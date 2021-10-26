Ничего личного, просто бизнес: все об аресте счетов предпринимателя за долги

Представим себе типичный портрет российского предпринимателя. Назовем его Захар, ему 37 лет, он получил статус ИП, чтобы открыть небольшой продуктовый магазин, 5 лет назад. Его бизнес уже пережил период становления и даже начал приносить доход. С виду все замечательно.

Как и у любого ИП, у Захара открыт расчетный счет, через который он получает деньги от покупателей, выплачивает зарплату продавцам и самому себе, оплачивает товары поставщиков. Расчетный счет открыт в условном банке «Монетка» и используется только для целей бизнеса. Но также у Захара есть личные банковские счета, которые он использует, чтобы оплачивать товары и услуги, необходимые для него самого и его семьи. К личным банковским счетам привязаны пластиковые (и цифровые) карточки. В бизнесе эти счета никак не используются, единственное, на них поступает зарплата с расчетного счета Захара как ИП.

Бизнес — вещь рисковая, и иногда предприниматели остаются кому-то должными. Но, если, просрочив оплату какому-нибудь поставщику, можно чисто по-человечески договориться о новых сроках без начисления всяких штрафов и пеней, то вот с налоговой службой такой «номер» без последствий не пройдет. ФНС не будет долго думать: не уплатил налог вовремя — мучайся с «замороженным» расчетным счетом и не имей возможности никому ничего платить. Однако нередки случаи, когда фискальный орган арестовывает не только бизнес-счета предпринимателя, но и его личные. Как говорится, налоги превыше всего. А человек банально не может себе хлеба на ужин купить: весь «безнал» арестован.

«Ничего личного, просто бизнес», — может аргументировать ФНС. Сам же виноват, налоги вовремя не заплатил. А думать надо было раньше!

Но вправе ли налоговики так поступать? ДОЛГ.РФ разбирался с экспертами.

Сначала об отличиях «личного» и «бизнеса»

По правилам ЦБ РФ, личные счета граждан недопустимо использовать для предпринимательской деятельности. Исключением стали самозанятые, но, во-первых, они не являются ИП, а во-вторых, даже им банки рекомендуют заводить отдельные счета для получения оплаты от клиентов.

Личные счета заводить проще. Клиенту банка достаточно предъявить только паспорт, и ему выдадут пластиковую или цифровую карту. Он без проблем может обналичивать с нее деньги, расплачиваться в магазинах, делать переводы друзьям и родным, другим частным лицам.

Для расчетного счета требования строже. Чтобы его завести, ИП нужно принести не только паспорт, но и свидетельства, подтверждающие его «бизнес-статус», в некоторых случаях — данные налоговой и финансовой отчетности. Его, напротив, нельзя использовать в личных целях, через него допустимо рассчитываться с контрагентами, выплачивать зарплату персоналу.

Технически счета ИП обычно начинаются с номера «407», а личные счета — с номера «408».

Сложившаяся судебная практика

Совсем недавно, 23 августа 2021 года, Верховный Суд (ВС) РФ вынес определение по делу № 305-ЭС21-6579, где запретил налоговой службе «посягать» на личные счета предпринимателей.

В рамках этого дела предпринимательница задолжала бюджету более 2 млн руб. налогов. ФНС приняла решение об аресте всех счетов бизнесвумен: и тех, которые она использовала для предпринимательской деятельности, и тех, что были ее личными.

Банк, получив решение фискального органа, решил защитить интересы своей клиентки. Он «заморозил» ее счет, который она использовала как ИП, но отказался блокировать личные счета. В то же время ФНС узнала, что женщина по личным счетам переводила деньги в размере более 500 тыс. руб., что, конечно, ее не устроило. Налоги предпринимательница не платит, а на личные нужды находит полмиллиона рублей!

Из-за этого фискальный орган решил оштрафовать банк, который не помог ему пополнить бюджет. Но банку удалось успешно оспорить штраф в ВС РФ.

По мнению высшей инстанции, блокировка личных счетов может привести к тому, что человек не сможет обеспечивать свою базовую жизнедеятельность: покупать еду, одежду, лекарства, оплачивать медицинские услуги и иные необходимые вещи. Потому из-за долгов, возникших в связи с предпринимательской деятельностью, арест можно накладывать только на коммерческие счета.

В то же время ФНС может обратиться в суд, чтобы взыскивать долги в бюджет от предпринимательской деятельности за счет имущества человека. Если суд сочтет такое положение дел справедливым, то налоговая служба получит исполнительный документ и сможет взыскивать долги через судебных приставов.

Чтобы избежать ситуаций с блокировками счетов или с наложением санкций от ФНС, желательно заранее узнать, есть ли причины, по которым фискальный орган может наблюдать за вами внимательнее обычного. Сориентироваться в собственной «подозрительности» для налоговиков и сэкономить деньги в будущем поможет карта рисков.

«Согласно определению ВС РФ, ФНС не имеет права требовать блокировки банковских счетов ИП, которые были открыты для их личных целей, а не для ведения коммерческой деятельности. Таким образом, суды первой инстанции с момента вынесения указанного определения должны руководствоваться им и не удовлетворять требования ФНС по блокировке личных счетов предпринимателей», — подчеркивает член Ассоциации юристов России Асия Мухамедшина.

Для ведения бизнеса ИП могут не открывать расчетный счёт, однако для этого должны быть соблюдены некоторые условия, предупреждает доцент кафедры правового регулирования бизнеса и прикладной юриспруденции университета «Синергия» Лариса Крушанова. Во-первых, возможны операции наличными, но не более 100 тыс. руб. Во-вторых, банкам запрещено проводить операции, связанные с бизнесом, по частным счетам. Последнее чревато тем, что банк в рамках антикоррупционного закона может заблокировать счет.

«Предприниматели — такие же люди, и им свойственно ошибаться. Банкротство и долги — нередкое явление. И как обычным гражданам, у них могут быть арестованы как денежные средства, так и счета. Это может быть сделано по решению суда и при наличии исполнительного производства. Если ИП задолжал государству по налоговым либо другим обязательным платежам, партнерам по бизнесу, не погасил личный кредит, государственные и фискальные органы или кредиторы в судебном порядке решают вопросы возврата задолженности. Чтобы быть уверенным, что ИП выплатит задолженность, по заявлению кредиторов об обеспечительных мерах, судья арестовывает личные и расчетный счета предпринимателя», — указывает эксперт.

В то же время Лариса Крушанова напоминает, что арест денег и самого счета — разные вещи. В первом случае должник не может распоряжаться суммой задолженности, во втором — вообще пользоваться счетом. Но в любом случае арест может снять только тот орган, который наложил арест.

Как можно рассчитаться с долгами?

Когда нужно погашать долги перед контрагентами и государством, многие предприниматели начинают думать о том, как заработать, у кого занять деньги или какое имущество продать, чтобы избавиться от статуса должника.

Однако нередко предприниматели сами являются чьими-то кредиторами. И, если контрагент не возвращает им долг, то его можно продать и получить хотя бы какую-то часть денег прямо сейчас.

Полученные деньги, в свою очередь, также можно направить на погашение уже своих долгов.