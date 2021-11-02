Обновленный транспортный налог. Что уже изменилось и чего еще ждать

Транспортный налог мы скоро не узнаем. Дело осложняется тем, что нововведения вступают в силу не сразу, а постепенно. Причем часть нововведений в НК уже заработала. Не пропустите важные даты!

Что уже изменилось

Ввели единый реестр сведений о ТС

С 2.07.2021 заработало правило: для расчета налога ИФНС берет мощность двигателя из учрежденного единого реестра сведений о характеристиках налогооблагаемых ТС. Далее отправляет сообщение владельцу транспорта.

Актуализировали перечень необлагаемых ТС

В перечень ТС, которые не облагаются налогом, теперь входят моторные лодки с двигателем мощностью не свыше 5 лошадиных сил, которые были зарегистрированы до 25.05.2012, и весельные лодки.

Узнавать о сумме транспортного налога можно экстерриториально

Если захотели узнать, какой налог вам насчитала ИФНС, можно обратиться за этим в любую налоговую. Не обязательно идти именно туда, где стоите на учете. Такая возможность стартовала 02.08.2021.

В любом случае, придется подать заявление о выдаче сообщения об исчисленной сумме налога. Сообщение налоговая выдаст в срок не позднее пяти дней со дня получения вашего заявления (п. 5 ст. 363 Налогового кодекса).

Если компания ликвидирована, ждать придется не месяц, как раньше, а три.

Норма по перерасчету налога на ТС

Вступили в действие с 1.07.2021 изменения в законодательстве, которые раскрывают нюанс возникновения перерасчета. Если новая исчисленная сумма налога будет больше той, что уже была уплачена налогоплательщиком согласно уведомлению налоговой инспекции, то перерасчет не будет произведен.

Эта норма направлена на соблюдение законных интересов добросовестных налогоплательщиков, своевременно оплативших налоговое уведомление. Аналогичное условие применяется с 2019 года в отношении перерасчета по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц.

Какие изменения еще грядут

Налог на водные и воздушные ТС будем считать по-новому

С 1.01.2022 налог по водным и воздушным ТС, которые находятся в общей долевой собственности, будем считать пропорционально доле каждого собственника. Равными долями — если объект налогообложения в общей совместной собственности.

Льготникам скорректируют порядок расчета

С 1.01.2022, если у налогоплательщика изменится право на льготу, налог будем считать с использованием коэффициента.

Он рассчитывается как отношение числа полных месяцев, когда право на льготу отсутствовало, к числу календарных месяцев в налоговом периоде. Месяц возникновения и месяц прекращения права принимаются за полный месяц.

Стало понятно, что делать с уничтоженными и изъятыми ТС

С 1.01.2022 при изъятии транспорта по суду или гибели (уничтожении) ТС налог перестаем считать с первого числа того месяца, когда ТС изъяли (уничтожили). Чтобы ИФНС налог больше не считала, подаем заявление в любую налоговую инспекцию. Заявление заполняется рукописным способом чернилами черного цвета или с использованием программного обеспечения, предусматривающего при распечатывании Заявления вывод двумерного штрих-кода, либо через личный кабинет налогоплательщика в электронной форме. Физлица могут подавать заявления в ИФНС или в МФЦ — на выбор.

На ответ у ИФНС — 30 рабочих дней. Если понадобятся доказательства, налоговая запросит дополнительные данные и может продлить срок, но не больше, чем на 30 дней.

Регионам дадут право устанавливать свой порядок применения льгот

Из-за пандемии в 2020м году потребовалось ввести дополнительные меры поддержки бизнеса. В частности, на региональном уровне для некоторых категорий налогоплательщиков были введены льготы по налогу на имущество организаций и транспортному налогу.

С 2022 это право узаконено полностью — с 1 января наступающего года регионы получат возможность самостоятельно решать, каким будет порядок применения льгот по налогу на транспорт.