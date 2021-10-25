Рейдерская атака компаний в 2021 году: что важно знать

Понятие «рейдерский захват» появилось в девяностые — тогда рейдеры любыми возможными методами забирали себе чужой бизнес. В наше время рейдерские захваты никуда не делись, но стали незаметнее: теперь рейдеры проникают в компании, подтасовывают документы, используют суды и контролирующие органы.

Все просто: посторонние лица захватывают бизнес по поддельным документам. Мошенники регистрируют на руководящие должности левых людей, а потом шантажируют собственников, предлагая выкупить долю своего же бизнеса.

В 2021 году 40% предпринимателей заявили о таком мошенничестве.

Компании, которыми интересуются рейдеры

Для рейдерского захвата подходит любая фирма со значимыми активами: акциями, деньгами, машинами, зданиями и землей.

Способы рейдерского захвата

Перечислим основные.

Махинации с акционерным капиталом

Пример. Рейдер скупает миноритарный пакет акций или заставляет передать его силой.

Руководителем становится близкое к рейдеру лицо

Как директор, он может распоряжаться 25% активов организации. Он берет кредит под залог собственности, предприятие не справляется с бешеными процентами, и банк забирает его за долги. Затем рейдер выкупит его у банка с большой скидкой.

Подделка учредительных документов, внесение изменений в реестр

По сути, практически любой человек может принести в налоговую инспекцию поддельный комплект учредительных документов. Иногда подкупают нотариуса или непосредственно сотрудника налоговой, а порой и этого не требуется.

Формирование или покупка задолженности

Выкупить с большой скидкой долги предприятия, стать его крупнейшим кредитором, потом инициировать банкротство и забрать имущество по заниженной стоимости.

Давление на реального собственника

Самый распространенный метод — заведение уголовного дела. Именно так обычно принуждают собственника продать актив по заниженной цене.

Вынесение судом решения в пользу рейдера

Нужные захватчикам решения выносятся либо на законных основаниях — по представленным рейдером документам, либо из-за сговора судьи с атакующей стороной.

Распространение информации, компрометирующей компанию

Так рейдеры дестабилизируют работу компании и добиваются снижения ее капитализации. В результате либо меняется собственник фирмы, либо предприятие теряет ценную клиентуру.

Ошибки предпринимателей, которые приводят к потере бизнеса

Одна из распростарненных ошибок: руководство пренебрегает корпоративными рисками при операциях с акциями и долями, когда выбирает способ управления обществом и формирует уставные документы.

Например, собственники оформляют бизнес на номинального владельца, когда создают новое юридическое лицо или сворачивают деятельность старой компании.

Другая ошибка: компании затягивают корпоративный конфликт, в результате которого бизнес становится уязвимым в результате трудовых или иных споров. В ходе судебных разбирательств на свет выводится и делается доступной внутренняя документация компании. Злоумышленники активно изучают полученную информацию и затем используют методы психологического и физического давления на собственников и руководителей компаний.

Вредные советы: как стать легкой добычей для мошенников? Храните оригиналы учредительных документов в доступном месте. Не стоит обременять себя и своих заместителей обязанностью ставить подписи на документах, лучше выдать генеральную доверенность курьеру с правом подписи всего, что пожелает. Ходить на общие собрания участников не обязательно, лучше передать полномочия доверенному лицу. В офисе всегда и у всех должны быть чистые листы с подписью руководителя.

Защита от рейдерских захватов

Чтобы не допустить рейдерского захвата, лучше подготовиться заранее. Прежде всего нужна юридическая защита — лучше нанять юриста или компанию на аутсорсинг, чтобы они проверяли договоры, анализировали контрагентов и сопровождали сделки.

Для защиты от рейдерских захватов важно иметь четко прописанный устав предприятия, который содержит в себе меры, ограничивающие продажу акций, доступ к учредительным документам и документам на недвижимость. Нужно контролировать информацию о компании, которая содержится в единых государственных реестрах.

Уже сегодня можно принять некоторые меры по защите компании.

Следите за бизнесом. Регулярно проверяйте сведения о компании в ЕГРЮЛ. Внесите в Устав положения, защищающие от рейдерской атаки. Исключите возможность продажи долей в уставном капитале третьим лицам без согласия всех участников. Не допускайте передачу в залог пакетов акций или долей в уставном капитале. Разделите собственность компании на несколько юридических лиц. Например, одно юридическое лицо может владеть недвижимостью, другое — вести основную деятельность. Такое разделение усложнит рейдерский захват. Проверяйте кандидатов при приеме на работу. Регламентируйте доступ к документации и печатям. Организуйте работу с архивами. Контролируйте каждую проверку компании со стороны государственных органов. Привлекайте юристов, если проверяющие предъявляют нестандартные требования. Обеспечьте конфиденциальность информации, особенно об обязательствах компании. Проводите ежегодный аудит бизнеса по выявлению уязвимых мест. Адаптируйте компанию к внешним угрозам.

Что необходимо сделать в первую очередь в случае рейдерского захвата?

Вариант, если решение о регистрации изменений еще не принято:

Незамедлительно представить в регистрирующий налоговый орган возражение заинтересованного лица относительно предстоящей государственной регистрации изменений устава юридического лица или предстоящего внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц (Форма № Р38001). При возможности прибыть лично в регистрирующую налоговую на личный прием, в ходе которого изложить все обстоятельства. Изложить все обстоятельства, подтверждающие незаконность использования электронной подписи, в письменном обращении. Его можно подать в регистрирующий орган в ходе личного приема.

Если решение о регистрации изменений уже принято: