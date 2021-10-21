СЗВ-ТД сдан не в срок. Какой будет штраф?

Штраф за не вовремя сданный отчет СЗВ-ТД для организации — от 500 до 50 000 рублей. Сколько именно придется заплатить за неправильно или с нарушением сроков поданные в ПФР сведения, зависит от количества ошибок и других факторов.

Кто и в какие сроки сдает СЗВ-ТД

СЗВ-ТД — это новая форма отчетности, которую работодатели предоставляют в ПФР с января 2020 г. И хотя штраф за несданный СЗВ-ТД предусмотрен не был, форма введена для всех работодателей, сдавать ее обязательно. Порядок ее заполнения утвержден Постановлением Правления ПФ РФ от 25.12.2019 № 730п. С августа 2021 г. изменился бланк СЗВ-ТД. Изменения внесены Постановлением Правления ПФ РФ от 27.10.2020 № 769п.

Теперь отчет выглядит так:

Работодатели должны передавать в Пенсионный фонд сведения:

о приемах;

увольнениях;

переводах;

лишениях специального права;

присвоении категории;

переименованиях;

выборе способа ведения трудовой книжки.

Если ничего из этих мероприятий в отчетном месяце не произошло, то и отчитываться нет необходимости, и штраф за не вовремя сданный СЗВ-ТД компании не грозит.

Планировалось, что эта отчетность сдается ежемесячно (15-го числа — за предыдущий месяц).

Однако в период пандемии COVID-19 ситуация изменилась. В целях оперативного мониторинга занятости правительство изменило сроки предоставления сведений о приеме и увольнении работников. Теперь предоставлять их необходимо не позднее следующего дня. А вот для остальных мероприятий сроки остались прежними.

За что оштрафуют и на сколько

Основания выписать штраф, если не вовремя сдать отчет СЗВ-ТД, появятся у ПФР в двух случаях:

форма сдана не вовремя;

сведения неполные или недостоверные.

Эксперты, обсуждая, какой штраф, если не сдан СЗВ-ТД, выпишут компании, ссылаются на ст. 17 закона № 27-ФЗ «О персонифицированном учете... », предусматривающую за непредоставление сведений или некорректные данные штраф в размере 500 руб. за каждое застрахованное лицо.

Кроме того, получить штраф за не вовремя поданный отчет СЗВ-ТД вполне реально и в рамках КоАП. За нарушения в области трудового законодательства отвечает ст. 5.27 КоАП. Санкция составляет:

для должностных лиц — 1000-5000 руб.;

для ИП — 1000-5000 руб.;

для организаций — 30 000-50 000 руб.

При повторном нарушении суммы возрастают: для должностных лиц и ИП — 10 000-20 000 руб. или дисквалификация; для компаний — 50 000-70 000 руб.

В дополнение к этому 01.04.2020 законом № 90-ФЗ власти ввели новые штрафы за отчетность в ПФР, изменив ст. 15.33.2 КоАП. Теперь отвечать придется не только за ошибки или нарушение сроков подачи СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ, но и за СЗВ-ТД. Правда, сумма невелика — от 300 до 500 рублей. Заплатить придется должностному лицу, к организации эту статью не применяют. Действует новая норма с января 2021 года.

Когда не оштрафуют

Заметим, что штраф за несвоевременно сданный отчет СЗВ-ТД назначают не всегда. Сотрудники ПФР имеют полномочия заменить его предупреждением или вовсе не наказывать нерадивого страхователя. На практике в 2020-ом контролирующие органы редко наказывают за непредоставление нового отчета.

Но они должны передать информацию о нарушении в ГИТ. На основании поступивших сведений инспекция сможет провести внеплановую проверку или изменить категорию риска предприятия, что влияет на периодичность проверок. С января 2021 инспекция труда имеет полномочия и оштрафовать за нарушение порядка сдачи отчетности.

Не выпишут штраф за несвоевременное предоставление СЗВ-ТД, если организация заметила ошибку и самостоятельно исправила ее до обнаружения сотрудниками ПФР, отправив отменяющую или дополняющую форму.

Не накажут, если изменить или отменить уже отмеченное в форме мероприятие в силу каких-то причин, таких как решение суда.

Как снизить размер штрафных санкций или отменить их

Каждый, кто получал штраф за несдачу СЗВ-ТД, желает отменить его или снизить размер выплаты.

Тем более, что встречаются ситуации, в которых ПФР выставляет претензии и грозит штрафными санкциями необоснованно. Чаще всего такое происходит при сверке данных из форм СЗВ-М, СЗВ-СТАЖ и СЗВ-ТД. При обнаружении расхождений фонд требует объяснений. Причинами расхождений являются:

наличие в организации ГПХ договоров об оказании услуг (выполнении работ) с физлицами. Такие исполнители включаются в СЗВ-М как застрахованные лица, но не отражаются в СЗВ-ТД, т. к. с ними нет трудовых отношений;

ситуация, в которой функции директора в компании осуществляет единственный учредитель, без заключения с ним трудового договора. Такие лица отражаются в СЗВ-М.

Избежать штрафа в таком случае просто: в ответ на требование об устранении расхождений необходимо написать письмо в ПФР о непредоставлении СЗВ-ТД с изложением всех обстоятельств и приложением подтверждающих документов (при их наличии).

Что делать, если сведения предоставлены не вовремя или не предоставлены вовсе? Прежде чем готовить деньги на оплату штрафа, попробуем снизить его размер. Для этого следует:

дождаться акта о выявлении нарушения;

предоставить в Фонд в письменном виде мотивированные возражения с описанием ситуации, причин нарушения и просьбой ограничиться предупреждением или снизить штраф.

Стопроцентно работающих схем, как объяснить не вовремя поданный СЗВ-ТД, нет, но с большой вероятностью в качестве смягчающих обстоятельств учтут:

первичный характер нарушения;

нештатные ситуации, затронувшие организацию;

технические неполадки;

серьезные личные обстоятельства должностного лица, ответственного за передачу информации.

Сотрудники контролирующих органов (ПФР или ГИТ) изучают предоставленные материалы, выслушивают объяснения при очном разбирательстве и выносят вердикт.

Это примерный алгоритм, как избежать штрафа, если забыл отправить СЗВ-ТД при увольнении или приеме. С переводами и другими мероприятиями немного проще, т. к. срок для их предоставления больше (до 15-го числа следующего месяца).

Полномочия штрафовать за СЗВ-ТД с 2021 года имеются и у ГИТ. Они проверяют страхователей при обнаружении нарушений.

Если организация не признает своей вины, а снизить штраф не удалось, доказывать свою правоту придется в судебном порядке. Хотя практика по обжалованию решения инспекции труда по штрафу за несвоевременное предоставление СЗВ-ТД в 2021 году еще не сформировалась, не исключено, что судьи будут более лояльны и примут сторону компании.