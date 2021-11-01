Как сдавать отчет о работниках в ФСС с 1 января 2022 года: нюансы

С начала 2022 года у работодателей появится дополнительная обязанность перед ФСС в связи с вступлением в силу новой редакции закона № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании...». Как работодателю выполнить дополнительные обязанности? Какие рекомендации в связи с этим дает соцстрах? Ответы — в нашем материале.

Когда работодатель обязан подать в ФСС сведения

Новая обязанность работодателя с 01.01.2022 — представление в ФСС сведений о застрахованных лицах в следующих случаях (п. 13 ст. 13 Федерального закона «Об обязательном социальном страховании...» от 29.12.2006 № 255-ФЗ в ред. Федерального закона «О внесении изменений...» от 30.04.2021 № 126-ФЗ):

при трудоустройстве работника;

в период осуществления трудовой, служебной, иной деятельности работника, если какие-либо ранее представленные сведения о нем изменились.

В связи с новыми обязанностями работодателя на работников также возложили дополнительную обязанность: они должны в обязательном порядке своевременно извещать работодателя об изменении указанных сведений (п. 14 ст. 13 Федерального закона № 255-ФЗ).

Состав передаваемых сведений

Законом определено, что форму сведений о застрахованном лице, с помощью которой работодатель с 2022 года будет выполнять новую информационную обязанность, утверждает ФСС (п. 13 ст. 13 Федерального закона № 255-ФЗ). Фонд такую форму уже утвердил.

Форма «Сведения о застрахованном лице» утверждена Приказом ФСС от 04.02.2021 № 26 (Приложение № 2). Перечень сведений в ней размещен по семи разделам:

Фамилия, Имя, Отчество работника, дата рождения, СНИЛС, ИНН.

Сведения о документе, удостоверяющем личность.

Сведения о документах, подтверждающих постоянное или временное проживание (пребывание) на территории РФ (для иностранных граждан и лиц без гражданства).

Иные сведения (поля для отметок «Постоянное проживание», «Работа», «В зоне с правом на отселение» и др.).

Сведения о месте регистрации (индекс, регион, адрес).

Сведения о месте фактического проживания (в случае выплаты пособий (оплаты отпуска) почтовым переводом).

Просьба работника о выплате полагающегося пособия (оплате отпуска) выбранным способом: на банковский счет, почтовым переводом или через иную организацию. Сведения о банковском счете (наименование банка, БИК, номер счета получателя), сведения о платежной карте «Мир», адрес доставки пособия получателю (при почтовом переводе).

Завершается форма сведений о застрахованном лице контактными данными работодателя и работника (с указанием номера его телефона, даты заполнения формы, личной подписи), а также отметкой о согласии работника на передачу его данных в ФСС.

Срок подачи данных в ФСС

Сведения о застрахованных лицах, полученные работодателем от своих работников, передаются им в территориальный орган ФСС по месту своей регистрации в срок не позднее 3 рабочих дней со дня получения от работников (п. 15 ст. 13 Федерального закона № 255-ФЗ).

На бумаге или электронно?

Форма «Сведения о застрахованном лице» оформляется на бумажном носителе либо в электронном виде (п. 13 ст. 13 Федерального закона № 255-ФЗ).

Рекомендации чиновников

Официальных разъяснений ФСС по вопросу представления работодателями сведений о сотрудниках с 01.01.2022 пока нет.

Однако на одном из онлайн-семинаров заместитель главы департамента информационных технологий и защиты информации ФСС порекомендовал работодателям «передать в фонд сведения о работниках не только в момент приема на работу или изменении реквизитов, а предоставить сведения обо всех работниках».

Отвечаем на основные вопросы

В какой срок необходимо передавать в ФСС сведения о работниках по форме «Сведения о застрахованном лице»?

С 2022 года работодатель обязан передавать в ФСС сведения о работниках по утвержденной форме в течении 3 рабочих дней с момента их получения.

Каким нормативным актом утверждена новая форма и где посмотреть бланк?

Форма «Сведения о застрахованном лице» утверждена Приказом ФСС от 04.02.2021 № 26 (Приложение № 2).

В каких случаях нужно подавать сведения о застрахованном лице в ФСС?

Закон № 255-ФЗ требует представлять указанные сведения при трудоустройстве сотрудника, а также в период его работы, если какие-либо сведения о нем изменились.