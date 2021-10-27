Приказ о назначении материально ответственного лица: важные моменты

С точки зрения трудового права, материальную ответственность можно представить как обязанность стороны трудового договора возместить причиненный по ее вине ущерб (ст. 232 ТК РФ). Ответственность работника наступает в результате его противоправного поведения. При этом размер компенсации подлежит доказыванию (ст. 233 ТК РФ).

Разберем подробнее, как назначить материально ответственное лицо и что нужно знать, чтобы это сделать.

Правовые основы

Правовой основой матответственности работника является ст. 238 ТК РФ, устанавливающая обязанность работника по возмещению реального уменьшения имущества работодателя. При этом в силу прямого указания закона упущенную выгоду с работника взыскать нельзя.

Закон обязывает работодателя участвовать в определении сумм убытков и установлении причин, по которым они возникли. Для этого работодателю законом предоставлено право на проведение проверки и создание специальной комиссии с привлечением экспертов.

Сумма ущерба рассчитывается по фактическим потерям, исчисляемым исходя из рыночных цен (ст. 246 ТК РФ). Материальный ущерб подлежит возмещению вне зависимости от того, был ли специалист привлечен к ответственности иного вида (дисциплинарные взыскания, административные штрафы или уголовные санкции).

Виды материальной ответственности работников

В зависимости от размера возмещаемого ущерба матответственность сотрудника бывает полной (ст. 243 ТК РФ) и ограниченной.

Ограничение матответственности подразумевает, что работник возместит ущерб в сумме не более среднего заработка в месяц (ст. 241 ТК РФ). Взыскание работодатель может назначить в течение месяца со дня установления суммы убытков, издав приказ — ст. 248 ТК РФ. Если сотрудник не возместил ущерб в месячный срок или вовсе отказывается от обязательств, взыскать средства можно только через суд — ч. 2 ст. 248 ТК РФ.

Полная матответственность работника (ст. 243 ТК РФ) состоит в установленной законом обязанности вернуть работодателю всю сумму убытков в следующих случаях:

при прямом указании на обязанность такого возмещения в законе;

выявлена недостача вверенных сотруднику ценностей;

умышленное причинение убытков, в том числе в состоянии опьянения;

по приговору суда;

по вердикту о привлечении к административной ответственности;

при разглашении тайны.

Возмещение ущерба в размере причиненных убытков может быть предусмотрено трудовым соглашением с заместителем руководителя организации, главным бухгалтером.

При этом работодателю следует помнить, что работники в возрасте до восемнадцати лет могут быть подвергнуты полной материальной ответственности только в случаях, прямо указанных в законе, а именно за ущерб причиненный:

умышленно;

в состоянии опьянения (алкогольного или токсического);

в результате участия в преступлении или правонарушении по КоАП (ст. 242 ТК РФ).

Перечень должностей работников, с которыми может быть заключен договор о полной материальной ответственности, приведен в Постановлении Минтруда РФ от 31.12.2002 № 85. Например, такой договор может быть заключен:

с кассиром;

руководителями и замами организаций, ведущих деятельность в области экспертизы, оборота денежных знаков и ценных бумаг, кассового обслуживания, инкассации и некоторых иных;

директорами и администраторами торговых предприятий, общепита, гостиниц;

начальниками и производителями работ на строительных площадках;

заведующими складов и другими работниками, обслуживающими материальные ценности, в том числе c кладовщиком, продавцом, товароведом и c курьером.

Кроме разделения по объему возмещения, разделяют также коллективную (бригадную) материальную ответственность (ст. 245 ТК РФ) и возмещение затрат на обучение специалиста (ст. 249 ТК РФ).

В случае совместного выполнения сотрудниками работ, связанных с оборотом переданных им ценностей, когда невозможно определить меру ответственности каждого специалиста, может устанавливаться бригадная ответственность за убыток, причиненный всем коллективом.

Договор о порядке и содержании бригадной ответственности должен заключаться с каждым членом бригады. Чтобы освободиться от обязанности по возмещению убытка, член бригады должен доказать работодателю, что его вины в возникновении ущерба нет. В случае добровольного возмещения ущерба степень вины члена бригады определяется по соглашению между бригадой и работодателем. Если дело доходит до суда, вину каждого специалиста определяют арбитры. (ст. 245 ТК РФ).

В случае если работник уволится без уважительных причин до истечения срока, обусловленного соглашением об обучении за счет средств работодателя, для сотрудника также могут наступить последствия в виде обязанности возместить затраты работодателю, понесенные на его обучение и исчисленные пропорционально фактически не отработанному после окончания обучения времени (ст. 249 ТК РФ).

Следует указать, что матответственность сотрудника должна исключаться в случаях возникновения форс-мажорных обстоятельств либо, если компания не позаботилась о создании безопасных условий хранения активов, в которых обнаружена недостача (ст. 239 ТК РФ).

В заключение необходимо сказать, что привлечение сотрудника к ответственности является правом, а не обязанностью работодателя, который вправе с учетом конкретных обстоятельств отказаться от взыскания. Однако стоит учесть, что такое право ограничено правом собственника имущества организации на определение его объема (ст. 240 ТК РФ).

Как назначить материально ответственное лицо

Для назначения лица или бригады материально ответственными в полном размере необходимо заключить договор о полной матответственности.

Решение работодателя об установлении полной коллективной материальной ответственности оформляется приказом работодателя и объявляется коллективу (п. 1 приложения № 4 к Постановлению Минтруда РФ от 31.12.2002 № 85).

Нормами действующего законодательства не установлена обязанность работодателя издавать приказ о заключении договора матответственности с сотрудником. Но во вложении к статье вы можете скачать образец такого приказа.