой-либо причине не устроило одну из сторон дела.

Коллекторы — профессиональные участники долгового рынка, занимающиеся покупкой долгов (чаще всего у финансовых организаций). Специализируются как на судебном, так и на внесудебном взыскании долгов. Они работают либо по агентской схеме (например, банк нанимает их, чтобы они помогли ему взыскать долги, и платит профессионалам процент от взысканной суммы), либо по цессионной схеме (когда они выкупают долги задешево, потом взыскивают его, и разница между покупкой и итоговым взысканием и есть их прибыль).

Буква Л

Лица, участвующие в исполнительном производстве — к ним, в первую очередь, относят взыскатели и должника, судебного пристава, а также различных специалистов, если потребуются их услуги (например, понятые, переводчик, оценщик, компания, которой будут передавать на хранение арестованное имущество). Список таких лиц закреплен в ст. 48 закона № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».

Буква М

Медиация — одна из процедур для досудебного разрешения конфликта между сторонами. Она предполагает поиск взаимовыгодного решения как для должника, так и для кредитора. Поиском компромисса будет заниматься третье лицо — медиатор, обязанное выслушать доводы обеих сторон и предложить оптимальное решение проблемы.

Мировое соглашение — документ, утверждаемый судом, который предусматривает компромиссный вариант разрешения спора (например, при наличии просроченной задолженности устанавливается новый график платежей, комфортный как для кредитора, так и для должника).

Буква Н

Надзорная жалоба — жалоба, подающаяся в Верховный Суд РФ на решения судов нижестоящих инстанций, если они не устроили стороны. Обычно подается в случае, если стороны не удовлетворились решением суда кассационной инстанции.

Буква О

Опись имущества — фиксация в документах процедуры ареста имущества. Чаще всего составляются акт ареста или акт описи, где перечисляется арестованное имущество и его предполагаемая стоимость.

Определение суда — вид судебного акта, вынесенный после рассмотрения судом спора по существу. Обычно на практике определения выносят суды первой инстанции (ст. 224 ГПК РФ), но бывают и исключения (например, определения Верховного Суда РФ).

Оценщик — должностное лицо, в долговой сфере занимающееся определением стоимости имущества должника, которое можно продать, а за счет вырученных денег погасить задолженность перед кредитором. Профессиональный оценщик обязательно должен застраховать свою ответственность и быть членом специализированных СРО.

Буква П

Постановление суда — альтернативное название решения суда. Это самое широкое понятие, поскольку включает в себя определения, судебные приказы и иные решения судебных органов. На практике постановления чаще всего выносятся судами апелляционной и кассационной инстанций.

Буква Р

Реализация арестованного имущества — процедура, направленная на продажу имущества должника, чтобы за вырученные деньги погасить долги (или их часть) перед кредитором. Для этого судебные приставы привлекают специализированные компании, которые организуют торги или скупают имущество должника на комиссионных началах.

Рыночная стоимость объекта оценки — конкурентная и вероятная цена имущества, по которой оно может быть продано на рынке без существенного ущерба для сторон купли-продажи. Иначе говоря, рыночная стоимость предполагает, что продавец не реализует имущество слишком дешево, а покупатель — не приобретет его слишком дорого.

Буква С

Субсидиарная ответственность — вид дополнительной ответственности, при которой кредитор может взыскать долг с другого лица, не основного должника, определенного в законе или договоре. Например, если гражданин оформил кредит в банке и не смог его вернуть, банк, которому не удалось взыскать деньги с основного должника, может взыскать их с поручителя.

Судебные расходы — к ним относят различные затраты, связанные с инициацией рассмотрения дела в суде (оплата госпошлины, наем юристов, привлечение экспертов вроде оценщика, переводчика и другие).

Судебный приказ — вид судебного акта, выносимый судьей без личного присутствия истца и ответчика, на основании которого взыскатель может принудительно вернуть долги. Согласно ст. 121 ГПК РФ, судебный приказ выносится в случаях, если размер задолженности не превышает 500 тыс. руб.

Судебный пристав — должностное лицо, в чьи обязанности входит обеспечить исполнение решений судов, нотариально заверенных добровольных соглашений между кредитором и должником, различных государственных структур.

Судебный штраф — денежная санкция для одной из сторон дела, если она не исполнила возложенные на нее обязанности. Например, если должнику запретили проводить какие-либо действия со своим имуществом, но переписал его на родственников.

Судья — должностное лицо, которые уполномочены вершить правосудие, справедливо разрешать споры между сторонами.

Буква Ф

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) РФ — государственный орган, который обеспечивает принудительное исполнение судебных документов, актов органов власти и уполномоченных должностных лиц, добровольных соглашений между сторонами. Они также обеспечивают порядок при проведении судебных заседаний.

Буква Х

Хранитель арестованного и изъятого имущества — гражданин или организация, которому судебный пристав передает недвижимое имущество под охрану, а движимое — на ответственное хранение.

Буква Ц

Цессия — процедура переуступки долга от одного кредитора другому. Например, если банк продал долг по кредиту гражданина коллекторам, это будет считаться цессией.

Это основные термины, которые обязаны знать каждые участники долговых правоотношений. Разбираясь в них, можно успешно помириться с кредиторами и должниками, не доводя дело до суда. Если же спор дошел до суда, то стороны смогут быстро сориентироваться, куда идти дальше, какие действия они могут предпринять. При получении исполнительных документов взыскатели, зная профессиональные термины, получат представление, как правильно взаимодействовать с сотрудниками ФССП, какие есть рычаги давления на должников. А должники, в свою очередь, смогут узнать, что с ними будет, если вовремя не выполнять свои обязанности.