Региональный перечень кадастровых объектов: значение для налогообложения

Налогом на имущество по кадастровой стоимости облагаются только те объекты, которые включены в региональные перечни. Бывает, что объект относится к перечню кадастровых объектов по НК РФ, но в региональном перечне его нет. Бывает, что объект внесен в этот перечень по ошибке. Как быть в подобных случаях?

Как формируют перечень кадастровых объектов в регионе

Перечень административно-деловых центров, торговых центров (комплексов) , помещений, облагаемых по кадастровой стоимости, формируется на основании сведений о назначении, а также и о разрешенном использовании или наименовании соответствующих объектов по сведениям ЕГРН (подп. 2 п. 1, подп. 2 п. 3, подп. 2 п. 4, п. 4.1 ст. 378.2 НК РФ).

Состав сведений, подлежащих включению в такой перечень (форма по КНД 1114414), установлен в Приложении № 1 к Приказу ФНС России от 30 июня 2020 г. № ЕД-7-21/409@.

В состав этих сведений включены: кадастровый номер здания, строения, сооружения содержащийся в ЕГРН; кадастровый номер помещения, содержащийся в ЕГРН; адрес объекта недвижимого имущества (при наличии такого адреса).

Определить перечень объектов, по которым налог на имущество будет рассчитываться исходя из кадастровой стоимости, направить его в налоговые органы по месту их нахождения и разместить информацию на официальном сайте субъекта РФ власти субъекта должны не позднее 1 числа очередного налогового периода (п. 7 ст. 378.2 НК РФ).

Перечень составляется единоразово не позднее 1 числа очередного налогового периода (п. 7 ст. 378.2 НК РФ). Добавлять в него новые здания после начала налогового периода не допускается (Письмо ФНС РФ от 16 октября 2015 г. № БС-4-11/18050@).

Объект включен в перечень по ошибке

Если объект был включен в перечень ошибочно, что признано судом (например, по причине несоответствия критериям отнесения объекта недвижимого имущества к объектам, в отношении которых налоговая база определяется исходя из кадастровой стоимости ), он подлежит исключению из перечня, определенного на соответствующий налоговый период. Информация об этом должна быть обязательно размещена на официальном сайте налоговой службы или на официальном сайте субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в зависимости от того, на каком сайте первоначально был размещен перечень).

По исключенным из перечня объектам налоговую базу определяют исходя из среднегодовой стоимости.

Объект не включили в перечень

Если объект не был включен в перечень по состоянию на 1 января года налогового периода, то он подлежит включению на следующий налоговый период (абз. 1 п. 10 ст. 378.2 НК РФ).

Если объект не включен в реестр в установленный срок, собственник объекта недвижимости вправе исчислять налог исходя из среднегодовой стоимости объекта (организация, применяющая УСН, в этом случае налог на имущество организаций платить не должна), а из кадастровой стоимости — только со следующего года.

Если база по помещениям определяется по кадастровой оценке, но она еще не определена из-за непостановки на кадастровый учет, базу по налогу нужно считать как среднегодовую стоимость (см. письмо ФНС от 21 февраля 2020 г. № БС-4-21/3091@).

Объект включен в перечень без кадастровой цены

До 2021 года в пункте 2 статьи 378.2 Налогового кодекса было прямо указано, что переход к определению налоговой базы в отношении объектов недвижимого имущества, включенного в региональный перечень кадастровой недвижимости, как их среднегодовой стоимости не допускается. Поэтому в отношении включенного в перечень объекта недвижимого имущества, кадастровая стоимость которого не определена, налог на имущество организаций не уплачивали.

Федеральный закон от 23 ноября 2020 г. № 374-ФЗ эту ситуацию устранил. Если объект недвижимости назван в Перечне, но при этом его кадастровая стоимость не была определена в течение текущего налогового периода, с 2021 г. такая недвижимость должна облагаться по среднегодовой стоимости. Это следует из новой редакции подпункта 2.2 пункта 12 статьи 378.2 НК РФ.

Включение нового объекта

Вновь образованный объект недвижимого имущества (например, при разделении одного на два) подлежит налогообложению по кадастровой стоимости, определенной на дату постановки такого объекта на государственный кадастровый учет. Налог на имущество по вновь образованным объектам следует исчислять исходя из кадастровой стоимости, внесенной в ЕГРН. Получается, что начисление налога по таким объектам начинается до включения в перечень, утверждаемый субъектом РФ (абз. 2 п. 10 ст. 378.2 НК РФ).

На это обратила внимание ФНС в письме от 29 июня 2021 г. № БС-4-21/10722. Образованные в течение года объекты недвижимости в этом году подлежат обложению налогом на имущество исходя из кадастровой стоимости, несмотря на то что в перечне указан объект до его раздела.

Но в последующих налоговых периодах порядок исчисления налога на имущество по вновь образованным объектам недвижимости зависит от того, внесены они в региональный перечень или нет. Если объекты в перечень внесены, то налог исчисляется по кадастровой стоимости. Если объекты в перечень не внесены, то налог на имущество рассчитывается исходя из среднегодовой стоимости.