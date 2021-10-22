Игра в детектива: зачем нужно «выслеживать» долги контрагентов?

Многие ли из нас перед тем, как дать денег в долг знакомому, или перед тем, как заключить договор, казалось бы, с известным предпринимателем или организацией в городе, проверяют, есть ли у них другие долги? Скорее всего, ответом будет уверенное (или не очень) «Нет».

В России, пожалуй, к этому делу ответственнее всего подходят банки. Надо же удостовериться, что заёмщик сможет вернуть кредит, и начинается сотня проверок: а нет ли у него других кредитов, а официально ли он работает, а сколько зарабатывает, а кто у него есть в семье? Если кредит выдаётся юридическому лицу, то и здесь будет сотня проверок: а долго ли компания на рынке, а не судилась ли она с кем, а каков размер уставного капитала, а кто руководство? Но даже такой ответственный подход не спасает банки от рисков.

По данным ЦБ РФ на 1 сентября 2021 года, доля просроченных платежей (когда заёмщик не платит долги по кредитам больше 3 месяцев подряд) составляет свыше 1,02 трлн руб.

И это только официальная банковская статистика. А сколько возможных Андреев, Наташ, Борисов и Ань не вернули долги своим знакомым, родственникам и друзьям? А сколько потенциальных ООО «Ромашка» не заплатили каким-нибудь ИП Ивановым? Судя по загруженности судов — очень и очень много.

Для чего нужна «игра в детектива»?

Незнание ситуации о долгах контрагента может привести к возникновению различных рисков. Юрист юридической фирмы INTELLECT Гульжанат Абдулмуслимова предупреждает о некоторых из них:

репутационные — например, если контрагент не платит по сделке, компания лишается прибыли, и в нее не захотят вкладываться инвесторы, потому что она сотрудничает с «сомнительными личностями»;

финансовые — ситуация может привести к неисполнению обязательств вообще, к просрочке их исполнения;

налоговые — если налоговый орган решит, что сделка фиктивная и направлена лишь на получение налоговой выгоды, он отменит затраты по налогу на прибыль или вычеты по НДС, которые связаны со спорным контрагентом.

Пример налогового риска. Допустим, некое ООО «Ромашка» продает товары за «наличку» по высокой цене. Но платить налог на прибыль со всей полученной выручки компании не хочется. Тогда она заключает фиктивный договор с неким ИП, будто бы организация продала товар с минимальной наценкой конкретному предпринимателю. А на самом деле продажи были розничным покупателям по высокой цене. Именно данные фиктивного договора отображаются в фальшивой налоговой отчетности. Фактически компания, допустим, получила прибыль в 1 млн руб., но по «сделке» с предпринимателем — всего 500 тыс. руб. И именно с 500 тыс. руб. ООО «Ромашка» и заплатило налог на прибыль. ФНС РФ в ходе проверок узнала, что сделка фальшивая, а также выяснила, что реальная прибыль оказалась 1 млн руб. Она доначислила компании налог на прибыль, а также оштрафовала ее за «вранье». Так и возникают некоторые налоговые долги.

Чтобы максимально обезопасить себя от заключения сделки с недобросовестными деловыми партнерами, следует проверить их правоспособность, деловую репутацию и финансово-материальное обеспечение в максимально возможных доступных источниках информации.

Приведем пример. Допустим, некий Андрей дал в долг своему другу 100 тыс.руб. Друг хороший, общаются с детства, не раз друг друга выручали. Сумма немаленькая, и Андрей с другом решили на всякий случай заключить договор беспроцентного займа. Однако друг Андрею много чего не договаривал. Оказалось, что вложив 100 тыс. руб., который друг занял у Андрея, в свой бизнес, он «прогорел». У него начались проблемы с судебными приставами, которые арестовали его старенькую машину 2008 года выпуска, да и сам он накопил долгов на сумму более 500 тыс. руб. А одна из компаний, с которой друг сотрудничал как ИП, подала против него иск о банкротстве.

Если бы Андрей заранее проверил в открытых источниках финансовое положение друга, он бы не потерял 100 тыс. руб. А если процедуру банкротства против друга всё же начнут, далеко не факт, что Андрею удастся вернуть хотя бы 10 тыс. руб. Ведь у друга много кредиторов, а размер имущества ограничен. Да и живёт друг в однокомнатной квартире на окраине города, совсем не роскошной, скромно обставленной — а единственное жилье по закону отнимать нельзя. Остается только старенькая машина, можно ли продать её хотя бы за 200 тыс. руб. (она побывала в трех авариях) — еще большой вопрос.

