Как защищают деловую репутацию из-за банкротства

За последний год Арбитражный суд Новосибирской области рассмотрел несколько дел, в которых новосибирские компании требовали опровергнуть сообщения, опубликованные на сайте «Федресурс» о намерении подать к компании-истцу банкротный иск.

По закону «О банкротстве» опубликование сообщения о намерении обратиться в суд о признании должника банкротом является обязанностью заявителя перед обращением в суд. Основанием для подачи заявления о банкротстве является наличие задолженности в размере не менее 300 тыс. руб.

Компании-истцы уверены, что публикация такого сообщения наносит значительный репутационный вред.

Так, в решении по исковому заявлению ООО «Торговый Холдинг Сибирский Гигант» к ООО «Саммит» представители ритейлера, позицию которых цитирует судья, указывают, что такое сообщение «создает у потенциальных партнеров, клиентов и заказчиков ложное представление о несостоятельности истца, которое может привести, в том числе, к ликвидации, что очевидно негативно отражается на предпринимательской деятельности компании».

Во всех трех случаях судьи отказали истцам и не стали трактовать публикацию должниками сообщения о намерении подать иск на банкротство как посягательство на деловую репутацию компании.

«Оспариваемые сведения не содержат указания на однозначность выводов публикатора о том, что ответчик является банкротом, а лишь содержит предупреждение о намерении обратиться с заявлением о признании истца таковым», — указывает судья Юлия Голубева в решении по иску Зверохозяйства «Черепановское» к ЗАО «Новосибирскэнергосбыт».

Судья указывает, что подача такого сообщения — обязанность компании-кредитора, при этом обоснованность же самого заявления о признании должника банкротом, соблюдение требований к форме и содержанию заявления проверяется уже судом при поступлении заявления о банкротстве в суд.

В деле по иску ООО «Торговый Холдинг Сибирский Гигант» судья Ирина Лузарева дополнительно отметила, что ритейлером в материалы дела не предоставлено доказательств того, что он понес убытки и неблагоприятные последствия исключительно по причине размещения ответчиком сообщения в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, ведь сведения о добросовестности и других значимых критериях деятельности истца, его клиенты и иные лица могут получить из других официальных источников.

У компании, которая подает заявление о намерении подать иск о банкротстве в суд нет обязанности делать это в течение этих 30 дней: ситуация с долгом может измениться, или планы кредитора могут корректироваться.

В деловой практике такая возможность, как подача сообщения о намерении подать банкротный иск, может использоваться как мера давления на должника, ход в репутационной войне.

Случается, что сумма долга в такой ситуации не является бесспорной: она, например, может быть предметом отдельного судебного спора.