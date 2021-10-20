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Отчеты, которые нужно сдать, и налоги, которые заплатить в последнюю неделю октября 2021 г.

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Рубрика Отчетность
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На конец октября приходятся сроки сдачи отчетности за 9 месяцев. К привычным отчетам в ФСС и декларациям по налогам добавился еще один отчет по прослеживаемости товаров.

Основной объем отчетности в октябре 2021 года сдается 25 числа и 28-го. Кроме того, в конце октября практически всем нужно заплатить налог или сбор.

25 октября: отчетность

Это день основной налоговой отчетности для УСН-компаний. Все остальные организации сдают форму 4-ФСС в Фонд социального страхования.

25 октября: уплата налогов

В конце октября платятся налоги и сборы за 9 месяцев или за третий квартал года. НДС нужно заплатить не позднее 25 октября, налог на прибыль — не позднее 28 октября.

УСН компании платят налог до 25 октября.

28 октября: отчетность

В этот день должна быть сдана отчетность в ИФНС по налогу на прибыль.

*ПОКА первое ноября 2021 — последний день сдачи без штрафов:

  • Расчета по страховым взносам РСВ за 9 месяцев 2021 года;
  • Расчета 6-НДФЛ за 9 месяцев 2021 года.

РСВ сдается не позднее 30-го числа месяца, следующего за отчетным (расчетным) периодом. В 2021 году срок сдачи РСВ за 9 месяцев выпадает на выходной, и расчет можно сдать в ближайший за ним рабочий день, то есть 1 ноября 2021 года.

6-НДФЛ необходимо сдавать не позднее последнего числа месяца, который следует за отчетным кварталом. В отчетности за 9 месяцев 2021 году последний день месяца — выходной. Поэтому 6-НДФл можно сдать 1 ноября 2021 года.

Такие правила установлены пунктом 7 статьи 431, пунктом 7 статьи 6.1 НК.

28 октября: уплата налогов

Не позднее 28 октября нужно оформить и провести все налоговые платежки по уплате налога либо аванса по налогу на прибыль.

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