Где можно проверить долги?

Юрист юридической фирмы INTELLECT Гульжанат Абдулмуслимова рекомендует проверять долги в следующих источниках из числа открытых баз данных.

Легально ли собирать такую информацию?

Многие задаются вопросом, можно ли проверить долги контрагента, и будет ли это законно. В частности, страх связан с возможным нарушением закона «О персональных данных».

Действительно, ст. 13.11 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ устанавливает штрафы за обработку персональных данных в случаях, не предусмотренных законом или в случаях, если не получили письменного согласия гражданина или предприятия. В зависимости от квалификации правонарушения, обычных людей ждут штрафы от 2 до 20 тыс. руб. Должностным лицам штрафы выше — от 10 до 100 тыс. руб. Несладко придется и компаниям, которых закон позволяет оштрафовать от 60 до 150 тыс. руб.

Обработка (включая сбор) персональных данных может осуществляться только с согласия субъекта персональных данных, напоминает юрист. Исключение составляют случаи, когда персональные данные обрабатываются с целью осуществления прав и законных интересов оператора обработки персональных данных или третьих лиц.

«Проверить по открытым базам можно любое лицо. Если информация относится к общедоступной, то есть доступ к ней не ограничен, для проверки достаточно иметь лишь доступ к интернету, согласия контрагента на сбор такой информации не требуется. Тем не менее, можно попросить контрагента написать такое согласие, чтобы обезопасить себя от возможных претензий со стороны субъекта персональных данных в будущем», — рекомендует эксперт.

Что делать, если контрагент все же оказался неплатежеспособным?

Прежде, чем идти в суд, стоит попытаться взыскать долги мирным путем. Это могут быть:

переговоры — стоит договориться о встрече с должником, рассказать ему о последствиях неоплаты долга;

направление претензии — это нужно сделать обязательно, если должник ИП или фирма, даже если по закону направлять ее можно по желанию (так меньше шансов, что иск в суде оставят без движения из-за несоблюдения досудебного порядка);

медиация — чтобы не идти в суд, стороны могут заключить медиативное соглашение, которое установит компромиссный для должника и кредитора вариант погашения долгов.

Если решить ситуацию мирным путем не удалось, только тогда нужно направить документы в суд. Помимо заявления, нужно приложить массу доказательств: расписки, договоры, выписки с банковского счета и многое другое.

Судебные разбирательства иногда затягиваются на годы. Но кредитор теряет не только время, но и деньги. Это и госпошлина за подачу иска (которая определяется в процентном соотношении от его цены), и возможная оплата услуг юриста, и попытки с помощью судебных приставов найти имущество должника, арестовать и продать его. Если судебные приставы не справляются, придется нанимать частных специалистов, занимающихся поиском активов должников. Досудебный порядок тоже затратный: это направление заказных писем должнику, звонки ему, направление смс-сообщений. И это еще не говорится о банальных расходах на чернила и бумаги: придется много писать, распечатывать, ксерокопировать.

Конечно, если кредитор выиграет суд, он сможет взыскать с должника компенсацию на судебные расходы. Но сумма может быть ниже фактической.

У меня нет времени, мне невыгодно взыскивать долги: что делать?

Если процедура взыскания долгов пугает временными и финансовыми затратами, но хоть какую-то часть денег получить назад все же хочется — то долги можно продать. Инвесторы охотно покупают долги, если их суть подробно описана:

по какой причине они возникли;

какие документы подтверждают их наличие;

есть ли решение суда или исполнительное производство;

есть ли имущество у должника и какое.

Конечно, кредитору необязательно обладать всей этой информацией (и документами), чтобы продать долг. Но наличие этих сведений намного повысит шансы, что долг быстро купят. Да и продать его тогда удастся подороже.

Но, если информации и документов нет, продать долги все равно можно, скорее всего, придется уступить в цене. Ведь это значит, что новому кредитору придется самому тратиться на суды, поиск имущества и так далее.

Продавая долги, кредитор может получить от 30 до 80% суммы задолженности. Он избавится от необходимости «бегать по судам», вести тяжелые переговоры, тратить большие деньги на процедуру взыскания.

Покупая долги, инвесторы смогут получить прибыль до 50% после всех расходов, если смогут правильно инициировать процедуру взыскания.