Рейдерская атака компаний в 2021 году: что важно знать

Понятие «рейдерский захват» появилось в девяностые — тогда рейдеры любыми возможными методами забирали себе чужой бизнес. В наше время рейдерские захваты никуда не делись, но стали незаметнее: теперь рейдеры проникают в компании, подтасовывают документы, используют суды и контролирующие органы.
Все просто: посторонние лица захватывают бизнес по поддельным документам. Мошенники регистрируют на руководящие должности левых людей, а потом шантажируют собственников, предлагая выкупить долю своего же бизнеса.
В 2021 году 40% предпринимателей заявили о таком мошенничестве.
Компании, которыми интересуются рейдеры
Для рейдерского захвата подходит любая фирма со значимыми активами: акциями, деньгами, машинами, зданиями и землей.
Способы рейдерского захвата
Перечислим основные.
- Махинации с акционерным капиталом
Пример. Рейдер скупает миноритарный пакет акций или заставляет передать его силой.
- Руководителем становится близкое к рейдеру лицо
Как директор, он может распоряжаться 25% активов организации. Он берет кредит под залог собственности, предприятие не справляется с бешеными процентами, и банк забирает его за долги. Затем рейдер выкупит его у банка с большой скидкой.
- Подделка учредительных документов, внесение изменений в реестр
По сути, практически любой человек может принести в налоговую инспекцию поддельный комплект учредительных документов. Иногда подкупают нотариуса или непосредственно сотрудника налоговой, а порой и этого не требуется.
- Формирование или покупка задолженности
Выкупить с большой скидкой долги предприятия, стать его крупнейшим кредитором, потом инициировать банкротство и забрать имущество по заниженной стоимости.
- Давление на реального собственника
Самый распространенный метод — заведение уголовного дела. Именно так обычно принуждают собственника продать актив по заниженной цене.
- Вынесение судом решения в пользу рейдера
Нужные захватчикам решения выносятся либо на законных основаниях — по представленным рейдером документам, либо из-за сговора судьи с атакующей стороной.
- Распространение информации, компрометирующей компанию
Так рейдеры дестабилизируют работу компании и добиваются снижения ее капитализации. В результате либо меняется собственник фирмы, либо предприятие теряет ценную клиентуру.
Ошибки предпринимателей, которые приводят к потере бизнеса
Одна из распростарненных ошибок: руководство пренебрегает корпоративными рисками при операциях с акциями и долями, когда выбирает способ управления обществом и формирует уставные документы.
Например, собственники оформляют бизнес на номинального владельца, когда создают новое юридическое лицо или сворачивают деятельность старой компании.
Другая ошибка: компании затягивают корпоративный конфликт, в результате которого бизнес становится уязвимым в результате трудовых или иных споров. В ходе судебных разбирательств на свет выводится и делается доступной внутренняя документация компании. Злоумышленники активно изучают полученную информацию и затем используют методы психологического и физического давления на собственников и руководителей компаний.
Вредные советы: как стать легкой добычей для мошенников?
- Храните оригиналы учредительных документов в доступном месте.
- Не стоит обременять себя и своих заместителей обязанностью ставить подписи на документах, лучше выдать генеральную доверенность курьеру с правом подписи всего, что пожелает.
- Ходить на общие собрания участников не обязательно, лучше передать полномочия доверенному лицу.
- В офисе всегда и у всех должны быть чистые листы с подписью руководителя.
Защита от рейдерских захватов
Чтобы не допустить рейдерского захвата, лучше подготовиться заранее. Прежде всего нужна юридическая защита — лучше нанять юриста или компанию на аутсорсинг, чтобы они проверяли договоры, анализировали контрагентов и сопровождали сделки.
Для защиты от рейдерских захватов важно иметь четко прописанный устав предприятия, который содержит в себе меры, ограничивающие продажу акций, доступ к учредительным документам и документам на недвижимость. Нужно контролировать информацию о компании, которая содержится в единых государственных реестрах.
Уже сегодня можно принять некоторые меры по защите компании.
- Следите за бизнесом. Регулярно проверяйте сведения о компании в ЕГРЮЛ.
- Внесите в Устав положения, защищающие от рейдерской атаки.
- Исключите возможность продажи долей в уставном капитале третьим лицам без согласия всех участников.
- Не допускайте передачу в залог пакетов акций или долей в уставном капитале.
- Разделите собственность компании на несколько юридических лиц. Например, одно юридическое лицо может владеть недвижимостью, другое — вести основную деятельность. Такое разделение усложнит рейдерский захват.
- Проверяйте кандидатов при приеме на работу. Регламентируйте доступ к документации и печатям. Организуйте работу с архивами.
- Контролируйте каждую проверку компании со стороны государственных органов. Привлекайте юристов, если проверяющие предъявляют нестандартные требования.
- Обеспечьте конфиденциальность информации, особенно об обязательствах компании.
- Проводите ежегодный аудит бизнеса по выявлению уязвимых мест. Адаптируйте компанию к внешним угрозам.
Что необходимо сделать в первую очередь в случае рейдерского захвата?
Вариант, если решение о регистрации изменений еще не принято:
- Незамедлительно представить в регистрирующий налоговый орган возражение заинтересованного лица относительно предстоящей государственной регистрации изменений устава юридического лица или предстоящего внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц (Форма № Р38001).
- При возможности прибыть лично в регистрирующую налоговую на личный прием, в ходе которого изложить все обстоятельства.
- Изложить все обстоятельства, подтверждающие незаконность использования электронной подписи, в письменном обращении. Его можно подать в регистрирующий орган в ходе личного приема.
Если решение о регистрации изменений уже принято:
- Сообщить о данном факте в обслуживающую кредитную организацию (банк)
- Представить в регистрирующий орган заявление о недостоверности сведений (Форма № Р34002).
- Обжаловать решение о госрегистрации в соответствующее Управление ФНС России.
- Отслеживать все последующие попытки представления подложных документов на сайте ФНС.
- Обратиться в правоохранительные органы.
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