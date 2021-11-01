Как сдавать отчет о работниках в ФСС с 1 января 2022 года: нюансы

С начала 2022 года у работодателей появится дополнительная обязанность перед ФСС в связи с вступлением в силу новой редакции закона № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании...». Как работодателю выполнить дополнительные обязанности? Какие рекомендации в связи с этим дает соцстрах? Ответы — в нашем материале.
Когда работодатель обязан подать в ФСС сведения
Новая обязанность работодателя с 01.01.2022 — представление в ФСС сведений о застрахованных лицах в следующих случаях (п. 13 ст. 13 Федерального закона «Об обязательном социальном страховании...» от 29.12.2006 № 255-ФЗ в ред. Федерального закона «О внесении изменений...» от 30.04.2021 № 126-ФЗ):
- при трудоустройстве работника;
- в период осуществления трудовой, служебной, иной деятельности работника, если какие-либо ранее представленные сведения о нем изменились.
В связи с новыми обязанностями работодателя на работников также возложили дополнительную обязанность: они должны в обязательном порядке своевременно извещать работодателя об изменении указанных сведений (п. 14 ст. 13 Федерального закона № 255-ФЗ).
Состав передаваемых сведений
Законом определено, что форму сведений о застрахованном лице, с помощью которой работодатель с 2022 года будет выполнять новую информационную обязанность, утверждает ФСС (п. 13 ст. 13 Федерального закона № 255-ФЗ). Фонд такую форму уже утвердил.
Форма «Сведения о застрахованном лице» утверждена Приказом ФСС от 04.02.2021 № 26 (Приложение № 2). Перечень сведений в ней размещен по семи разделам:
- Фамилия, Имя, Отчество работника, дата рождения, СНИЛС, ИНН.
- Сведения о документе, удостоверяющем личность.
- Сведения о документах, подтверждающих постоянное или временное проживание (пребывание) на территории РФ (для иностранных граждан и лиц без гражданства).
- Иные сведения (поля для отметок «Постоянное проживание», «Работа», «В зоне с правом на отселение» и др.).
- Сведения о месте регистрации (индекс, регион, адрес).
- Сведения о месте фактического проживания (в случае выплаты пособий (оплаты отпуска) почтовым переводом).
- Просьба работника о выплате полагающегося пособия (оплате отпуска) выбранным способом: на банковский счет, почтовым переводом или через иную организацию. Сведения о банковском счете (наименование банка, БИК, номер счета получателя), сведения о платежной карте «Мир», адрес доставки пособия получателю (при почтовом переводе).
Завершается форма сведений о застрахованном лице контактными данными работодателя и работника (с указанием номера его телефона, даты заполнения формы, личной подписи), а также отметкой о согласии работника на передачу его данных в ФСС.
Срок подачи данных в ФСС
Сведения о застрахованных лицах, полученные работодателем от своих работников, передаются им в территориальный орган ФСС по месту своей регистрации в срок не позднее 3 рабочих дней со дня получения от работников (п. 15 ст. 13 Федерального закона № 255-ФЗ).
На бумаге или электронно?
Форма «Сведения о застрахованном лице» оформляется на бумажном носителе либо в электронном виде (п. 13 ст. 13 Федерального закона № 255-ФЗ).
Рекомендации чиновников
Официальных разъяснений ФСС по вопросу представления работодателями сведений о сотрудниках с 01.01.2022 пока нет.
Однако на одном из онлайн-семинаров заместитель главы департамента информационных технологий и защиты информации ФСС порекомендовал работодателям «передать в фонд сведения о работниках не только в момент приема на работу или изменении реквизитов, а предоставить сведения обо всех работниках».
Отвечаем на основные вопросы
- В какой срок необходимо передавать в ФСС сведения о работниках по форме «Сведения о застрахованном лице»?
С 2022 года работодатель обязан передавать в ФСС сведения о работниках по утвержденной форме в течении 3 рабочих дней с момента их получения.
- Каким нормативным актом утверждена новая форма и где посмотреть бланк?
Форма «Сведения о застрахованном лице» утверждена Приказом ФСС от 04.02.2021 № 26 (Приложение № 2).
- В каких случаях нужно подавать сведения о застрахованном лице в ФСС?
Закон № 255-ФЗ требует представлять указанные сведения при трудоустройстве сотрудника, а также в период его работы, если какие-либо сведения о нем изменились.
Вам надо по-другому работать с наличкой. Кого прижмут налоговики и банки? Забирайте запись, пожалуй, лучшего вебинара «Клерка»: «Как будут контролировать наличку по 115-ФЗ».
Только сегодня можно забрать запись со скидкой 60%. Программу вебинара смотрите здесь