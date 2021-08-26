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⚖️ Налоговики не могут требовать блокировки личных счетов ИП

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Рубрика Индивидуальный предприниматель
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Верховный суд запретил блокировать личные счета предпринимателей. Два дела были рассмотрены экономической коллегией 18 августа по кассационным жалобам банка ВТБ.

Суть дел: в 2019 году ФНС направила в банк ВТБ решения о взыскании страховых взносов и пеней с предпринимателей. Банк не заблокировал и не списал деньги с личных счетов физлиц. Блокировка была произведена только в отношении счетов, открытых для предпринимательской деятельности.

Из-за того, что банк не взыскал деньги с личных счетов ИП, налоговики ВТБ оштрафовали.

А учебный центр «Клерка» предлагает просмотреть запись вебинара «Как налоговики контролируют ИП в 2021 году».

Банк не согласился с этим решением и подал в суд, но проиграл во всех трех инстанциях. Дела дошли до Верховного суда и были им пересмотрены

В кассационной жалобе банк указал, что согласно пункту 11 статьи 76 НК правила о приостановлении операций по счетам в банке и переводов электронных денежных средств распространяются на индивидуальных предпринимателей — налогоплательщиков, налоговых агентов, плательщиков сборов, плательщиков страховых взносов, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты. Иных категории физлиц в пункте нет.

Приостанавливать операции по личным счетам банк может только в судебном порядке, а не по решению налоговой.

Судьи согласились с этим, указав следующее:

«Объем полномочий налоговых органов при применении мер взыскания к субъектам предпринимательства и гражданам имеет принципиальные различия, обусловленные необходимостью исключить угрозу административного вмешательства в права личности при осуществлении взыскания».

Обращение взыскания на личные счета ИП во внесудебном порядке как раз и приводит к вмешательству в права личности, поскольку фактически означает уменьшение объема денежных средств, за счет которых гражданин обеспечивает жизнедеятельность как свою, так и лиц, находящихся на его иждивении.

Поэтому принудительный порядок взыскания задолженности, предусмотренный статьей 46 НК, может применяться к физическим лицам, имеющим статус ИП, в ограниченном объеме: в отношении задолженности по налогам, уплачиваемым в связи с ведением предпринимательской деятельности (например, НДС, налог УСН) и применительно к счетам в банке, открытым гражданином для ее ведения.

Если денег на предпринимательском счете нет, то налоговики могут перейти к обращению взыскания на имущество гражданина в порядке исполнительного производства, требовать взыскания задолженности в судебном порядке.

Верховный суд определениями № 307-ЭС21-6593 и № 305-ЭС21-6579 отменил решения нижестоящих судов. Таким образом, штрафы банку ВТБ отменены.

Банку Райффайзен не так повезло. 14 апреля ВС отказал в передаче кассационной жалобы по такому же штрафу. (определение № 305-ЭС21-3655 от 14.04.2021 г.).

Прекратит ли ФНС практику блокировок личных счетов ИП? Вряд ли, ведь не каждый банк пойдет судиться из-за своего клиента.

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