Голубые фишки и не только: 10 российских компаний, акции которых стоит сейчас купить

Bloomberg считает Россию самым привлекательным рынком для инвестиций. За последние 5 лет отечественная площадка продемонстрировала среднюю годовую доходность более 19% в долларах США. Для сравнения: аналогичный показатель американской — чуть больше 16%. Чем обусловлен подъем российского рынка, и какими бумагами стоит пополнить инвестиционный портфель, рассказывает Михаил Митрофанов, предприниматель, инвестор, эксперт по криптовалюте.

Смена настроений

В текущем году российский рынок продолжает укреплять позиции. Тема санкций постепенно отходит на второй план, а вот потребность мировой экономики в сырьевых товарах, напротив, растет. Как и цены на энергоносители. Экономика РФ преодолела критический рубеж и демонстрирует позитивную динамику. Вкупе это делает российский рынок одним из самых перспективных для инвесторов. Со всеми вытекающими последствиями.

Имеет значение и то, что прогнозы по прибыли отечественных компаний уже выросли почти на 15%. Их фундаментальная «недооцененность» играет на руку российскому рынку — акции «наших» растут, как на дрожжах. Показательно, что бумаги российских эмитентов уже приобрели многие известные зарубежные инвесторы. Этот актив стоит уже сейчас включить в портфель.

«Западник» или «славянофил»?

Инвесторы в России, особенно начинающие, часто отдают предпочтение американским активам. Но глобальный энергетический кризис изменил расстановку сил — РФ прочно удерживает статус ведущей нефтегазовой сверхдержавы и контролирует состояние финансов, сглаживая инфляцию за счет ставок. Поэтому отечественный рынок на данный момент более перспективен для инвестиций.

Но даже на фоне положительной динамики всегда стоит соблюдать осторожность. Оптимальный вариант — приобретать так называемые «голубые фишки», самые надёжные акции. Единого списка не существует, фондовый рынок сам «выводит» на первые позиции наиболее ликвидные бумаги. По сути, он и растет в основном за счет «суперфишек». Используя их, можно даже обыграть индексы. Среди российских компаний сейчас несколько перспективных «топов».

Явные и возможные

Первая «синяя фишка», акции которой стоит добавить в портфель — Сбербанк. Недавно он был признан самым дорогим банком Европы, и продолжает наращивать капитализацию. Стоимость акций Сбера в 2021 уже несколько раз поставила новый рекорд. Что немаловажно, у компании есть государственная поддержка. В текущем году Сбер планирует заработать триллион рублей и направить на дивиденды половину чистой прибыли. Следовательно, доход инвесторов может составить до 8% годовых.

Есть потенциал и у акций ПАО «Газпром». Их стоимость в этом году тоже рекордно увеличилась. В том числе на фоне роста цен на газ в Евросоюзе, где запасы голубого топлива почти на нуле. Сказывается и влияние философии устойчивого развития: постепенно мир переходит на «зеленую» энергетику, а газ — единственный на данный момент «чистый» ресурс. Все указывает на то, что сектор будет расти.

«Роснефть» — входит в число самых быстроразвивающихся нефтяных компаний мира. Лидер отраслевого рынка в России. Выручка «Роснефти» увеличивается год от года. С начала сентября 2021 стоимость акций возросла практически на четверть на фоне событий в мире. В скором времени может произойти корректировка, но незначительная. Рост цен на сырьевом рынке гарантирует держателям бумаг компании стабильную выгоду.

«Норникель» тоже относится к российским «суперфишкам». Спрос на цветные металлы из-за перехода на природные источники энергии продолжает увеличиваться. Особенно на никель. Это инвестиция лучше покажет себя в долгосрочной перспективе — на фоне «переключения» мира на зеленую энергетику.

По этой же причине инвесторам стоит присмотреться к бумагам «Русала». Цены на алюминий растут стремительно, с начала года они поднялись почти на 50%. Высокий мировой спрос указывает на потенциал дальнейшего роста.

Акции «Лукойл» — хорошая долгосрочная инвестиция. С учетом сложившейся на рынке ситуации стоит ожидать последовательное обновление ценовых максимумов и стабильный доход.

«Яндекс» демонстрирует стабильный рост акций в течение последней пятилетки. Он происходит в том числе за счет постоянного расширения сети. Также компания сейчас активно занимается различными разработками — ИИ, беспилотные авто. Здесь немало перспектив для роста.

Компания «Озон» сейчас занимает третье место на рынке России, и продолжает развиваться. Это хорошая долгосрочная инвестиция — многое указывает на то, что «Озон» сохранит высокий темп роста, а в перспективе — улучшит маржинальность.

Тинькофф Банк сейчас занимает второе место на рынке кредитных карт в России. Активно перерастает в финтех-сектор, добавляет новые сервисы. Бумаги компании, как и у Сбера, являются акцией роста.

МТС — неочевидная «суперфишка», но акции компании в скором времени могут сделать рывок благодаря запуску 5G. Инвесторам стоит учитывать это и приобрести бумаги компании.

При формировании портфеля важно не забывать о корреляции акций. Лучший вариант — когда они «балансируют» друг друга, не падают синхронно вслед за индексами. Перечисленные «суперфишки» отвечают этим критериям. К примеру, пара «Сбербанк и Норникель» отлично диверсифицирована, а Яндекс в принципе идет в противофазе со всеми остальными.

Плюсы портфеля из российских «топов»

Портфелем, состоящим из «суперфишек», легче управлять, не нужно применять сложные стратегии. Достаточно раз в год продать «подросшие» акции и увеличить количество «просевших». На долю каждой компании условно должно приходиться около 20%.

Еще один положительный момент: на длинном горизонте, через два десятка лет, такой портфель будет приносить довольно солидный стабильный доход — от 500 тысяч рублей. Средняя годовая доходность — чуть больше 18% без дивидендов.

Важные нюансы

Первое, что важно при инвестировании — работать нужно только со свободными средствами, никаких заёмных денег. Начинать можно с 10% от своего ежемесячного дохода.

Многие начинающие инвесторы при выборе стратегии долго не могут определиться — сотрудничать с финансовыми советниками или нет. Здесь стоит придерживаться золотой середины: обращаться к консультантам только с конкретным вопросом. К примеру, когда решение о покупке уже принято, но хочется получить экспертное подтверждение его целесообразности.

Диверсификация портфеля обязательна. Особенно сейчас, в преддверии глобальной коррекции. Оптимально, если он состоит не только из акций, но и содержит ОФЗ. Это поможет минимизировать риски и убытки при падении не только отдельных активов, но и рынка в целом.